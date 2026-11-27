di Redazione ZON

In sintesi. Per usare Canva dentro ChatGPT bisogna collegare il proprio account Canva, anche gratuito, dalle impostazioni di ChatGPT e poi scrivere una richiesta che nomina Canva. Secondo le pagine ufficiali consultate a novembre 2026, però, l’app Canva non è ancora disponibile nell’Unione europea, quindi per gli utenti in Italia l’accesso non è garantito.

I punti chiave Il collegamento di Canva a ChatGPT funziona con tutti gli account Canva, compresi Canva Free e Canva Education, secondo il Centro assistenza di Canva.

A novembre 2026 le pagine ufficiali indicano che l’app Canva in ChatGPT non è ancora disponibile nell’Unione europea.

Nell’ottobre 2025, al lancio delle app, OpenAI le rendeva disponibili fuori da Spazio economico europeo, Svizzera e Regno Unito.

Ogni design creato in ChatGPT consuma la quota Canva AI dell’account Canva, non il piano ChatGPT.

Solo i design selezionati in ChatGPT vengono salvati nell’account Canva dell’utente.

Per usare Canva dentro ChatGPT si collega l’account Canva dalle impostazioni di ChatGPT, poi si scrive una richiesta che nomina Canva, per esempio «Canva, design an Instagram post promoting a weekend sale». ChatGPT mostra alcuni design in anteprima: se ne sceglie uno, lo si rifinisce in chat o lo si apre nell’editor di Canva. Attenzione: a novembre 2026 le pagine ufficiali indicano che l’app non è ancora disponibile nell’UE, quindi in Italia l’accesso non è garantito.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa funzione e cosa serve?

Serve un account ChatGPT e un account Canva. Secondo il Centro assistenza di Canva, il collegamento funziona con tutti gli account Canva, compresi Canva Free e Canva Education. Il collegamento usa il «Canva AI Connector».

Voce Cosa risulta a novembre 2026 Account ChatGPT Obbligatorio. Al lancio delle app (ottobre 2025) i piani erano Free, Go, Plus e Pro, fuori dall’UE. Account Canva Qualsiasi, anche Free. Costo del collegamento Nessun piano a pagamento richiesto. Le funzioni di Canva a pagamento restano a pagamento. Quota di utilizzo Creare design e immagini in ChatGPT consuma la quota Canva AI dell’utente, non il piano ChatGPT. Il limite numerico non è stato reso noto nelle pagine consultate. Paese Fuori da Spazio economico europeo, Svizzera e Regno Unito, secondo OpenAI al lancio. Per l’Italia l’accesso non è confermato. Lingua Gli esempi ufficiali sono in inglese. L’uso in italiano non è stato confermato.

Canva in ChatGPT funziona in Italia?

Non è confermato. Al lancio delle app, nell’ottobre 2025, OpenAI le rendeva disponibili fuori da Spazio economico europeo, Svizzera e Regno Unito e scriveva di aspettarsi di portarle presto agli utenti UE. Una pagina di assistenza Canva dice che l’app non è ancora accessibile nell’UE.

Non risulta una pagina ufficiale che dica che oggi lo sia. OpenAI precisa inoltre che la disponibilità delle app dipende da piano, area geografica, workspace, ruolo, modello e interfaccia usata.

Il test pratico è semplice: apri le impostazioni di ChatGPT con il tuo account e controlla se «Canva» compare tra le app o i plugin. Se non c’è, per ora non puoi collegarlo.

Come si collega Canva a ChatGPT e si crea il post?

I nomi dei menu non sono uniformi tra le pagine ufficiali e quelli in italiano non sono stati resi noti: se la tua interfaccia usa parole diverse, cerca la voce equivalente nelle impostazioni.

Apri ChatGPT e vai su «Settings» (le impostazioni). Scegli «Apps & connectors». In alcune pagine Canva la stessa area si chiama «Plugins». Seleziona «Canva». Segui le istruzioni, accedi con il tuo account Canva e approva i permessi richiesti. Per controllare il collegamento, apri «@ Plugins» in ChatGPT e verifica che Canva risulti collegato o abilitato. Nella casella di chat principale abilita «Canva», oppure scrivi «Canva, …» all’inizio della richiesta. Alcune guide non ufficiali indicano anche @Canva. Descrivi il post che vuoi creare, con indicazioni su stile o tema. Guarda le anteprime che ChatGPT propone e chiedi eventuali ritocchi in chat. Seleziona il design che ti piace per aprirlo in Canva e continuare a modificarlo.

C’è una scorciatoia: secondo OpenAI, alla prima volta che nomini Canva in chat, ChatGPT ti chiede di collegare l’account.

Che richiesta scrivere per un post Instagram?

Gli esempi ufficiali sono in inglese. Canva cita «Create an Instagram post for our upcoming sale»; la pagina di OpenAI propone «Canva, design an Instagram post promoting a weekend sale».

