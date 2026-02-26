Vietri sul Mare, dal 2 marzo 2026 operativo il Centro di Telemedicina: visite specialistiche da remoto

di Marisa Fava

Vietri sul Mare punta su un servizio sanitario più vicino ai cittadini: da lunedì 2 marzo 2026 sarà operativo un Centro di Telemedicina che permetterà di svolgere visite specialistiche da remoto tramite collegamento in videoconferenza con i medici ambulatoriali.

L’attivazione nasce da un’intesa tra il Comune di Vietri sul Mare e l’ASL Salerno, con l’obiettivo di ridurre tempi di attesa e spostamenti, soprattutto per chi ha difficoltà a raggiungere strutture e ambulatori fuori dal territorio.

Dove e quando

Il Centro sarà attivo presso la sede comunale di via Costiera 1 (primo piano). L’inaugurazione ufficiale è fissata per lunedì 2 marzo 2026 alle ore 11:00 e il servizio sarà operativo da subito.

Quali visite si possono fare

Il servizio prevede un ventaglio ampio di specialistiche in modalità “televisita”. Tra le aree coinvolte:

cardiologia, medicina interna, geriatria, nefrologia;

dermatologia, diabetologia, endocrinologia, ematologia;

neurologia, psichiatria e neuropsichiatria infantile;

ginecologia, pediatria, pneumologia, reumatologia;

oculistica, odontoiatria, oncologia, terapia del dolore;

e altre branche multidisciplinari attivate nell’ambito del progetto.

Come accedere al servizio: cosa serve

Per utilizzare il Centro è obbligatoria l’impegnativa del Medico di Medicina Generale in modalità “televisita”.

La prenotazione potrà essere effettuata attraverso:

farmacie territoriali ;

; sportelli CUP ;

; il sistema/portale Sinfonia (anche tramite l’app Sinfonia Salute).

Un servizio per accorciare le distanze

Dall’amministrazione comunale sottolineano che la telemedicina può diventare uno strumento concreto per rendere più semplice l’accesso alle cure: meno attese, meno viaggi e un supporto più rapido alle esigenze quotidiane dei cittadini. Anche la delega alla sanità evidenzia il lavoro di coordinamento svolto nei mesi scorsi e la prospettiva di un percorso che potrà ampliarsi con ulteriori servizi e funzioni.