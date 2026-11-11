WhatsApp Business: come attivare l’IA per rispondere ai clienti

di Redazione ZON

In sintesi. Meta Business Agent è l’intelligenza artificiale di WhatsApp Business che risponde ai clienti. Si attiva dall’app WhatsApp Business, non da WhatsApp normale, aprendo la scheda «Strumenti» e toccando «AI agent». Il lancio è graduale: se la voce non compare, l’account non è ancora abilitato e si può chiedere di entrare in lista d’attesa. Informazioni verificate a novembre 2026.

I punti chiave Meta Business Agent si attiva solo dall’app WhatsApp Business, nella scheda «Strumenti», alla voce «AI agent», e non da WhatsApp normale.

Meta ha annunciato la disponibilità globale di Meta Business Agent il 3 giugno 2026, con test precedenti in India e Messico.

Il Centro assistenza WhatsApp indica che la funzione è disponibile solo in alcuni paesi e per aziende selezionate.

Meta One, annunciato da Meta il 15 settembre 2026, è un abbonamento facoltativo: secondo la stampa italiana i piani business partono da 16,99 euro al mese (Essential).

Attivare Meta Business Agent può impedire l’uso di liste broadcast, messaggi effimeri, messaggi di benvenuto e messaggi di assenza, e scollega i dispositivi collegati esistenti.

Su WhatsApp Business l’intelligenza artificiale che risponde ai clienti si chiama Meta Business Agent. Si attiva dall’app WhatsApp Business, non da WhatsApp normale: scheda «Strumenti», voce «AI agent». Il lancio è graduale: se la voce non compare, l’account non è ancora abilitato e si può chiedere di entrare in lista d’attesa.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa funzione e cosa serve?

È pensata per le piccole attività che usano l’app WhatsApp Business, che è gratuita. Servono l’app aziendale (non quella normale), con il numero aziendale registrato e aggiornata all’ultima versione.

La disponibilità non è garantita. La pagina ufficiale del Centro assistenza WhatsApp dice che la funzione è disponibile solo in alcuni paesi, per aziende selezionate, e che non tutte le lingue sono supportate.

Per l’Italia, al WhatsApp Business Summit di Milano dell’8 luglio 2026 il servizio è stato descritto in distribuzione progressiva, con la possibilità di registrarsi per ricevere aggiornamenti. Nelle pagine ufficiali consultate Meta non ha reso noto se l’italiano rientri tra le lingue supportate.

Che cosa fa l’agente quando risponde ai clienti?

Secondo il Centro assistenza WhatsApp, l’agente risponde alle domande dei clienti, suggerisce prodotti o servizi, dà dettagli sui prezzi, prenota appuntamenti e qualifica i contatti. Quando serve, passa la conversazione a una persona.

Per rispondere attinge al profilo aziendale, al catalogo e ai documenti che carichi. Meta ha annunciato la disponibilità globale il 3 giugno 2026, con test precedenti in India e Messico. L’agente funziona su WhatsApp, Messenger e Instagram.

Come si attiva Meta Business Agent, passo per passo?

I nomi dei menu in italiano non sono confermati da una pagina ufficiale italiana. Qui trovi le etichette della pagina ufficiale in inglese, con la possibile traduzione tra parentesi. Controlla sempre sull’app in italiano.

Aggiorna l’app WhatsApp Business all’ultima versione e verifica di usare il numero aziendale registrato. Apri la scheda «Strumenti» (nella pagina ufficiale in inglese: «Tools»). Tocca «AI agent» e segui le istruzioni a schermo. Alcune fonti non ufficiali riportano l’etichetta «Meta Business Agent» nella stessa scheda, e una la colloca in «Strumenti IA» su Android: le etichette possono variare. Autenticati e, se richiesto, collega l’account. Secondo fonti non ufficiali, l’app chiede di accettare le Condizioni d’uso di Meta AI e di confermare che Meta riceverà le chat gestite dall’IA. Poi tocca «Conferma». Insegna all’agente: può imparare dalle chat passate che scegli tu, dal sito, dal catalogo e dai documenti caricati. Aggiungi anche istruzioni sul tono. Prova l’agente scrivendogli come farebbe un cliente, prima di attivarlo. Scegli a chi deve rispondere: a tutti, solo ai nuovi clienti o solo ai clienti che arrivano dalle inserzioni.

Come si prova l’agente prima di metterlo davanti ai clienti?

La pagina prodotto di WhatsApp Business prevede una prova in cui scrivi all’agente come un cliente. Il modo più utile è fargli le domande che ricevi più spesso.

