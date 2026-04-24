Capaccio Paestum, torna la Festa del Carciofo IGP: sapori, musica e tradizione dal 24 aprile al 3 maggio

di Marisa Fava

Diciottesima edizione per uno degli eventi più attesi della primavera campana tra gastronomia, spettacoli e cultura

Torna a Capaccio Paestum uno degli appuntamenti più attesi della primavera campana: la Festa del Carciofo IGP di Paestum, giunta alla sua XVIII edizione, in programma dal 24 aprile al 3 maggio 2026.

L’evento, promosso dall’associazione Hera Argiva Paestum, animerà l’Area Espositiva “Piazza Borgo Gromola”, trasformandola in un vivace spazio dedicato a sapori, musica e convivialità.

Due weekend all’insegna del gusto

La manifestazione si svilupperà in due momenti: dal 24 al 26 aprile e, dopo una breve pausa, dal 30 aprile al 3 maggio. L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 24 aprile alle ore 18:30.

Nei giorni 25, 26 aprile e 1 e 3 maggio, gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo, offrendo ai visitatori un’esperienza completa tra tradizione e innovazione culinaria.

Il Carciofo IGP protagonista assoluto

Protagonista indiscusso sarà il Carciofo di Paestum IGP, eccellenza del territorio e simbolo della tradizione agricola locale. Un prodotto celebrato attraverso un ricco percorso enogastronomico che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Accanto alle ricette tipiche, spazio anche a proposte innovative come la piadina con carciofi saltati, speck e formaggio, pensata per conquistare anche i palati più curiosi.

Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con Pasta Armando, che proporrà un esclusivo fusillone trafilato al bronzo con crema di carciofi e speck, espressione perfetta tra tradizione e contemporaneità.

Originale anche l’offerta beverage con lo “Spritz di Hera”, a base di liquore di carciofo prodotto da Terra Orti.

Convegni e approfondimenti

Tra gli appuntamenti da non perdere, giovedì 30 aprile alle ore 18:30 il convegno “Carciofo di Paestum IGP: dieta mediterranea e internazionalizzazione”, moderato dal giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore.

Interverranno Alfonso Esposito, Presidente del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP, ed Emilio Ferrara, Direttore del Consorzio.

Musica, spettacoli e dj set

Non mancherà l’intrattenimento: ogni sera, dopo le 23:00, spazio ai dj set con musica dance anni ’90.

Ricco anche il programma degli spettacoli dal vivo:

24 aprile (cena): Vienteterra

(cena): Vienteterra 25 aprile : pranzo con Agos The Voice Animations, cena con Tammorrasìa

: pranzo con Agos The Voice Animations, cena con Tammorrasìa 26 aprile : pranzo con Agos The Voice Animations, cena con Aria Live

: pranzo con Agos The Voice Animations, cena con Aria Live 30 aprile : Banfy

: Banfy 1 maggio : pranzo con Agos The Voice Animations, cena con Pako Sasso

: pranzo con Agos The Voice Animations, cena con Pako Sasso 2 maggio : I Valcalore

: I Valcalore 3 maggio: pranzo con Raffaele Polito, cena con Paranza Madonna di Bagni

Un evento tra tradizione e valorizzazione del territorio

La Festa del Carciofo rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni locali, scoprire le eccellenze del territorio e vivere momenti autentici tra cultura, musica e buona cucina.

L’organizzazione ringrazia il Consorzio di Tutela del Carciofo IGP di Paestum, OP Terra Orti, i main sponsor e il Comune di Capaccio Paestum per il supporto alla manifestazione.

Sapori autentici, spettacolo e convivialità: la Festa del Carciofo vi aspetta per un’esperienza tutta da vivere.