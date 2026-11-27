di Redazione ZON

In sintesi. Sì, a novembre 2026 WhatsApp si può usare con lo stesso numero su due telefoni. Il secondo telefono si collega come dispositivo complementare: si installa WhatsApp, si sceglie il collegamento e si inquadra il codice QR dal telefono principale, in «Dispositivi collegati». Il telefono principale va usato almeno ogni 14 giorni, altrimenti il secondo si scollega.

I punti chiave Il secondo telefono si collega a WhatsApp come dispositivo complementare, inquadrando un codice QR dal telefono principale.

Il telefono principale deve collegarsi a WhatsApp almeno ogni 14 giorni, altrimenti i dispositivi collegati si scollegano dall’account.

WhatsApp indica che si possono collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, oltre al telefono principale.

Un account WhatsApp si verifica con un solo numero: per avere due numeri servono due account separati.

Se il secondo telefono chiede il codice SMS di sei cifre, sta registrando il numero e non sta collegando un dispositivo.

Sì, si può usare WhatsApp con lo stesso numero su due telefoni: il secondo si collega come «dispositivo complementare» al telefono principale. Sul secondo telefono si installa WhatsApp, si sceglie il collegamento invece della registrazione e si inquadra il codice QR dal principale, da «Dispositivi collegati» > «Collega un dispositivo». Il principale resta quello con la SIM e l’account: se non lo usi per 14 giorni, il secondo telefono si scollega.

Cosa serve per collegare un secondo telefono?

Il telefono principale, dove WhatsApp è già attivo con il tuo numero. Può essere Android o iPhone.

Il secondo telefono, Android o iPhone, con WhatsApp installato.

Il codice QR che il secondo telefono mostrerà durante il collegamento.

Lo sblocco del principale: impronta o riconoscimento del volto se attivi, altrimenti il PIN di sblocco del telefono.

A novembre 2026 le pagine di assistenza di WhatsApp indicano il telefono principale come necessario per registrare l’account e per collegare nuovi dispositivi.

Come si collega il secondo telefono, passo per passo?

Le voci di menu cambiano secondo versione e sistema operativo. I nomi qui sotto vengono dalla pagina di assistenza di WhatsApp Business e dalle guide specializzate. Se sul tuo telefono sono diversi, cerca la voce che parla di collegamento come dispositivo.

Sul secondo telefono, scarica e apri WhatsApp. Se l’opzione di collegamento non compare, aggiorna l’app dallo store: Play Store su Android, App Store su iPhone. Non inserire il numero come se fosse un account nuovo. Scegli «Collega come dispositivo complementare». Su Android la voce si trova sotto «altre opzioni», su iPhone sotto «altro». Alcune guide riportano invece «collega questo dispositivo a un account esistente», dopo «Accetta e continua». Lascia sullo schermo il codice QR che compare. Sul telefono principale apri WhatsApp. Su Android tocca «Altre opzioni» (i tre puntini verticali). Su iPhone vai nelle impostazioni. Tocca «Dispositivi collegati». Tocca «Collega un dispositivo». Sblocca il telefono principale: segui le istruzioni a schermo se è attiva l’autenticazione biometrica, altrimenti inserisci il PIN di sblocco. Rivolgi il telefono principale verso lo schermo del secondo e inquadra il codice QR. Se compare un avviso su un dispositivo non riconosciuto, tocca «Collega dispositivo» per procedere. Tocca «Non collegare» se non lo hai avviato tu.

Al collegamento il principale invia al nuovo telefono una copia cifrata della cronologia più recente, quindi le chat compaiono anche sul secondo. Questa indicazione viene da una fonte specializzata, non da una pagina ufficiale.

Che cosa fare se WhatsApp chiede il codice SMS?

È l’errore più comune. Se il secondo telefono chiede il codice di sei cifre ricevuto via SMS, stai registrando il numero e non collegando un dispositivo. Torna indietro e cerca il collegamento tramite codice QR.

Secondo una fonte specializzata, registrare di nuovo il numero può spostare l’account sul nuovo telefono invece di affiancarlo al primo. Non è una conferma ufficiale, ma è un buon motivo per fermarti prima di inserire il codice.

Quanti telefoni e dispositivi si possono collegare?

WhatsApp indica che si possono collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, oltre al telefono principale. Tra i dispositivi collegabili la pagina ufficiale elenca i telefoni complementari, WhatsApp Web, WhatsApp per Windows e Mac e i tablet Android.

Il principale può essere Android e il secondo un iPhone, o il contrario. Questa combinazione è riportata da fonti specializzate, non da una pagina ufficiale.

Quanto resta collegato il secondo telefono se il principale è spento?

Il principale non deve restare acceso e connesso. I dispositivi collegati funzionano anche con il principale offline. Però il principale deve collegarsi a WhatsApp almeno ogni 14 giorni: se non viene usato per 14 giorni, i dispositivi collegati si scollegano dall’account.

In quel caso basta ripetere il collegamento con il codice QR.

