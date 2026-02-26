Eboli, alunna di prima media smette di andare a scuola: bullismo sui social

di Marisa Fava

EBOLI – Un nuovo episodio di presunto bullismo riporta l’attenzione sul delicato tema della sicurezza e del benessere degli studenti. A essere coinvolta sarebbe un’alunna di prima media che, secondo quanto emerso, avrebbe deciso di non frequentare più la scuola dopo settimane di episodi offensivi sui social.

Insulti e contenuti denigratori online

La ragazza sarebbe stata presa di mira da alcuni studenti più grandi attraverso la pubblicazione di video e contenuti offensivi su una nota piattaforma social. Gli attacchi, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati ripetuti e sistematici.

Il peso del cyberbullismo

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno del cyberbullismo, che può avere conseguenze profonde sul piano psicologico, soprattutto in età adolescenziale. La diffusione di contenuti online amplifica l’impatto delle offese, rendendo più difficile per le vittime sottrarsi alla pressione.

Il caso sarebbe ora all’attenzione degli adulti di riferimento e delle istituzioni scolastiche, chiamate a intervenire per tutelare la studentessa e ricostruire quanto accaduto.