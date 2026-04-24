Luci d’Artista 2026/2027, illuminati anche i piloni del Viadotto Gatto

di Marisa Fava

Nuove installazioni luminose in via Ligea: la Camera di Commercio finanzia opere complementari per 150mila euro

Le prossime Luci d’Artista 2026/2027 a Salerno interesseranno anche una delle aree più riconoscibili della zona portuale: i piloni del Viadotto Gatto in via Ligea.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città, le nuove installazioni luminose avranno l’obiettivo di valorizzare un’area non compresa nel progetto principale finanziato dalla Regione Campania.

Le opere che faranno brillare i piloni di via Ligea saranno finanziate dalla Camera di Commercio, che ha destinato al Comune di Salerno un contributo pari a 150mila euro.

Come specificato negli atti, il finanziamento “non determina un co-finanziamento dell’edizione XXI di Luci d’Artista”, poiché riguarda attività complementari e ulteriori rispetto all’intervento sostenuto dalla Regione Campania.

L’accordo tra Comune e Camera di Commercio punta quindi a realizzare nuove opere e figure luminose in zone della città non interessate dal progetto regionale, ampliando il percorso delle installazioni e contribuendo alla valorizzazione urbana e turistica di Salerno.

Con questa novità, l’edizione 2026/2027 di Luci d’Artista si prepara ad allargare il proprio raggio d’azione, coinvolgendo anche via Ligea e il Viadotto Gatto in un intervento scenografico destinato a rendere ancora più suggestivo l’ingresso alla città dal fronte portuale.