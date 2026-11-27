di Redazione ZON

In sintesi. Il 26 novembre 2026, giorno del Ringraziamento, forti tempeste con venti intensi hanno colpito entrambe le coste degli Stati Uniti. Quasi 400 voli sono stati cancellati, circa 800mila abitazioni sono rimaste senza elettricità e la parata di Macy’s a New York, giunta alla 100esima edizione, è stata rinviata per la prima volta al 28 novembre 2026.

I punti chiave Il 26 novembre 2026 negli Stati Uniti sono stati cancellati quasi 400 voli e più di 1.000 hanno subito ritardi.

Secondo il sito PowerOutage, il 26 novembre 2026 circa 800mila abitazioni erano senza elettricità per piogge intense e venti forti.

La parata del Ringraziamento di Macy’s, alla 100esima edizione, è stata rinviata per la prima volta a sabato 28 novembre 2026.

Il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense ha emesso per New York City un’allerta per vento forte e una per inondazioni costiere, valide dal 26 al 27 novembre 2026.

In Maryland sono stati registrati venti superiori ai 100 chilometri orari.

Forti tempeste con venti intensi hanno colpito entrambe le coste degli Stati Uniti il 26 novembre 2026, giorno del Ringraziamento, causando voli cancellati, blackout e inondazioni. Le zone più colpite sono quelle nord-orientali.

A New York il vento ha fermato la parata di Macy’s

In vista della tempesta su New York City, il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense ha emesso un’allerta per vento forte e un’allerta per inondazioni costiere, valide da giovedì 26 a venerdì 27 novembre 2026.

La parata del Ringraziamento di Macy’s, giunta alla 100esima edizione, è stata rinviata per la prima volta a causa del maltempo. Secondo gli organizzatori, dopo il confronto con le autorità cittadine l’evento è stato spostato a sabato 28 novembre 2026. La preoccupazione riguardava la tenuta dei grandi palloni tra i palazzi di Manhattan, esposti al vento, e sopra la folla di spettatori.

Il 26 novembre le autorità di New York hanno vietato il transito sui ponti ai camion con rimorchio vuoti, a causa del vento. L’agenzia municipale per la gestione delle emergenze aveva già avvertito i residenti della possibile tempesta.

Quasi 400 voli cancellati nel weekend con più viaggi dell’anno

Il 26 novembre 2026 sono stati cancellati quasi 400 voli negli Stati Uniti e più di 1.000 hanno subito ritardi. Un’altra ricostruzione giornalistica parla di 250 voli cancellati: le cifre variano a seconda del momento del conteggio.

Il fine settimana del Ringraziamento è il periodo dell’anno in cui più americani si spostano. L’associazione automobilistica americana stima che oltre 80 milioni di persone percorreranno almeno 50 miglia (80 chilometri) durante queste festività.

Il 25 novembre 2026, vigilia della festa, quasi 3 milioni di persone hanno passato i controlli di sicurezza negli aeroporti statunitensi.

Circa 800mila abitazioni senza corrente tra Missouri e New Jersey

Secondo il sito specializzato PowerOutage, il 26 novembre 2026 circa 800mila abitazioni erano senza elettricità per piogge intense e venti forti. Le interruzioni dipendono da due tempeste diverse: una su Missouri e Illinois, l’altra su vari stati costieri dal North Carolina al New Jersey.

In New Jersey alcune cittadine lungo la costa sono state inondate. In Maryland sono stati registrati venti superiori ai 100 chilometri orari e a Kensington un grande albero è caduto su una casa, distruggendola.

Cosa si teme ora sulla costa occidentale

Nel corso del 26 novembre 2026 il maltempo potrebbe provocare danni e disagi anche sulla costa occidentale, dalla California al Canada. Lungo la costa della California si temono inondazioni per le forti mareggiate causate dalle tempeste.

Domande frequenti Perché è stata rinviata la parata di Macy’s a New York? La parata del Ringraziamento di Macy’s, giunta alla 100esima edizione, è stata rinviata per la prima volta a causa del maltempo. La preoccupazione riguardava la tenuta dei grandi palloni tra i palazzi di Manhattan, esposti al vento, e sopra la folla. Secondo gli organizzatori, dopo il confronto con le autorità cittadine l’evento è stato spostato a sabato 28 novembre 2026. Quanti voli sono stati cancellati negli Stati Uniti a Thanksgiving 2026? Il 26 novembre 2026 sono stati cancellati quasi 400 voli negli Stati Uniti e più di 1.000 hanno subito ritardi. Un’altra ricostruzione giornalistica parla di 250 voli cancellati: le cifre variano a seconda del momento del conteggio. Quante case sono rimaste senza corrente negli Stati Uniti per la tempesta? Secondo il sito specializzato PowerOutage, il 26 novembre 2026 circa 800mila abitazioni erano senza elettricità per piogge intense e venti forti. Le interruzioni dipendono da due tempeste: una su Missouri e Illinois, l’altra su vari stati costieri dal North Carolina al New Jersey. Quali zone degli Stati Uniti sono colpite dal maltempo? Le tempeste del 26 novembre 2026 hanno colpito entrambe le coste degli Stati Uniti, con le zone nord-orientali più danneggiate. Sulla costa occidentale, dalla California al Canada, si temono danni e disagi, e in California si temono inondazioni per le forti mareggiate.

Immagine di repertorio

Fonte: Il Post · Corriere della Sera · Il Fatto Quotidiano