Capaccio Paestum, droga, contanti e pistola modificata: un arresto
Operazione dei Carabinieri con supporto di reparti speciali e unità cinofile: sequestrati diversi chili di stupefacenti e denaro
CAPACCIO PAESTUM – Un arresto è scattato nel comune di Capaccio Paestum al termine di un’operazione condotta dai Carabinieri. La persona fermata è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale di armi.
Il blitz e i reparti impiegati
L’attività, secondo quanto ricostruito, è stata eseguita dai militari del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, con il supporto di ulteriori unità operative, tra cui reparti di pronto intervento, un nucleo elicotteri e unità cinofile.
Droga, contanti e un’arma modificata
Nel corso di una perquisizione sarebbe stato rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacenti: circa 1,8 kg di cocaina, circa 5,7 kg di hashish, circa 200 grammi di eroina e circa 180 grammi di marijuana.
Oltre alla droga, sarebbero stati sequestrati anche 5.600 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori riconducibili a proventi dell’attività illecita, e una pistola a salve modificata (calibro 380).
ARTICOLO PRECEDENTE
Salerno, pistola scacciacani modificata e munizioni: un arresto
ARTICOLO SUCCESSIVO
Torrione, i Giardini continuano a sprofondare: pali della luce a rischio