Il secondo telefono ha bisogno della SIM con il mio numero?

Secondo una fonte specializzata no: la SIM del numero WhatsApp può restare nel telefono principale. Non è una conferma ufficiale. La pagina di WhatsApp dice solo che il principale serve per registrare l’account e collegare i dispositivi.

Si possono usare due numeri diversi con lo stesso account?

No. Un account WhatsApp si verifica con un solo numero e non si può aggiungere un secondo numero all’account. Per avere due numeri servono due account separati.

WhatsApp è legato al numero verificato, non a una SIM o a uno slot. Su un telefono dual SIM o con eSIM usa solo il numero verificato.

Cosa vuoi fare Funzione da usare Risultato Stesso numero su due telefoni «Dispositivi collegati» Stesso numero e stesse conversazioni su più dispositivi Due numeri sullo stesso smartphone «Aggiungi account» Due account separati, ognuno con il suo numero

Quali funzioni non sono disponibili sul secondo telefono?

Sui telefoni complementari di WhatsApp Business, la pagina ufficiale indica che non sono disponibili la posizione in tempo reale e l’aggiunta di stati. Una fonte secondaria dice lo stesso per l’app WhatsApp normale, ma non c’è una conferma ufficiale per quel caso.

Come si controllano o si rimuovono i dispositivi collegati?

Dal telefono principale apri i tre puntini (su iPhone le impostazioni) e tocca «Dispositivi collegati». Qui vedi l’elenco completo dei dispositivi legati al tuo account. Controllalo con regolarità.

Secondo una guida non ufficiale, scollegare un dispositivo non elimina le chat dal telefono principale: toglie soltanto l’accesso da quel dispositivo.

Perché conviene usare il collegamento solo con telefoni propri?

I dispositivi collegati sono pensati per uso personale. Secondo WhatsApp non servono per accedere all’account di altri senza permesso: l’accesso richiede il telefono e il consenso del titolare. Se nell’elenco trovi un dispositivo che non riconosci, è il segnale per rimuoverlo.

Vale anche per WhatsApp Business?

Sì. WhatsApp Business si può usare su quattro dispositivi collegati contemporaneamente, senza tenere connesso il telefono principale. Per i telefoni complementari la pagina ufficiale indica, in italiano, il percorso «altre opzioni» > «Collega come dispositivo complementare» su Android e «altro» > «Collega come dispositivo complementare» su iPhone.

Domande frequenti Come usare WhatsApp su due telefoni con lo stesso numero? Sul secondo telefono si installa WhatsApp e si sceglie «Collega come dispositivo complementare» invece della registrazione. Poi, dal telefono principale, si va in «Dispositivi collegati» > «Collega un dispositivo» e si inquadra il codice QR mostrato dal secondo telefono. Quanti dispositivi si possono collegare a WhatsApp? WhatsApp indica che si possono collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, oltre al telefono principale. Tra i dispositivi collegabili la pagina ufficiale elenca i telefoni complementari, WhatsApp Web, WhatsApp per Windows e Mac e i tablet Android. Cosa succede se non uso il telefono principale di WhatsApp per 14 giorni? Se il telefono principale non viene usato per 14 giorni, i dispositivi collegati si scollegano dall’account. Per ripristinare il secondo telefono basta ripetere il collegamento con il codice QR. Il telefono principale di WhatsApp deve restare acceso? No, il telefono principale non deve restare acceso e connesso. I dispositivi collegati funzionano anche con il principale offline, purché il principale si colleghi a WhatsApp almeno ogni 14 giorni. Si possono usare due numeri diversi con lo stesso account WhatsApp? No. Un account WhatsApp si verifica con un solo numero e non si può aggiungere un secondo numero allo stesso account. Per avere due numeri servono due account separati.

Fonte: WhatsApp Centro assistenza – Come collegare un dispositivo (Android, italiano) · WhatsApp Help Center – About linked devices (inglese) · WhatsApp Centro assistenza – Info sull’uso di più numeri di telefono o account · WhatsApp Centro assistenza – Come collegare un dispositivo con il numero di telefono · WhatsApp Centro assistenza – Come collegare un dispositivo (pagina con la dicitura “un solo telefono”) · WhatsApp Centro assistenza – Collegare un dispositivo con codice QR su WhatsApp Business (Android) · How to Link WhatsApp to Another Phone: Companion Mode (2026) · Come usare WhatsApp su due dispositivi: guida 2026 – Soluzionecomputer.it · WhatsApp su due telefoni: come collegare un secondo smartphone – Soluzionecomputer.it · How to link a device with QR code on the WhatsApp Business app · WhatsApp Companion, come usarlo su due cellulari – WA Smart Business® – WhatsApp Business Platform · Come avere WhatsApp su due dispositivi · Come collegare un dispositivo con il codice QR sull’app WhatsApp Business · How To Make The Most Of WhatsApp Companion Mode · WhatsApp multi dispositivo: come funziona