di Redazione ZON

In sintesi. Il Bournemouth ha vinto 2-1 sul campo del Celta Vigo il 26 novembre 2026 in Europa League, ribaltando il match in dieci uomini. È il primo club inglese a vincere le prime cinque partite europee della sua storia. Per la squadra di Marco Rose è anche la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni.

I punti chiave Il Bournemouth ha battuto 2-1 il Celta Vigo il 26 novembre 2026, giocando in dieci dopo l’espulsione di Bafodé Diakité decisa con l’intervento del VAR.

Il Bournemouth è il primo club inglese a vincere le prime cinque partite europee della sua storia; secondo i dati Opta, prima di lui ci erano riusciti solo il Norimberga nel 1961-1962 e l’Ararat Erevan nel 1972-1973.

Dopo cinque partite di Europa League il Bournemouth ha 15 punti, 13 gol fatti e 3 subiti, ed è già matematicamente qualificato alla fase a eliminazione diretta.

Il Bournemouth ha vinto dieci partite consecutive in tutte le competizioni, la serie più lunga nei suoi 127 anni di storia.

Il Bournemouth riceverà il Viktoria Plzen il 10 dicembre 2026 al Vitality Stadium, poi affronterà il Lillestrøm e l’Hapoel Beer Sheva.

Il Bournemouth ha vinto 2-1 sul campo del Celta Vigo il 26 novembre 2026 ed è diventato il primo club inglese a vincere le prime cinque partite europee della sua storia. Nel suo cammino in Europa League aveva già battuto il Milan.

Come il Bournemouth ha ribaltato il Celta Vigo con un uomo in meno

Iago Aspas, 39 anni ed ex attaccante del Liverpool, ha portato in vantaggio il Celta Vigo con un gol a giro che ha battuto Michele Di Gregorio. Pochi minuti dopo l’intervento del VAR è costato l’espulsione a Bafodé Diakité. Il Bournemouth è andato all’intervallo sotto di un gol e in dieci.

Nella ripresa l’allenatore Marco Rose ha inserito Tyler Adams. Dopo due minuti Álvaro Rodríguez ha pareggiato di testa su cross di Amine Adli. A dodici minuti dalla fine Adrien Truffert ha recuperato palla, Marcus Tavernier l’ha passata a Rayan e il brasiliano ha segnato il 2-1.

In Galizia sono arrivati oltre 1.150 tifosi del Bournemouth. Per il club è la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni, la serie più lunga nei suoi 127 anni di storia.

Perché il record del Bournemouth non si vedeva da 54 anni

Secondo i dati Opta, nelle maggiori competizioni europee solo due squadre avevano iniziato con cinque vittorie di fila: il Norimberga nel 1961-1962 e l’Ararat Erevan nel 1972-1973. Il Bournemouth è il primo club inglese a riuscirci.

Liverpool, Manchester United, Arsenal e Chelsea non hanno mai aperto la propria avventura europea con cinque successi consecutivi. Il Bournemouth gioca in uno stadio da circa 12.000 posti e ha esordito in Premier League nel 2015.

Dal rischio retrocessione ai 15 punti in Europa League

Il Bournemouth ha esordito in Europa il 17 settembre 2026 vincendo sul campo della Real Sociedad. Poi ha segnato tre gol allo Sturm Graz e tre al Milan, prima di vincere a Praga e a Vigo.

Dopo cinque partite il bilancio è di 15 punti, 13 gol fatti e 3 subiti. La Juventus è alle spalle del Bournemouth in classifica. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta è già matematica e alla fine della prima fase mancano tre giornate.

In Premier League la stagione era iniziata male: il Bournemouth aveva raccolto tre punti nelle prime sei giornate, compreso un 5-1 contro il Chelsea. Rose è arrivato in estate al posto di Andoni Iraola. Il 21 novembre 2026 la squadra ha battuto 2-0 il Nottingham Forest.

Cosa aspetta adesso il Bournemouth in Europa League

Il 10 dicembre 2026 il Viktoria Plzen visiterà il Vitality Stadium. Seguiranno le sfide con il Lillestrøm e con l’Hapoel Beer Sheva.

Rose ha concesso ai tifosi il diritto di sognare, ma ha ribadito che il prossimo obiettivo è l’accesso diretto agli ottavi di finale. Alcuni sostenitori hanno già prenotato un hotel a Francoforte per la finale del 26 maggio 2027.

Domande frequenti Come è finita Celta Vigo-Bournemouth di Europa League? Il Bournemouth ha vinto 2-1 sul campo del Celta Vigo il 26 novembre 2026. Iago Aspas aveva portato in vantaggio i padroni di casa, poi Álvaro Rodríguez ha pareggiato di testa e Rayan ha segnato il 2-1 a dodici minuti dalla fine. Il Bournemouth ha giocato in dieci dopo l’espulsione di Bafodé Diakité. Quali squadre avevano vinto le prime cinque partite europee prima del Bournemouth? Secondo i dati Opta, nelle maggiori competizioni europee solo due squadre avevano iniziato con cinque vittorie di fila: il Norimberga nel 1961-1962 e l’Ararat Erevan nel 1972-1973. Il Bournemouth è il primo club inglese a riuscirci. Il Bournemouth è già qualificato alla fase a eliminazione diretta di Europa League? Sì, la qualificazione del Bournemouth alla fase a eliminazione diretta è già matematica. Dopo cinque partite la squadra ha 15 punti, 13 gol fatti e 3 subiti. Marco Rose ha indicato come prossimo obiettivo l’accesso diretto agli ottavi di finale. Quando gioca il Bournemouth la prossima partita di Europa League? Il Bournemouth gioca il 10 dicembre 2026 al Vitality Stadium contro il Viktoria Plzen. Dopo questa partita sono in programma le sfide con il Lillestrøm e con l’Hapoel Beer Sheva. Chi allena il Bournemouth? Il Bournemouth è allenato da Marco Rose, arrivato in estate al posto di Andoni Iraola. Con Rose la squadra ha vinto dieci partite consecutive in tutte le competizioni, la serie più lunga nei suoi 127 anni di storia.

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Fonte: Sprint e Sport · Sky Sport · OneFootball