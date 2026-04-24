Tir perde il carico sull’A30: traffico in tilt tra San Severino e Castel San Giorgio
Lastre di vetro sulla carreggiata: disagi e rallentamenti in direzione Caserta
Lastre di vetro sulla carreggiata: rallentamenti e disagi in direzione Caserta
Traffico in tilt questa mattina sull’autostrada A30, in direzione Caserta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Mercato San Severino e Castel San Giorgio.
L’episodio si è verificato intorno alle 7:20, quando un tir ha perso parte del proprio carico, finito direttamente sulla carreggiata.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di lastre di vetro, materiale particolarmente pericoloso per la circolazione stradale.
Per garantire la sicurezza degli automobilisti, i veicoli sono stati scortati lungo il tratto interessato, mentre sono immediatamente scattate le operazioni di rimozione del materiale disperso.
Sul posto gli operatori incaricati della gestione della viabilità e della messa in sicurezza della carreggiata.
Accertamenti sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre si registrano forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito.
La situazione è in progressivo miglioramento, ma si consiglia prudenza e, ove possibile, percorsi alternativi.
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