di Redazione ZON

In sintesi. Il Teatro di San Carlo di Napoli apre la stagione d’opera 2026/27 il 2 dicembre 2026, alle 20, con Luisa Miller di Giuseppe Verdi. La nuova regia di Davide Livermore affida il ruolo di Luisa a una protagonista paraplegica, ispirata al dipinto Christina’s World di Andrew Wyeth. Le recite sono otto, fino al 10 dicembre 2026.

I punti chiave Il Teatro di San Carlo di Napoli inaugura la stagione d’opera 2026/27 il 2 dicembre 2026, alle 20, con Luisa Miller di Giuseppe Verdi.

Davide Livermore firma la nuova produzione e ambienta Luisa dentro Christina’s World di Andrew Wyeth, con una protagonista paraplegica.

Daniel Oren dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo nelle otto recite, l’ultima delle quali è il 10 dicembre 2026.

Mariangela Sicilia è Luisa e Piotr Beczała è Rodolfo, alla prima volta a Napoli, la sera del 2 dicembre 2026.

Rai Radio3 trasmette in diretta la prima del 2 dicembre 2026 e Rai 5 manda in onda lo spettacolo il 17 dicembre 2026 alle 21:20.

Il Teatro di San Carlo di Napoli inaugura la stagione d’opera 2026/27 il 2 dicembre 2026 con Luisa Miller di Giuseppe Verdi, in una nuova produzione di Davide Livermore con una protagonista paraplegica. Lo spettacolo comincia alle 20.

Perché Davide Livermore ha scelto un quadro di Andrew Wyeth

Davide Livermore ambienta Luisa dentro Christina’s World, il dipinto di Andrew Wyeth (1917-2009) in cui una figura femminile trascina il corpo verso la campagna e la casa. Il regista debuttò al San Carlo nel 1999.

Per Livermore l’opera, commissionata a Verdi proprio dal teatro napoletano, «racconta un femminicidio allo stato puro che oggi ha ancora più da dire: dobbiamo assumerci la responsabilità di rappresentarlo».

Sulla scelta della protagonista il regista precisa: «Le difficoltà motorie della protagonista sono una caratteristica, non ostentazione del dolore». Per Livermore è un modo per sottolineare la gabbia sociale che stringe Luisa.

Il riferimento visivo è l’America del Novecento di Wyeth, con un’auto degli anni Quaranta in scena. Le scene di Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco mostrano una brughiera selvaggia che invade gli interni. I costumi sono di Giusi Giustino, le luci di Nicolas Bovey, il video di D-Wok.

Livermore descrive il Verdi di questo titolo come un compositore che sposta l’attenzione dal politico all’umano. Il dramma di Schiller Kabale und Liebe diventa, nelle sue parole, un’indagine su come la violenza del destino possa entrare nelle vite più ordinarie.

Chi dirige e chi canta nelle otto recite

Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro di San Carlo torna Daniel Oren, oggi direttore principale e già Direttore Musicale nel 1984-85. Il maestro del Coro è Fabrizio Cassi.

Il cast è doppio. La sera del 2 dicembre 2026 Mariangela Sicilia è Luisa e Piotr Beczała, alla prima volta a Napoli, è Rodolfo. Michele Pertusi è il Conte di Walter, George Petean è Miller, Marko Mimica è Wurm.

Nelle altre recite si alternano Aviva Fortunata (Luisa), Stefan Pop (Rodolfo), Gabriele Sagona (Conte di Walter), Franco Vassallo (Miller) e Abramo Rosalen (Wurm).

Mariangela Sicilia legge così il personaggio: «Verdi è molto attento alle persone più deboli. Luisa è innamorata di Carlo che non esiste, non sa chi ha davanti. Non possiamo dire che se l’è cercata. Nessuna donna se l’è mai cercata».

Daniel Oren colloca l’opera nel percorso di Verdi come passaggio dagli anni di galera verso la prima maturità di Rigoletto e Traviata. Secondo il direttore, qui il dramma psicologico è al centro e cambia anche il modo di cantare.

Quando vedere Luisa Miller a teatro, in radio e in TV

Appuntamento Data Dettaglio Anteprima Under30 1 dicembre 2026 Sostenuta da Unicredit Prima di stagione 2 dicembre 2026 Ore 20, diretta su Rai Radio3 Ultima recita 10 dicembre 2026 Chiude le otto recite Rai 5 17 dicembre 2026 Ore 21:20, a cura di Rai Cultura

Luisa Miller debuttò al San Carlo l’8 dicembre 1849, su libretto di Salvadore Cammarano. La nuova produzione apre le celebrazioni per i 290 anni dalla fondazione del teatro, che ricorreranno nel 2027.

La serata inaugurale è dedicata a Gianandrea Gavazzeni, a trent’anni dalla scomparsa. Il direttore fu presente al San Carlo per un trentennio e grande interprete di quest’opera.

Alla prima del 2 dicembre 2026 saranno presenti gli interpreti di Un posto al sole, la serie Rai nata a Napoli nel 1996, per un omaggio ai suoi trent’anni. Fino al 15 gennaio 2027 il teatro ospita anche una mostra di costumi storici, promossa dal Ministero del Turismo con ENIT S.p.A.

Il sovrintendente e direttore artistico Fulvio Macciardi presenta la sua prima stagione al San Carlo e annuncia abbonamenti in risalita.

Domande frequenti Quando comincia Luisa Miller al San Carlo di Napoli? Luisa Miller di Giuseppe Verdi inaugura la stagione d’opera 2026/27 del Teatro di San Carlo il 2 dicembre 2026, con inizio alle 20. L’anteprima Under30, sostenuta da Unicredit, è il 1 dicembre 2026. Le otto recite si chiudono il 10 dicembre 2026. Chi canta nella prima di Luisa Miller al San Carlo? La sera del 2 dicembre 2026 Mariangela Sicilia è Luisa e Piotr Beczała è Rodolfo, alla sua prima volta a Napoli. Michele Pertusi è il Conte di Walter, George Petean è Miller e Marko Mimica è Wurm. Sul podio c’è Daniel Oren. Dove vedere Luisa Miller del San Carlo in diretta o in TV? La prima del 2 dicembre 2026 va in diretta su Rai Radio3. Rai 5 trasmette lo spettacolo il 17 dicembre 2026 alle 21:20, a cura di Rai Cultura. Perché la protagonista di Luisa Miller al San Carlo è paraplegica? Il regista Davide Livermore ambienta Luisa dentro Christina’s World, il dipinto di Andrew Wyeth in cui una figura femminile trascina il corpo verso la campagna e la casa. Secondo Livermore, le difficoltà motorie della protagonista sono una caratteristica e non un’ostentazione del dolore. Per il regista sottolineano la gabbia sociale che stringe Luisa. Quante recite ha Luisa Miller al San Carlo? La nuova produzione di Luisa Miller ha otto recite al Teatro di San Carlo di Napoli, dal 2 al 10 dicembre 2026. Il cast è doppio: nelle recite diverse dalla prima si alternano Aviva Fortunata, Stefan Pop, Gabriele Sagona, Franco Vassallo e Abramo Rosalen.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Il Sole 24 ORE · NapoliToday · Vivonapoli