Per esempio, chiedi il prezzo di un prodotto presente nel catalogo, oppure prova a prenotare un appuntamento. Se la risposta è sbagliata o troppo fredda, correggi le istruzioni sul tono e i documenti caricati, poi riprova.

Come si sceglie a chi risponde l’IA e come si riattiva in una chat?

La scelta del pubblico (tutti, nuovi clienti, clienti da inserzioni) si fa durante la configurazione. Se rispondi a mano a un cliente, l’IA smette di generare risposte in quella chat, a meno che tu la riattivi o cambi le impostazioni delle risposte IA. Secondo la pagina del prodotto, quando intervieni l’IA impara dalla conversazione.

Per riattivarla in una singola chat, la pagina ufficiale in inglese (versione web) indica questi passaggi:

Apri la chat con il cliente. Tocca l’icona «AI replies». Tocca «Turn on».

Per le impostazioni generali, nell’app vai su «Tools» → «Your AI agent» → «AI replies».

Non vedo «AI agent» in «Strumenti»: cosa faccio?

Vuol dire che la funzione non è ancora disponibile per la tua azienda. Aggiorna l’app e ricontrolla. Se la voce non compare ancora, la pagina ufficiale offre una lista d’attesa a chi non riesce ad attivarla.

Quanto costa l’agente IA su WhatsApp Business?

L’app WhatsApp Business è gratuita. A giugno 2026 Meta ha detto che partire con l’agente è gratis e che le opzioni a pagamento sarebbero arrivate.

Il 15 settembre 2026 Meta ha annunciato Meta One, un abbonamento facoltativo: le funzioni di base di Facebook, Instagram, WhatsApp e Meta AI restano gratuite. Nell’app WhatsApp Business i piani Meta One aumentano l’accesso all’agente. Una fonte indica che l’agente è disponibile anche senza abbonamento dove il rilascio è arrivato, ma le quote non sono indicate nelle pagine ufficiali di Meta consultate.

Prezzi dei piani business, «a partire da», riportati dalla stampa italiana al lancio di settembre 2026:

Piano Meta One Euro al mese Dollari al mese Essential 16,99 14,99 Advanced 54,99 49,99 Expert 169 149 Max 549 499

I listini in euro e in dollari non sono una conversione diretta. Meta precisa che prezzi e disponibilità variano per regione, app e account: il prezzo esatto per la tua azienda compare solo avviando l’abbonamento dall’app. Secondo la stampa, l’abbonamento si paga per ogni numero aziendale.

Qual è la differenza tra l’app gratuita e la piattaforma API?

Versione Per chi è Costi App WhatsApp Business Piccole attività App gratuita; piani Meta One facoltativi WhatsApp Business Platform (API) Chi deve collegare chatbot e IA a gestionali e sistemi Dipendono da progetto e volumi

Sulla piattaforma API le risposte dell’agente si pagano a consumo: 2 dollari per milione di token, tariffa in vigore dal 1° agosto 2026 secondo una testata specializzata. Un’altra stima parla di circa 4-5 centesimi di dollaro a messaggio.

Se vuoi il chatbot di un fornitore esterno, serve la piattaforma API, non l’app gratuita. Dal 15 gennaio 2026 Meta vieta sulla piattaforma gli assistenti IA generalisti offerti come prodotto, come ChatGPT. Non vieta invece gli agenti IA aziendali per i propri clienti.

Quali avvertenze conviene conoscere prima di attivarlo?

Alcune funzioni dell’app Business possono smettere di funzionare

Secondo il Centro assistenza, attivare l’agente può impedire l’uso di liste broadcast, messaggi effimeri, messaggi di benvenuto e messaggi di assenza. Inoltre scollega i dispositivi collegati esistenti. Valuta se ne hai bisogno prima di procedere.

Cosa succede alle chat dei clienti

I clienti vedono un avviso: l’IA di Meta riceve le chat per migliorare la qualità dell’IA e generare messaggi per l’azienda. Le chat con l’agente collegato continuano a essere raccolte da Meta anche se lo silenzi. La condivisione si ferma solo quando elimini l’agente.

Per vedere le informazioni condivise con Meta vai su «Tools» → «Your AI agent». I dati si scaricano dall’app mobile, non da WhatsApp Web. Per gli obblighi di informativa verso i clienti, rivolgiti a un consulente.

