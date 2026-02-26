26 Febbraio 2026 - 11:25
Salerno, pistola scacciacani modificata e munizioni: un arresto
L’uomo è finito in manette dopo una perquisizione: l’arma sarebbe risultata alterata e funzionante
SALERNO – Un uomo, identificato con le iniziali A.S., è stato arrestato a Salerno con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco.
Secondo quanto ricostruito, i carabinieri avrebbero proceduto a una perquisizione nel corso della quale sarebbe stata rinvenuta nella disponibilità dell’uomo una pistola scacciacani modificata, ritenuta perfettamente funzionante, insieme a munizionamento.
Al termine degli accertamenti sul posto, l’uomo è stato quindi ammanettato e condotto in caserma per le procedure di rito.