Rifiuti a Salerno, controlli contro i “predatori” dei carrellati

di Marisa Fava

Operazione congiunta della Polizia Municipale e di Salerno Pulita in diversi quartieri della città

Proseguono a Salerno i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Gli uomini della Polizia Municipale e gli addetti di Salerno Pulita sono impegnati in un’operazione congiunta per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “predatori” dei carrellati.

Si tratta di persone che, soprattutto in occasione del conferimento dell’indifferenziato, rovistano nei contenitori esposti in strada, creando disordine, lasciando rifiuti sparsi e compromettendo il decoro urbano.

I controlli stanno interessando più quartieri della città, con verifiche serrate nelle aree maggiormente esposte a comportamenti irregolari. L’obiettivo è prevenire episodi di degrado e garantire il rispetto delle regole della raccolta differenziata.

L’attività rientra in un più ampio programma di monitoraggio del territorio, finalizzato a tutelare l’ambiente, migliorare la qualità del servizio e assicurare maggiore pulizia nelle strade cittadine.

Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ulteriori interventi mirati da parte della Polizia Municipale e di Salerno Pulita.