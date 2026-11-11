GTA 6 esce il 19 novembre 2026: prezzi in Italia e console

di Redazione ZON

In sintesi. Grand Theft Auto VI, il gioco di Rockstar Games noto come GTA 6, esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con sblocco alla mezzanotte locale. Sul PlayStation Store italiano la Standard Edition costa 79,99 euro e l’Ultimate Edition 99,99 euro. Il precaricamento digitale di GTA 6 è disponibile dal 10 novembre 2026.

I punti chiave Grand Theft Auto VI esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con sblocco alla mezzanotte locale.

Sul PlayStation Store italiano la Standard Edition di GTA 6 costa 79,99 euro e l’Ultimate Edition 99,99 euro.

Il precaricamento digitale di GTA 6 è disponibile dal 10 novembre 2026 e l’installazione può richiedere fino a 212 GB di spazio libero.

Chi acquista GTA 6 prima del 20 novembre 2026 può ottenere il Pacchetto Vintage Vice City.

GTA 6 non sarà disponibile su PlayStation 4 e per PC non è stata annunciata una data d’uscita.

Grand Theft Auto VI, il nuovo gioco di Rockstar Games, esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con sblocco alla mezzanotte locale.

È il primo capitolo della saga dopo GTA 5, pubblicato nel 2013. Sono passati 13 anni.

Quanto costa GTA 6 in Italia e quali edizioni si possono comprare

Sul PlayStation Store italiano GTA 6 è disponibile in due edizioni. L’Ultimate Edition costa 20 euro in più della Standard e aggiunge veicoli, armi, abbigliamento e altri contenuti.

Edizione Prezzo sul PlayStation Store Contenuti Standard Edition 79,99 euro Gioco base Ultimate Edition 99,99 euro Veicoli, armi, abbigliamento e contenuti aggiuntivi

Precaricamento dal 10 novembre: servono fino a 212 GB di spazio

Il precaricamento digitale di GTA 6 è disponibile dal 10 novembre 2026. Permette di scaricare il gioco prima del lancio.

Per installare GTA 6 possono servire fino a 212 GB di spazio libero sulla console.

Chi acquista il gioco prima del 20 novembre 2026 può ottenere il Pacchetto Vintage Vice City. Per i preordini digitali idonei è previsto anche un mese di GTA+.

Una data d’uscita per PC non è stata annunciata. GTA 6 non sarà disponibile su PlayStation 4.

Vice City, Leonida e i due protagonisti della storia

GTA 6 è ambientato a Vice City, la metropoli ispirata a Miami. La città si trova nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida.

I protagonisti sono Lucia Caminos e Jason Duval, una coppia coinvolta in una cospirazione criminale dopo un colpo finito male. Il loro rapporto ruota attorno a fiducia, amore, rapine e tradimenti.

Cosa cambia su PS5 e PS5 Pro rispetto al passato

Su PlayStation 5 GTA 6 offre audio 3D, tempi di caricamento ridotti e le funzioni del controller DualSense, cioè feedback aptico e grilletti adattivi.

Su PS5 Pro sono previsti miglioramenti alla nitidezza delle immagini e alle ombre grazie al ray tracing.

Perché l’attesa per GTA 6 è già da record

Secondo Sony, GTA 6 è il videogioco più prenotato nella storia del PlayStation Store.

La colonna sonora originale è affidata al duo elettronico Justice.

GTA 6 è presentato ufficialmente come esperienza per giocatore singolo. I dettagli su un’eventuale modalità online non sono stati annunciati in modo completo.

Domande frequenti Quando esce GTA 6? Grand Theft Auto VI esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Lo sblocco avviene alla mezzanotte locale. Il precaricamento digitale è disponibile dal 10 novembre 2026. Quanto costa GTA 6 in Italia? Sul PlayStation Store italiano GTA 6 costa 79,99 euro nella Standard Edition e 99,99 euro nell’Ultimate Edition. L’Ultimate Edition costa 20 euro in più e aggiunge veicoli, armi, abbigliamento e altri contenuti. Quanto spazio serve per installare GTA 6? Per installare GTA 6 possono servire fino a 212 GB di spazio libero sulla console. Il precaricamento digitale, disponibile dal 10 novembre 2026, permette di scaricare il gioco prima del lancio. GTA 6 esce su PC e su PS4? GTA 6 non sarà disponibile su PlayStation 4. Una data d’uscita per PC non è stata annunciata. Il lancio del 19 novembre 2026 riguarda PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chi sono i protagonisti di GTA 6 e dove è ambientato? I protagonisti di GTA 6 sono Lucia Caminos e Jason Duval, una coppia coinvolta in una cospirazione criminale dopo un colpo finito male. Il gioco è ambientato a Vice City, metropoli ispirata a Miami, nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida.