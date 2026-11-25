di Redazione ZON

In sintesi. Il 24 novembre 2026 Simona Ventura ha pubblicato sui social un video indirizzato a Barbara d’Urso, giurata di Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Nel video Ventura rivendica l’invito a casa a d’Urso e il consiglio di iscriversi allo show, poi mostra un estratto di Tv Talk.

I punti chiave Simona Ventura ha pubblicato il video su Barbara d’Urso il 24 novembre 2026.

Simona Ventura sostiene di aver invitato Barbara d’Urso a casa sua e di Giovanni e di averle consigliato di partecipare a Ballando con le stelle come concorrente.

Simona Ventura ha mostrato un estratto di Tv Talk, registrato circa due settimane prima del video, in cui definiva Barbara d’Urso «una grande professionista della televisione».

Nella puntata del 21 novembre 2026 Simona Ventura aveva chiesto a Pasquale La Rocca se l’acredine con Barbara d’Urso dipendesse da un «no» ricevuto in precedenza.

Il video di Simona Ventura si chiude con la formula «col cuore e senza rancore».

Il 24 novembre 2026 Simona Ventura ha pubblicato sui social un video rivolto a Barbara d’Urso, dopo le tensioni tra le due a Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Nel video Ventura dice: «In trasmissione non mi saluti neanche»

Simona Ventura, nel programma custode del tesoretto, ha scelto i social per rivolgersi a Barbara d’Urso, giurata dello show. Le tensioni erano cresciute dopo un nuovo attacco di Guillermo Mariotto a d’Urso sul magazine Di Più Tv.

«Cara Barbara, sono scesa sul tuo terreno, quello che ti è più congeniale, quello dei social, perché in trasmissione non mi saluti neanche. Non saluti nessuno, ma questi sono affari tuoi.»

Ventura ricorda l’invito a casa e il consiglio di fare Ballando

Simona Ventura sostiene che Barbara d’Urso, due o tre anni fa, quando veniva trattata come un’appestata e «sono spariti tutti», sia stata invitata a casa sua e di Giovanni. Secondo Ventura, in quell’occasione i due le consigliarono di partecipare a Ballando con le stelle come concorrente.

Simona Ventura chiede a Barbara d’Urso se si ricordi di quell’episodio e aggiunge: «Mi sa che te lo sei dimenticato».

Ventura ridimensiona poi il clima in studio. Dice che a Ballando con le stelle «non salviamo delle vite, non operiamo a cuore aperto» e che le due sono fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Rai Uno, «lautamente pagate» per divertire il pubblico.

La domanda a Pasquale La Rocca e l’estratto di Tv Talk

Nella puntata di sabato 21 novembre 2026 Simona Ventura aveva chiesto a Pasquale La Rocca se l’acredine con Barbara d’Urso dipendesse da un «no» ricevuto in precedenza. Barbara d’Urso aveva vissuto la domanda come l’«ennesima provocazione».

Nel video Ventura chiede se le sue domande lecite siano davvero «intollerabili provocazioni», mentre un giudice che dice a una concorrente «ti do il mio tutore» sarebbe stato considerato autore di una battuta di spirito.

Per dimostrare di non avercela con la collega, Simona Ventura mostra un estratto di Tv Talk, registrato circa due settimane prima, «prima del puzza gate». Alla domanda se lei e Barbara d’Urso potrebbero collaborare, rispose che potrebbero farlo «come nemiche amatissime» e definì d’Urso «una grande professionista della televisione».

Ventura prevede la reazione dei fan e dice di non temere le polemiche

Simona Ventura afferma di essere certa che Barbara d’Urso non risponderà al video e che scatenerà invece la propria fanbase. Dice di non temere le polemiche: le shitstorm, spiega, la divertono.

Il messaggio si chiude con la formula «col cuore e senza rancore».

Domande frequenti Cosa ha detto Simona Ventura a Barbara d’Urso nel video? Simona Ventura ha detto di essersi rivolta a Barbara d’Urso sui social perché «in trasmissione non mi saluti neanche». Ha ricordato di averla invitata a casa e di averle consigliato di partecipare a Ballando con le stelle, aggiungendo: «Mi sa che te lo sei dimenticato». Quando Simona Ventura ha pubblicato il video per Barbara d’Urso? Simona Ventura ha pubblicato il video sui social il 24 novembre 2026. Il video arriva dopo le tensioni tra lei e Barbara d’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Cosa disse Simona Ventura di Barbara d’Urso a Tv Talk? Nell’estratto di Tv Talk mostrato nel video, Simona Ventura rispose che lei e Barbara d’Urso potrebbero collaborare «come nemiche amatissime». Definì inoltre d’Urso «una grande professionista della televisione». L’intervista era stata registrata circa due settimane prima del video, «prima del puzza gate». Perché ci sono tensioni tra Simona Ventura e Barbara d’Urso a Ballando con le stelle? Le tensioni erano cresciute dopo un nuovo attacco di Guillermo Mariotto a Barbara d’Urso sul magazine Di Più Tv. Nella puntata del 21 novembre 2026 Simona Ventura aveva poi chiesto a Pasquale La Rocca se l’acredine con d’Urso dipendesse da un «no» ricevuto in precedenza. Barbara d’Urso aveva vissuto la domanda come l’«ennesima provocazione».