Gli errori più comuni

Il primo è cercare «Meta AI» al posto di Meta Business Agent. Meta AI è l’assistente personale per gli utenti: compare come contatto nella lista chat e non si configura per rispondere ai clienti.

Nell’app Business esiste anche un «assistente business di Meta AI», usato per esempio per perfezionare la descrizione dell’azienda con «Perfeziona con Meta AI». Anche questo non risponde ai clienti.

Il secondo errore è cercare l’IA su WhatsApp normale. Un’automazione con IA lì non è prevista nativamente. Servono strumenti di terze parti, con rischi per la sicurezza dell’account se non sono soluzioni ufficiali.

Come si mette in pausa o si disattiva l’agente?

Per questo passaggio il dossier cita solo una fonte non ufficiale, in inglese. Il percorso indicato è «Tools» → «Meta Business Agent» → «Response settings». Da lì puoi scegliere «Pause AI replies» oppure «Disconnect AI». Su iPhone l’opzione si chiama «Delete your AI agent».

Ricorda la differenza: mettere in pausa non interrompe la raccolta delle chat da parte di Meta. Si ferma solo eliminando l’agente.

Domande frequenti Come si attiva l’IA su WhatsApp Business? L’IA che risponde ai clienti si chiama Meta Business Agent e si attiva dall’app WhatsApp Business, non da WhatsApp normale. Si apre la scheda «Strumenti», si tocca «AI agent» e si seguono le istruzioni a schermo. Le etichette dei menu in italiano non sono confermate da una pagina ufficiale italiana e possono variare. Perché non vedo «AI agent» nella scheda «Strumenti» di WhatsApp Business? Il lancio di Meta Business Agent è graduale, quindi la voce non compare se l’account dell’azienda non è ancora abilitato. Conviene aggiornare l’app WhatsApp Business e ricontrollare. Se la voce manca ancora, la pagina ufficiale offre una lista d’attesa. Quanto costa Meta Business Agent su WhatsApp Business? L’app WhatsApp Business è gratuita e a giugno 2026 Meta ha detto che partire con l’agente è gratis, con opzioni a pagamento in arrivo. Il 15 settembre 2026 Meta ha annunciato Meta One, un abbonamento facoltativo: secondo la stampa italiana i piani business vanno da 16,99 euro al mese (Essential) a 549 euro al mese (Max), a partire da. Il prezzo esatto compare solo avviando l’abbonamento dall’app. Cosa fa Meta Business Agent quando risponde ai clienti? Secondo il Centro assistenza WhatsApp, Meta Business Agent risponde alle domande dei clienti, suggerisce prodotti o servizi, dà dettagli sui prezzi, prenota appuntamenti e qualifica i contatti. Quando serve, passa la conversazione a una persona. Per rispondere usa il profilo aziendale, il catalogo e i documenti caricati. Si può usare l’IA per rispondere ai clienti su WhatsApp normale? No, su WhatsApp normale un’automazione con IA non è prevista nativamente. Servono strumenti di terze parti, che mettono a rischio la sicurezza dell’account se non sono soluzioni ufficiali. Meta Business Agent è disponibile solo nell’app WhatsApp Business.

Foto: By Brion Vibber. Original uploader was Roberth at meta Wikimedia Foundation Governance Wiki (CC BY)

Fonte: Centro assistenza WhatsApp (ufficiale, in italiano): Informazioni sull’uso di Meta Business Agent · Centro assistenza WhatsApp (ufficiale, in inglese): About using Meta Business Agent · Centro assistenza WhatsApp (ufficiale, in inglese): How to set up Meta Business Agent · Centro assistenza WhatsApp (ufficiale): Come scaricare l’app WhatsApp Business · WhatsApp Business (pagina prodotto ufficiale): Meta Business Agent on WhatsApp · Pagine SISPA (cronaca del WhatsApp Business Summit Italia, 8 luglio 2026) · HTT.it (Meta One: prezzi e Business Agent) · Ecommerceguru.it (prezzi Business Agent app e API) · Boraso (Meta One, prezzi in dollari e novità dal 28 ottobre) · ZON.it (guida interna, fonte secondaria) · Adlyse (guida all’impostazione, fonte secondaria) · EZContact (guida all’impostazione, fonte secondaria) · Invent (come disattivare, fonte secondaria) · Davide Caiazzo (annuncio del 3 giugno 2026, fonte secondaria) · Visitoai (policy IA su WhatsApp, fonte secondaria) · Scia Digital Studio (differenza app e API, fonte secondaria) · EzAI (automazione e rischi su WhatsApp normale, fonte secondaria)