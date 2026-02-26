Fisciano, operaio precipita in una scarpata: salvato dal Soccorso Alpino

di Marisa Fava

FISCIANO – Momenti di forte apprensione questa mattina nel territorio di Fisciano, dove un operaio impegnato in lavori boschivi è precipitato in una scarpata durante un sopralluogo.

L’intervento dei soccorsi

La richiesta di aiuto è partita dalla centrale operativa del 118 di Salerno, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e disposto l’invio dell’elisoccorso.

L’elicottero, decollato dalla base di Napoli, ha raggiunto rapidamente l’area interessata, consentendo lo sbarco del tecnico del CNSAS e dell’equipe sanitaria. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente im barellato per il recupero.

Recupero con verricello e trasferimento in ospedale

Le operazioni si sono concluse con il recupero mediante verricello e il trasferimento in elicottero verso l’Ospedale del Mare per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza territoriale dell’associazione “La Solidarietà”, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per le attività di supporto e messa in sicurezza dell’area.