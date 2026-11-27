di Redazione ZON

In sintesi. Lo Skyguard è un sistema di difesa antiaerea terrestre ravvicinata, composto da radar di sorveglianza, sistemi di tracciamento, unità di controllo del tiro e sistemi di intercettazione. Il Kuwait lo usa con missili Aspide e cannoni Oerlikon da 35 millimetri. Su questo sistema lavoravano i due tecnici di Rheinmetall Italia morti in Kuwait il 26 novembre 2026.

I punti chiave Due tecnici di Rheinmetall Italia sono morti in Kuwait il 26 novembre 2026 dopo un attacco con droni.

Secondo il Ministero degli Affari Esteri, i due tecnici lavoravano alla manutenzione delle antenne di rilevamento dello Skyguard.

Lo Skyguard si compone di quattro elementi: radar di sorveglianza, sistemi di tracciamento, un’unità di controllo del tiro e sistemi di intercettazione.

Secondo l’International Institute for Strategic Studies, il Kuwait dispone dello Skyguard con missili Aspide e cannoni antiaerei Oerlikon GDF da 35 millimetri.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito in Senato che i droni erano di provenienza iraniana, mentre l’Iran ha smentito ogni coinvolgimento.

Due tecnici di Rheinmetall Italia sono morti in Kuwait il 26 novembre 2026 dopo un attacco con droni. Secondo il Ministero degli Affari Esteri, lavoravano alla manutenzione delle antenne di rilevamento dello Skyguard, il sistema di difesa antiaerea in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane.

Cosa dicono le autorità sull’attacco del 26 novembre

Secondo le autorità kuwaitiane, i due italiani sono stati colpiti da schegge cadute dopo l’intercettazione di droni iraniani diretti verso un’infrastruttura strategica. Le autorità hanno attribuito l’intercettazione alla contraerea del Kuwait, senza indicare il sistema impiegato.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito in Senato che i droni erano di provenienza iraniana. Ha precisato che la fabbricazione iraniana non implica un attacco condotto direttamente da Teheran e non ha escluso il coinvolgimento di milizie alleate.

L’Iran ha smentito ogni coinvolgimento. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è detto disponibile a collaborare con Italia e Kuwait per accertare le responsabilità.

Che cos’è lo Skyguard e come individua un drone

Lo Skyguard è un sistema di difesa antiaerea terrestre ravvicinata, non una singola arma. Integra radar, sistemi informatici e sistemi di intercettazione per proteggere infrastrutture strategiche e installazioni militari dalle minacce aeree, droni compresi.

Secondo la documentazione ufficiale di Rheinmetall, il sistema si compone di quattro elementi: radar di sorveglianza, che rilevano gli oggetti in volo; sistemi di tracciamento, che ne seguono il movimento; un’unità di controllo del tiro, che elabora i dati dei sensori e coordina le difese; sistemi di intercettazione, che contrastano fisicamente la minaccia.

Il radar lavora con le onde radio. Secondo il NOAA, l’oggetto ne riflette una parte verso il ricevitore, e l’analisi del segnale di ritorno fornisce distanza e movimento.

Per l’International Institute for Strategic Studies, il Kuwait dispone dello Skyguard con missili Aspide e cannoni antiaerei Oerlikon GDF da 35 millimetri, destinati alla protezione ravvicinata di basi e infrastrutture.

Come si inserisce lo Skyguard nella difesa aerea del Kuwait

La difesa aerea del Kuwait si articola su più livelli:

Livello Sistema Funzione Ravvicinato Skyguard con missili Aspide e cannoni da 35 mm Protezione di basi e infrastrutture Medio raggio Nasams, nuova fornitura Integrare i sistemi già in servizio Lungo raggio Patriot PAC-3 Difesa a più lunga distanza, anche contro missili balistici

Gli Stati Uniti hanno inoltre autorizzato una possibile vendita al Kuwait dei sistemi Roadrunner-M e Anvil, progettati per intercettare velivoli senza pilota.

A gennaio 2023 Rheinmetall ha annunciato un programma di ammodernamento dei sistemi Skyguard per migliorare la capacità di contrastare droni di piccole dimensioni. Il Paese destinatario non è stato reso pubblico, quindi non è possibile stabilire se l’aggiornamento riguardi i sistemi del Kuwait.

Domande frequenti Cos’è lo Skyguard? Lo Skyguard è un sistema di difesa antiaerea terrestre ravvicinata, non una singola arma. Integra radar, sistemi informatici e sistemi di intercettazione per proteggere infrastrutture strategiche e installazioni militari dalle minacce aeree, droni compresi. Da quali parti è composto lo Skyguard? Secondo la documentazione ufficiale di Rheinmetall, lo Skyguard si compone di quattro elementi. Sono i radar di sorveglianza, che rilevano gli oggetti in volo, i sistemi di tracciamento, l’unità di controllo del tiro e i sistemi di intercettazione, che contrastano fisicamente la minaccia. Come fa un radar a individuare un drone? Il radar lavora con le onde radio. Secondo il NOAA, l’oggetto ne riflette una parte verso il ricevitore, e l’analisi del segnale di ritorno fornisce distanza e movimento. Quali armi ha lo Skyguard del Kuwait? Secondo l’International Institute for Strategic Studies, il Kuwait dispone dello Skyguard con missili Aspide e cannoni antiaerei Oerlikon GDF da 35 millimetri. Queste armi servono alla protezione ravvicinata di basi e infrastrutture. Cos’è successo ai due tecnici di Rheinmetall Italia in Kuwait? I due tecnici sono morti in Kuwait il 26 novembre 2026 dopo un attacco con droni. Secondo le autorità kuwaitiane sono stati colpiti da schegge cadute dopo l’intercettazione di droni iraniani diretti verso un’infrastruttura strategica.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop · il Giornale · Il Messaggero · AGI