Dramma in via Porto a Salerno: giovane precipita e muore, indagini in corso

di Marisa Fava

Il corpo senza vita è stato segnalato da alcuni passanti: sul posto forze dell’ordine e sanitari

Tragedia a Salerno, dove un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita sull’asfalto nella zona di via Porto.

Secondo le prime informazioni, la vittima – di cui sono state diffuse le sole iniziali A.P. – sarebbe precipitata da un punto compreso tra via Sabatini e via Croce, finendo in una traversa dell’area portuale.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti e residenti della zona, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare le cause della tragedia.

Il 35enne, originario della zona di Matierno e residente nella Valle dell’Irno, lascia due figli.