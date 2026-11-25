di Redazione ZON

In sintesi. «Caruso» di Lucio Dalla è l’unico inedito dell’album dal vivo «DallAmeriCaruso», pubblicato da RCA Italiana il 10 ottobre 1986. Il brano è un omaggio agli ultimi tempi del tenore Enrico Caruso, che nel 1921 trascorse la convalescenza a Sorrento e morì a Napoli il 2 agosto 1921. L’amore per una giovane allieva di canto è una leggenda raccolta da Dalla.

I punti chiave Lucio Dalla ha pubblicato «Caruso» il 10 ottobre 1986 come unico inedito dell’album «DallAmeriCaruso», uscito per RCA Italiana.

L’album «DallAmeriCaruso» è stato registrato dal vivo al Village Gate di New York il 23 marzo 1986, con Roberto Costa produttore e arrangiatore.

Enrico Caruso è morto a Napoli, al Grand Hotel Vesuvio, il 2 agosto 1921, per peritonite da ascesso subfrenico.

Enrico Caruso ha trascorso la convalescenza a Sorrento nell’estate 1921, con la moglie Dorothy Park Benjamin e la figlia Gloria.

L’amore di Enrico Caruso per una giovane allieva di canto è una leggenda raccolta da Lucio Dalla: nessun documento la conferma e non esiste un nome.

«Caruso» di Lucio Dalla, inedito dell’album dal vivo «DallAmeriCaruso» (10 ottobre 1986), è un omaggio poetico agli ultimi tempi del tenore Enrico Caruso. È reale la cornice: Caruso trascorse la convalescenza a Sorrento nel 1921 e morì a Napoli il 2 agosto 1921. È una leggenda raccolta da Dalla, non un fatto documentato, l’amore per una giovane allieva di canto.

Di cosa parla «Caruso» di Lucio Dalla?

Il brano si apre su una terrazza affacciata sul golfo di Sorrento. Poi il racconto passa a un uomo anziano e malato che guarda una ragazza legata alle lezioni di canto e sente di essere vicino alla fine. Il ritornello esprime amore e commiato.

Non è una biografia in musica. Dalla prende una cornice storica vera e la riempie con una storia che diceva di aver ascoltato sul posto.

Come nacque «Caruso» e in quale album è?

L’autore è Lucio Dalla. Il brano è l’unico inedito di «DallAmeriCaruso», album registrato dal vivo al Village Gate di New York il 23 marzo 1986 e pubblicato da RCA Italiana il 10 ottobre 1986. Produttore e arrangiatore del disco è Roberto Costa.

Secondo il racconto di Dalla, la sua barca si guastò tra Capri e Sorrento. Un amico, proprietario del Grand Hotel Excelsior Vittoria, lo trainò in porto. Dalla fu alloggiato nella suite che era stata di Caruso e i proprietari gli raccontarono gli ultimi giorni del tenore e la sua passione per una giovane a cui dava lezioni di canto.

In un’intervista al Corriere della Sera, Dalla disse di aver ascoltato la storia per tre giorni. Aggiunse che, in punto di morte, a Caruso sarebbe tornata una voce così potente che i pescatori di lampare, sentendola, rientrarono in porto.

In un’altra dichiarazione, riportata da una testata musicale, Dalla descrive una catena di coincidenze: barca rotta, amico che traina, albergo, stanza di Caruso, tre note al pianoforte, il racconto del barista della scogliera. Il pezzo sarebbe nato in dieci minuti.

Le fonti dell’albergo e le guide turistiche indicano la suite 448, oggi «Suite Caruso», come luogo della composizione. Sono pagine con un interesse promozionale e riprendono quasi tutte le parole di Dalla. Secondo una ricostruzione, il video ufficiale è girato in quella suite.

Cosa c’è di vero nella storia di Caruso a Sorrento?

Nel giugno 1921 Caruso tornò in Italia con la moglie Dorothy Park Benjamin e la figlia Gloria. Era già stato operato in America e andò direttamente a Sorrento. A metà luglio la febbre tornò e il tenore fu riportato a Napoli.