Una variante in italiano potrebbe essere «Canva, crea un post Instagram per i saldi del fine settimana». È un adattamento nostro, non un esempio ufficiale: l’uso dell’italiano non è confermato, quindi se il risultato è confuso riprova in inglese.

Più dettagli dai su stile o tema, più le anteprime saranno vicine a ciò che cerchi. Le pagine consultate non indicano il formato esatto del post, cioè dimensioni e se sia singolo o carosello: controllalo nell’editor di Canva.

Come si modifica il post prima di aprirlo in Canva?

Resta nella conversazione e chiedi i cambiamenti a parole. Secondo OpenAI l’anteprima si può ritoccare su testo, layout e tono. Canva precisa che il testo di un intero design si può cambiare solo conversando con ChatGPT.

Quando il risultato ti convince, selezionalo per continuare nell’editor. Solo i design che selezioni in ChatGPT vengono salvati nel tuo account Canva.

Come si esporta il post o lo si ridimensiona per le Stories?

L’esportazione si fa in Canva. Secondo l’assistenza Canva (versione australiana, senza data) l’esportazione e le impostazioni del brand sono possibili solo lì. Le pagine consultate non spiegano come pubblicare direttamente su Instagram.

Sul ridimensionamento le fonti non coincidono. La pagina di OpenAI cita come esempio «Canva, resize this social post to a stories format». La stessa assistenza Canva dice però che lo strumento a pagamento Magic Resize non è ancora disponibile in ChatGPT.

Prova la richiesta in chat; se non funziona, apri il design in Canva e ridimensionalo da lì.

Quali avvertenze e errori comuni tenere presenti?

Il menu ha un nome diverso da quello della guida

Il 9 luglio 2026 OpenAI ha migrato la directory delle app in quella dei plugin. Un plugin può includere skill, app e modelli di app, e le connessioni già esistenti restano valide. Per questo trovi a volte «Apps & connectors», a volte «Plugins».

Account di lavoro e scuola

Con ChatGPT Business o Enterprise, l’amministratore del workspace deve abilitare «Apps & Connectors» prima che tu possa collegare Canva. Il Centro assistenza Canva cita l’errore «Access Restricted by Team Admin».

Per Business, OpenAI dice che molte app sono attive di default ma gli amministratori possono cambiare l’accesso. Per Enterprise ed Edu le app sono disattivate di default.

Brand Kit: le fonti si contraddicono

La pagina di assistenza Canva (versione australiana) dice che il Brand Kit non è ancora disponibile in ChatGPT. Un comunicato Canva del 5 febbraio 2026 dice invece che gli utenti ChatGPT possono creare progetti legati al loro Brand Kit. Non è stata resa nota una pagina che chiarisca la differenza: se ti serve, prova e, se non risponde, usa Canva direttamente.

Quota Canva AI

Ogni design creato in chat consuma la quota Canva AI del tuo account Canva. Il limite concreto per i vari piani non è stato reso noto nelle pagine consultate: controlla i dettagli del tuo account in Canva.

Domande frequenti Canva in ChatGPT funziona in Italia? Non è confermato. A novembre 2026 una pagina di assistenza Canva dice che l’app non è ancora accessibile nell’UE e non risulta una pagina ufficiale che dica il contrario. Per verificare, apri le impostazioni di ChatGPT e controlla se «Canva» compare tra le app o i plugin. Come si collega Canva a ChatGPT? In ChatGPT si apre «Settings», si sceglie «Apps & connectors» (in alcune pagine Canva chiamata «Plugins») e si seleziona «Canva». Poi si accede con il proprio account Canva e si approvano i permessi richiesti. Serve un abbonamento a pagamento per usare Canva in ChatGPT? Il collegamento non richiede un piano a pagamento: bastano un account ChatGPT e un account Canva, anche Canva Free. Le funzioni di Canva a pagamento restano a pagamento. Che richiesta scrivere a ChatGPT per creare un post Instagram con Canva? La pagina di OpenAI propone «Canva, design an Instagram post promoting a weekend sale». Gli esempi ufficiali sono in inglese e l’uso dell’italiano non è confermato: se una richiesta in italiano dà un risultato confuso, conviene riprovare in inglese. Come si esporta il post creato con Canva in ChatGPT? L’esportazione si fa nell’editor di Canva, dove si apre il design selezionato in ChatGPT. Le pagine consultate non spiegano come pubblicare direttamente su Instagram.

Foto: Trebol6 (CC BY)

Fonte: Canva Help Center – Create designs with the Canva plugin in ChatGPT · Canva Help Centre (AU) – Using ChatGPT to Create Designs and Search Content · Canva Newsroom · OpenAI / ChatGPT – Create with Canva in ChatGPT · OpenAI – Introducing apps in ChatGPT and the new Apps SDK · OpenAI Help Center – Connected apps in ChatGPT · OpenAI Help Center – ChatGPT apps with sync (nota sulla migrazione ai plugin) · OpenAI Help Center – ChatGPT Enterprise and Edu release notes · OpenAI Help Center – ChatGPT release notes · Business Wire (comunicato Canva, in italiano) · Aranzulla.it