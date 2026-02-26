Capaccio Paestum, droga, contanti e pistola modificata: un arresto

di Marisa Fava

CAPACCIO PAESTUM – Un arresto è scattato nel comune di Capaccio Paestum al termine di un’operazione condotta dai Carabinieri. La persona fermata è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale di armi.

Il blitz e i reparti impiegati

L’attività, secondo quanto ricostruito, è stata eseguita dai militari del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, con il supporto di ulteriori unità operative, tra cui reparti di pronto intervento, un nucleo elicotteri e unità cinofile.

Droga, contanti e un’arma modificata

Nel corso di una perquisizione sarebbe stato rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacenti: circa 1,8 kg di cocaina, circa 5,7 kg di hashish, circa 200 grammi di eroina e circa 180 grammi di marijuana.

Oltre alla droga, sarebbero stati sequestrati anche 5.600 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori riconducibili a proventi dell’attività illecita, e una pistola a salve modificata (calibro 380).