Elemento del racconto Stato Cosa dicono le fonti Convalescenza a Sorrento Documentato Estate 1921, con moglie e figlia, all’Hotel Vittoria Morte di Caruso Documentato Napoli, Grand Hotel Vesuvio, 2 agosto 1921; peritonite da ascesso subfrenico Amore per una giovane allieva di canto Leggenda Raccolta da Dalla a Sorrento; nessun documento né nome Voce potente in punto di morte e pescatori di lampare Racconto Riferito da Dalla; nessuna conferma storica nelle fonti

Caruso morì a Sorrento?

No. Dalla raccontò di aver dormito nell’albergo dove Caruso morì, ma il tenore morì a Napoli. A Sorrento trascorse la convalescenza. Per questo la versione romantica va presentata come racconto o leggenda, definizione che usa anche una delle fonti consultate.

Cosa racconta il testo, parte per parte?

Apertura. La scena è una terrazza sul golfo di Sorrento. Il brano parte da un luogo e da un paesaggio, prima ancora che da un personaggio.

Parte centrale. Il racconto si sposta su un uomo anziano e malato. Guarda una ragazza, legata nella storia alle lezioni di canto, e capisce che la vita sta finendo.

Ritornello. Esprime amore e addio insieme. Un sito di cultura locale sostiene che richiami la canzone napoletana «Dicitencello vuje» (1930), con testo e musica quasi identici. Un’altra fonte parla solo di un tema locale degli anni Trenta. A novembre 2026 manca una fonte musicologica che chiarisca il rapporto tra le due canzoni.

Chi è la giovane del testo e quali letture esistono?

Dalla parla di una giovane allieva di canto di cui Caruso era innamorato. Sulle fonti raccolte non emerge un nome documentato per lei.

Una ricostruzione in lingua inglese propone un’altra lettura: Dalla starebbe descrivendo Dorothy Park Benjamin, la moglie di Caruso. È una lettura possibile e va tenuta distinta da ciò che l’artista ha dichiarato, cioè la storia dell’allieva.

Chi raccontò la storia a Dalla? Le versioni non coincidono

Il racconto va attribuito a Dalla e non dato per verificato. Le fonti indicano almeno tre narratori diversi.

Versione Chi avrebbe raccontato Origine Proprietari dell’albergo Famiglia Fiorentino, in particolare Luca Fiorentino Ricostruzioni sul brano Barista Angelo Il barista di un bar di Sorrento, la cui zia era stata cameriera di Caruso Dalla, intervista a «Le invasioni barbariche», 2008 Barista Alfonso Un barista di nome Alfonso Un’altra fonte

Anche l’anno di composizione non è univoco. La maggior parte delle fonti indica il 1986, un articolo di settore il 1984. L’unica data certa è quella dell’uscita del disco, il 10 ottobre 1986.

Come è stato accolto «Caruso» e chi l’ha ripreso?

L’album «DallAmeriCaruso» arrivò al quarto posto in Italia nel 1986 ed è diciottesimo nella classifica di fine anno. Il singolo avrebbe raggiunto il secondo posto per due settimane, ma le fonti non indicano lo stesso anno: una voce in inglese lo colloca dopo la morte di Dalla, nel 2012. I due dati non sono stati riconciliati.

Una testata musicale parla di 9 milioni di copie vendute nel mondo, cifra che non ha altre conferme. Non ci sono dati ufficiali sulle vendite della prima uscita.

Tra le versioni, Luciano Pavarotti incise il brano nel 1989 in «Tutto Pavarotti». Pino Daniele invitò Dalla a cantarlo con lui in concerto nel 1987, e Bruno Venturini lo registrò nel 1989. Lo hanno ripreso anche Céline Dion, Michael Bolton, Julio Iglesias e Andrea Bocelli. Dalla fu poi invitato a duettare con Pavarotti in «Pavarotti & Friends».