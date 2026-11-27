di Redazione ZON

In sintesi. Cesare Cremonini ha presentato il palco di Amatour, il suo nuovo tour nei palasport, che debutta il 24 novembre 2026 ad Ancona. Lo spettacolo si svolge al centro dell’arena, con il pubblico tutto attorno e senza maxischermi. La band conta 14 musicisti e, per l’intero tour, ci sarà anche il sassofonista statunitense Donny McCaslin.

I punti chiave Il tour Amatour di Cesare Cremonini debutta il 24 novembre 2026 ad Ancona e si svolge nei palasport.

Il palco di Amatour è al centro dell’arena, con il pubblico disposto tutto attorno.

Lo spettacolo di Cesare Cremonini non usa maxischermi.

La band di Amatour conta 14 musicisti ed è diretta da Alessandro “Doc” De Crescenzo.

Il sassofonista statunitense Donny McCaslin, già con David Bowie per Blackstar, è presente per l’intero tour di Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini ha presentato il palco di Amatour, il nuovo tour nei palasport con debutto il 24 novembre 2026 ad Ancona: spettacolo al centro dell’arena, pubblico tutto attorno e nessun maxischermo.

Il cantante bolognese ha mostrato la struttura alla vigilia della prima data, in un video ripreso dal drone. È il materiale che sta alimentando le ricerche sul nuovo spettacolo di Cesare Cremonini.

Perché il palco di Amatour cambia prospettiva rispetto agli stadi

Dopo i grandi concerti negli stadi e nelle arene all’aperto, Cesare Cremonini ha scelto di portare lo show al centro dell’arena, circondato dal pubblico.

Con Amatour rinuncia ai maxischermi. L’obiettivo dichiarato è riportare l’attenzione sulla musica e sulle persone che la fanno.

La scelta nasce dal percorso artistico iniziato con AMATEUR. Luci, colori, costumi e scenografie diventano parte di uno spettacolo costruito intorno alla band e alla musica suonata dal vivo.

Come è fatto il palco: triangoli, glam rock e una scultura abitabile

L’estetica di Amatour è stata progettata da Cesare Cremonini insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni.

Lo spettacolo richiama l’immaginario del glam rock degli anni Settanta, da David Bowie ai KISS.

Il palco nasce dall’intersezione di forme triangolari. Sovrapposizioni, rotazioni e giochi di luce danno vita a una scenografia in continua trasformazione, concepita come una grande scultura abitabile.

Chi suona con Cremonini: 14 musicisti e Donny McCaslin

Sul palco di Amatour ci sarà una formazione di 14 musicisti, diretta da Alessandro “Doc” De Crescenzo.

Per l’intero tour sarà presente anche il sassofonista statunitense Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar.

Domande frequenti Quando parte il tour Amatour di Cesare Cremonini? Il tour Amatour di Cesare Cremonini debutta il 24 novembre 2026 ad Ancona. Si svolge nei palasport. Come è fatto il palco di Amatour? Il palco di Amatour è al centro dell’arena, con il pubblico tutto attorno. Nasce dall’intersezione di forme triangolari ed è concepito come una grande scultura abitabile. È stato progettato da Cesare Cremonini insieme allo studio Giò Forma. Ci sono i maxischermi ai concerti di Cremonini di Amatour? No, con Amatour Cesare Cremonini rinuncia ai maxischermi. L’obiettivo dichiarato è riportare l’attenzione sulla musica e sulle persone che la fanno. Chi suona con Cremonini nel tour Amatour? Sul palco di Amatour c’è una formazione di 14 musicisti, diretta da Alessandro “Doc” De Crescenzo. Per l’intero tour sarà presente anche il sassofonista statunitense Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar.

Fonte: Corriere della Sera Video · Il Sole 24 Ore Stream24 (LaPresse)