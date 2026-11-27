di Redazione ZON

In sintesi. La docuserie «Seveso – Il disastro della diossina» arriva su HBO Max il 4 dicembre 2026, con tre episodi. Ricostruisce l’incidente chimico del 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA di Meda, con la dispersione di diossina TCDD nell’ambiente. La regia è di Chiara Battistini, la produzione di Fandango.

I punti chiave La docuserie «Seveso – Il disastro della diossina» arriva su HBO Max il 4 dicembre 2026, con tre episodi disponibili dal primo giorno.

L’incidente chimico nello stabilimento ICMESA di Meda risale al 10 luglio 1976 e causò la dispersione di diossina TCDD nell’ambiente.

Chiara Battistini firma la regia della docuserie; Fandango produce in associazione con Feltrinelli.

Secondo la scheda di Italy For Movies, le riprese si sono svolte tra il 16 e il 29 aprile 2026 tra Milano, Seveso, Meda e Desio.

La prima direttiva europea Seveso è la 82/501/CEE del 1982, seguita da Seveso II nel 1996 e da Seveso III nel 2012.

La docuserie «Seveso – Il disastro della diossina» arriva su HBO Max venerdì 4 dicembre 2026, con tutti e tre gli episodi disponibili dal primo giorno. Racconta l’incidente chimico del 10 luglio 1976, a cinquant’anni di distanza.

La serie è un documentario costruito su materiali d’archivio e testimonianze, non una fiction con attori. Gli episodi non sono ancora usciti: per questo qui si ricostruisce la storia vera, senza anticipare scelte di racconto o singole scene.

Che cosa accadde a Meda il 10 luglio 1976

Il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA di Meda un incidente chimico provocò la dispersione di diossina nell’ambiente. La sostanza coinvolta è la TCDD, un composto persistente.

Il nome Seveso è entrato nella memoria collettiva, ma la fabbrica ICMESA si trovava nel comune di Meda. Le ricadute interessarono più comuni, con intensità diverse.

La risposta delle autorità comportò la delimitazione delle aree esposte, le evacuazioni e gli interventi di risanamento. Per valutare le conseguenze sanitarie servono dati epidemiologici: le immagini dell’emergenza non bastano.

Il racconto della docuserie comprende anche i tentativi di insabbiamento e le conseguenze per le persone e per l’ambiente.

Da dove nasce la docuserie e chi l’ha realizzata

La docuserie deriva dal podcast Audible «Seveso – La Chernobyl d’Italia». Il titolo internazionale è «Seveso: The Dioxin Disaster».

La regia è di Chiara Battistini, che firma la scrittura con Matteo Liuzzi, Niccolò Martin, Fabio Ragazzo e Mariaromana Casiraghi. Produce Fandango in associazione con Feltrinelli, con Domenico Procacci e Laura Paolucci.

Secondo la scheda di Italy For Movies, le riprese si sono svolte tra il 16 e il 29 aprile 2026 in Lombardia, tra Milano, Seveso, Meda e Desio.

Dal podcast alle immagini cambia il materiale: il documentario può usare documenti visivi, immagini dei luoghi e filmati televisivi d’archivio. La loro presenza non garantisce maggiore accuratezza, conta l’attribuzione al momento storico corretto.

Perché il nome Seveso è diventato una direttiva europea

L’incidente del 1976 ha contribuito alla nascita della normativa europea sulla prevenzione dei grandi incidenti industriali. Come ricostruisce EUR-Lex, la prima direttiva è del 1982 e ha avuto due successori.

Atto Anno Direttiva 82/501/CEE (24 giugno) 1982 Seveso II 1996 Seveso III 2012

La normativa Seveso riguarda i pericoli di incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose. Non si applica soltanto all’ICMESA o alle diossine.

Che cosa resta oggi sul territorio

Il Bosco delle Querce, tra Seveso e Meda, sorge nell’area interessata dall’incidente. Il Comune di Seveso ne descrive la gestione con ERSAF e il monitoraggio delle strutture di confinamento.

Il parco è stato riconosciuto come Parco Naturale nel 2005.

Domande frequenti Quando esce la docuserie su Seveso su HBO Max? La docuserie «Seveso – Il disastro della diossina» arriva su HBO Max venerdì 4 dicembre 2026. Tutti e tre gli episodi sono disponibili dal primo giorno. Di cosa parla la docuserie Seveso di HBO Max? La docuserie racconta l’incidente chimico del 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA di Meda, a cinquant’anni di distanza. Comprende anche i tentativi di insabbiamento e le conseguenze per le persone e per l’ambiente. È un documentario costruito su materiali d’archivio e testimonianze, non una fiction con attori. Chi ha realizzato la docuserie su Seveso? La regia è di Chiara Battistini, che firma la scrittura con Matteo Liuzzi, Niccolò Martin, Fabio Ragazzo e Mariaromana Casiraghi. Produce Fandango in associazione con Feltrinelli, con Domenico Procacci e Laura Paolucci. La docuserie deriva dal podcast Audible «Seveso – La Chernobyl d’Italia». Dov’era la fabbrica del disastro di Seveso? La fabbrica ICMESA si trovava nel comune di Meda, non a Seveso. Il nome Seveso è entrato nella memoria collettiva, ma le ricadute della diossina interessarono più comuni, con intensità diverse. Che cos’è la direttiva Seveso? È la normativa europea sulla prevenzione dei grandi incidenti industriali, nata anche dopo l’incidente del 1976. La prima direttiva è la 82/501/CEE del 1982, seguita da Seveso II nel 1996 e da Seveso III nel 2012. Riguarda i pericoli di incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose, non soltanto l’ICMESA o le diossine.

Immagine di repertorio

Fonte: Recenserie · Lifestyleblog.it