Torrione, i Giardini continuano a sprofondare: pali della luce a rischio
Nuove mareggiate erodono il fronte dei “Giardini del Mandorlo” e dei “Giardini di Asia”. Cresce la preoccupazione nel quartiere
SALERNO – Nuovo segnale di allarme dal quartiere Torrione, dove il fronte costiero continua a mostrare evidenti segni di cedimento. Le recenti mareggiate hanno ulteriormente compromesso l’area dei Giardini del Mandorlo e dei Giardini di Asia, con il terreno che arretra sotto la spinta del mare.
Pali della luce sempre più esposti
A preoccupare sono in particolare alcuni pali della pubblica illuminazione, ormai posizionati pericolosamente vicino al vuoto. Le immagini circolate nelle ultime ore sui social mostrano strutture sempre più esposte, con il rischio concreto che possano cedere se non si interviene tempestivamente.
L’effetto delle mareggiate
Le ondate delle ultime settimane hanno accelerato il processo di erosione, rendendo evidente la fragilità del tratto interessato. Il fenomeno non è nuovo, ma l’attuale situazione sembra aver aggravato ulteriormente le condizioni dell’area verde affacciata sul mare.
Nel quartiere cresce la richiesta di interventi urgenti per mettere in sicurezza la zona e prevenire ulteriori danni. Il tempo, intanto, gioca un ruolo decisivo: nuove mareggiate potrebbero compromettere ulteriormente il fronte costiero.
