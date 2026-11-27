di Redazione ZON

In sintesi. The Strokes suonano a Milano il 16 giugno 2027 al Parco della Musica, nell’ambito dell’Unaltrofestival XIII: è l’unica data italiana della band. I biglietti vanno in vendita su TicketOne lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00. Julian Casablancas guida la band.

I punti chiave The Strokes suonano il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano.

Il concerto di Milano è l’unica tappa italiana annunciata dai The Strokes.

L’Unaltrofestival, alla tredicesima edizione, ha i The Strokes come secondo headliner del 2027.

La vendita dei biglietti su TicketOne parte lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00.

The Strokes suonano il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano, unica data italiana della band. I biglietti vanno in vendita su TicketOne lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00.

Dove e quando suonano The Strokes a Milano nel giugno 2027

Il concerto dei The Strokes si tiene il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano. È l’unica tappa italiana annunciata dalla band guidata da Julian Casablancas.

La serata fa parte di Unaltrofestival, giunto alla tredicesima edizione. I The Strokes sono il secondo headliner dell’edizione 2027 del festival.

Informazione Dettaglio Artista The Strokes Data del concerto 16 giugno 2027 Luogo Parco della Musica, Milano Evento Unaltrofestival, XIII edizione Apertura della vendita lunedì 30 novembre 2026, ore 10:00 Canale di vendita TicketOne

Come comprare i biglietti dei The Strokes il 30 novembre 2026

La prevendita dei biglietti per il concerto dei The Strokes a Milano apre lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00. Il canale di vendita indicato è TicketOne.

Per non restare fuori, prima dell’apertura conviene fare tre cose:

creare o verificare il proprio account su TicketOne;

tenere a portata di mano i dati di pagamento;

collegarsi alla piattaforma qualche minuto prima delle 10:00.

Chi vuole vedere i The Strokes in Italia ha a disposizione una sola data, quella del 16 giugno 2027 a Milano.

Perché il concerto dei The Strokes a Milano interessa a tanti fan

I The Strokes si sono formati a New York alla fine degli anni Novanta. Sono tra le band che hanno ridefinito il rock alternativo dei primi anni Duemila.

Il loro album di debutto, Is This It, è considerato ancora oggi uno dei dischi più influenti del decennio. Julian Casablancas, voce e frontman, è uno degli artisti più riconoscibili della sua generazione, sia con la band sia nei progetti solisti.

Il pubblico atteso a Milano comprende i fan storici, legati a dischi come Room on Fire e First Impressions of Earth. Ci sono poi le nuove generazioni, arrivate alla band tramite playlist, serie televisive e il revival del rock indie degli anni Venti.

Domande frequenti Quando suonano The Strokes a Milano? The Strokes suonano a Milano il 16 giugno 2027. Il concerto fa parte dell’Unaltrofestival, giunto alla tredicesima edizione. Dove si tiene il concerto dei The Strokes a Milano? Il concerto dei The Strokes si tiene al Parco della Musica di Milano. La serata rientra nell’Unaltrofestival XIII, di cui la band è il secondo headliner dell’edizione 2027. Quando partono i biglietti dei The Strokes a Milano? I biglietti per il concerto dei The Strokes a Milano vanno in vendita lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00. Il canale di vendita indicato è TicketOne. Dove si comprano i biglietti dei The Strokes a Milano? I biglietti per il concerto del 16 giugno 2027 si comprano su TicketOne a partire dalle 10:00 di lunedì 30 novembre 2026. Prima dell’apertura conviene creare o verificare l’account TicketOne e avere pronti i dati di pagamento. Ci sono altre date dei The Strokes in Italia? No, il concerto di Milano del 16 giugno 2027 è l’unica tappa italiana annunciata dai The Strokes. Chi vuole vedere la band in Italia ha quindi a disposizione una sola data.

Fonte: Velvet Mag