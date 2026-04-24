Aggredisce una cliente in una macelleria e fugge tra le auto: caos a Cava

di Marisa Fava

Momenti di tensione in via De Filippis: la donna, in stato di alterazione, è stata affidata ai sanitari

Momenti di forte tensione questa mattina a Cava de’ Tirreni, in via De Filippis, dove una donna ha improvvisamente aggredito una cliente all’interno di una macelleria.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta senza un apparente motivo. La donna, visibilmente in stato di alterazione, si sarebbe scagliata contro la vittima, generando panico tra i presenti.

Dopo l’episodio, la stessa si sarebbe allontanata dal locale, camminando in maniera pericolosa tra le auto in corsa, aumentando i rischi per la sicurezza stradale.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, che sono riusciti a bloccarla e a riportare la situazione sotto controllo.

La donna è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario e sottoposta agli accertamenti del caso, alla luce del suo stato di agitazione.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno portato all’aggressione.