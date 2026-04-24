Ponti di primavera, a Salerno si prepara il pienone di turisti

di Marisa Fava

Strutture ricettive verso l’80% di occupazione tra 25 Aprile e Primo Maggio, con flussi importanti anche nelle Costiere e nel Cilento

Si annunciano giorni di grande affluenza turistica a Salerno e nelle principali località della provincia in occasione dei ponti di primavera del 25 Aprile e del Primo Maggio.

Le strutture ricettive del territorio si preparano ad accogliere un numero consistente di visitatori, con un doppio fine settimana che si preannuncia particolarmente positivo per il comparto turistico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, gli operatori del settore parlano di flussi «molto intensi» e di un tasso medio di occupazione delle camere che si aggirerebbe intorno all’80%.

Il dato riguarda un’area ampia della provincia: da Salerno al Golfo di Policastro, dalla Piana del Sele fino al Cilento, passando naturalmente per le due Costiere.

Un segnale incoraggiante per alberghi, bed and breakfast, case vacanza e attività collegate all’accoglienza, che guardano ai ponti primaverili come a un primo banco di prova importante in vista della stagione estiva.

Complici il calendario favorevole, il richiamo delle località costiere e l’offerta enogastronomica del territorio, Salerno e la sua provincia si preparano dunque a vivere giornate all’insegna del turismo e della valorizzazione delle eccellenze locali.