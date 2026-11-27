The Strokes a Milano il 16 giugno 2027, unica data italiana: biglietti dal 30 novembre
In sintesi. The Strokes suonano a Milano il 16 giugno 2027 al Parco della Musica, nell’ambito dell’Unaltrofestival XIII: è l’unica data italiana della band. I biglietti vanno in vendita su TicketOne lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00. Julian Casablancas guida la band.
I punti chiave
- The Strokes suonano il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano.
- Il concerto di Milano è l’unica tappa italiana annunciata dai The Strokes.
- L’Unaltrofestival, alla tredicesima edizione, ha i The Strokes come secondo headliner del 2027.
- La vendita dei biglietti su TicketOne parte lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00.
The Strokes suonano il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano, unica data italiana della band. I biglietti vanno in vendita su TicketOne lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00.
Dove e quando suonano The Strokes a Milano nel giugno 2027
Il concerto dei The Strokes si tiene il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano. È l’unica tappa italiana annunciata dalla band guidata da Julian Casablancas.
La serata fa parte di Unaltrofestival, giunto alla tredicesima edizione. I The Strokes sono il secondo headliner dell’edizione 2027 del festival.
|Informazione
|Dettaglio
|Artista
|The Strokes
|Data del concerto
|16 giugno 2027
|Luogo
|Parco della Musica, Milano
|Evento
|Unaltrofestival, XIII edizione
|Apertura della vendita
|lunedì 30 novembre 2026, ore 10:00
|Canale di vendita
|TicketOne
Come comprare i biglietti dei The Strokes il 30 novembre 2026
La prevendita dei biglietti per il concerto dei The Strokes a Milano apre lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00. Il canale di vendita indicato è TicketOne.
Per non restare fuori, prima dell’apertura conviene fare tre cose:
- creare o verificare il proprio account su TicketOne;
- tenere a portata di mano i dati di pagamento;
- collegarsi alla piattaforma qualche minuto prima delle 10:00.
Chi vuole vedere i The Strokes in Italia ha a disposizione una sola data, quella del 16 giugno 2027 a Milano.
Perché il concerto dei The Strokes a Milano interessa a tanti fan
I The Strokes si sono formati a New York alla fine degli anni Novanta. Sono tra le band che hanno ridefinito il rock alternativo dei primi anni Duemila.
Il loro album di debutto, Is This It, è considerato ancora oggi uno dei dischi più influenti del decennio. Julian Casablancas, voce e frontman, è uno degli artisti più riconoscibili della sua generazione, sia con la band sia nei progetti solisti.
Il pubblico atteso a Milano comprende i fan storici, legati a dischi come Room on Fire e First Impressions of Earth. Ci sono poi le nuove generazioni, arrivate alla band tramite playlist, serie televisive e il revival del rock indie degli anni Venti.
Domande frequenti
Quando suonano The Strokes a Milano?
The Strokes suonano a Milano il 16 giugno 2027. Il concerto fa parte dell’Unaltrofestival, giunto alla tredicesima edizione.
Dove si tiene il concerto dei The Strokes a Milano?
Il concerto dei The Strokes si tiene al Parco della Musica di Milano. La serata rientra nell’Unaltrofestival XIII, di cui la band è il secondo headliner dell’edizione 2027.
Quando partono i biglietti dei The Strokes a Milano?
I biglietti per il concerto dei The Strokes a Milano vanno in vendita lunedì 30 novembre 2026 alle 10:00. Il canale di vendita indicato è TicketOne.
Dove si comprano i biglietti dei The Strokes a Milano?
I biglietti per il concerto del 16 giugno 2027 si comprano su TicketOne a partire dalle 10:00 di lunedì 30 novembre 2026. Prima dell’apertura conviene creare o verificare l’account TicketOne e avere pronti i dati di pagamento.
Ci sono altre date dei The Strokes in Italia?
No, il concerto di Milano del 16 giugno 2027 è l’unica tappa italiana annunciata dai The Strokes. Chi vuole vedere la band in Italia ha quindi a disposizione una sola data.
Fonte: Velvet Mag
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