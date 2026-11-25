di Redazione ZON

In sintesi. Prime Video ha confermato il 24 novembre 2026 la quarta stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, già in pre-produzione. Le riprese partiranno nella primavera del 2027 agli Shepperton Studios, nel Regno Unito. L’annuncio precede l’uscita degli ultimi due episodi della terza stagione.

I punti chiave Prime Video ha confermato il 24 novembre 2026 la quarta stagione de Gli Anelli del Potere, già in pre-produzione.

Le riprese della quarta stagione de Gli Anelli del Potere partono nella primavera del 2027 agli Shepperton Studios, nel Regno Unito.

La terza stagione de Gli Anelli del Potere ha raggiunto 33 milioni di spettatori nel mondo nei primi 12 giorni, secondo Prime Video.

Gli Anelli del Potere è primo a livello globale su Prime Video dal lancio della terza stagione ed è arrivato al primo posto in oltre 100 Paesi.

J.D. Payne e Patrick McKay sono showrunner e produttori esecutivi de Gli Anelli del Potere e restano al timone anche nella quarta stagione.

Prime Video ha confermato la quarta stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, già in pre-produzione. Le riprese partono nella primavera del 2027 agli Shepperton Studios, nel Regno Unito.

Quando e dove si girerà la quarta stagione

L’annuncio di Prime Video è arrivato il 24 novembre 2026, alla vigilia dell’uscita degli ultimi due episodi della terza stagione. Questi episodi sono disponibili sulla piattaforma a un orario anticipato.

Gli Shepperton Studios, nel Regno Unito, sono la sede produttiva della serie. La quarta stagione verrà quindi girata nello stesso luogo in cui la serie viene prodotta.

Secondo la nota di Prime Video, i due episodi finali della terza stagione portano per la prima volta sullo schermo la forgiatura dell’Unico Anello. La nota li presenta come la conclusione di «Un’epica stagione per domarli».

Le parole di Amazon MGM Studios sul rinnovo

Peter Friedlander, Head of Global Television di Amazon MGM Studios, ha commentato la conferma della quarta stagione:

«Con la terza stagione arriva il momento cruciale che i fan stavano aspettando – la forgiatura dell’Unico Anello. Siamo quindi orgogliosi di confermare il rinnovo per una quarta stagione, insieme a J.D. Payne, Patrick McKay e all’intero team creativo.»

Friedlander ha aggiunto che Amazon MGM Studios non vede l’ora di portare i fan «ancora più a fondo nel ricco universo della Seconda Era di Tolkien». Ha anche definito la serie «di riferimento per Prime Video».

I numeri della serie su Prime Video

Secondo Prime Video, la terza stagione ha raggiunto 33 milioni di spettatori nel mondo nei primi 12 giorni. Con questo risultato rientra tra le dieci stagioni successive alla prima più viste di sempre sulla piattaforma.

Dal lancio della terza stagione, Gli Anelli del Potere è primo a livello globale su Prime Video. Secondo la piattaforma, la serie è arrivata al primo posto in oltre 100 Paesi.

Prime Video indica che la serie è stata vista da oltre 200 milioni di spettatori nel mondo. La prima stagione resta la serie più vista al debutto nella storia della piattaforma, considerando i 91 giorni successivi al lancio.

Tutte e tre le stagioni hanno ottenuto la certificazione «Certified Fresh» su Rotten Tomatoes. La seconda stagione rientra tra le dieci stagioni successive alla prima più viste di sempre su Prime Video.

Chi guida la produzione

J.D. Payne e Patrick McKay sono gli showrunner e produttori esecutivi della serie, e restano al timone anche nella quarta stagione. Nella terza stagione sono affiancati dai produttori esecutivi Lindsey Weber, Kate Hazell e Justin Doble, e dalla produttrice esecutiva e regista Charlotte Brändström.

La terza stagione racconta eventi ambientati dopo un salto temporale di cinque anni rispetto alla seconda. Al centro c’è la forgiatura dell’Unico Anello da parte di Sauron.

Domande frequenti Quando iniziano le riprese de Gli Anelli del Potere 4? Le riprese della quarta stagione de Gli Anelli del Potere partono nella primavera del 2027. Si girerà agli Shepperton Studios, nel Regno Unito, sede produttiva della serie. La stagione è già in pre-produzione. Quando è stata annunciata la quarta stagione de Gli Anelli del Potere? Prime Video ha annunciato il rinnovo il 24 novembre 2026. L’annuncio è arrivato prima dell’uscita degli ultimi due episodi della terza stagione, che portano sullo schermo la forgiatura dell’Unico Anello. Quanti spettatori ha avuto la terza stagione de Gli Anelli del Potere? Secondo Prime Video, la terza stagione ha raggiunto 33 milioni di spettatori nel mondo nei primi 12 giorni. Rientra così tra le dieci stagioni successive alla prima più viste di sempre sulla piattaforma. Chi sono gli showrunner de Gli Anelli del Potere? Gli showrunner e produttori esecutivi de Gli Anelli del Potere sono J.D. Payne e Patrick McKay. Restano alla guida della serie anche nella quarta stagione.