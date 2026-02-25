Visite oculistiche a Salerno, prenotazioni ferme: prime disponibilità nel 2027

di Marisa Fava

SALERNO – Sottoporsi a una visita oculistica a Salerno e provincia nel 2026 è, di fatto, un’impresa. Le prime disponibilità utili nel territorio salernitano rischiano di slittare addirittura al 2027.

Il Cup dell’Asl Salerno, una delle aziende sanitarie più grandi d’Italia, avrebbe comunicato a diversi pazienti l’assenza di date disponibili nelle strutture pubbliche della provincia, fatta eccezione per una disponibilità a inizio dicembre in una struttura del Cilento.

Pochi specialisti e lunghe attese

La carenza di medici oculisti nelle strutture pubbliche campane sta determinando un blocco delle prenotazioni. Per effettuare una visita nel corso del 2026, i pazienti salernitani dovrebbero spostarsi fuori provincia, tra Avellino e l’Irpinia, oppure rivolgersi a laboratori convenzionati a Napoli.

Una soluzione che, però, comporta difficoltà logistiche soprattutto per anziani e giovani con problemi alla vista, oltre alla necessità di eventuali controlli successivi.

Una criticità strutturale

La situazione non è nuova e riguarda più in generale la sanità campana. La mancanza di specialisti, in particolare oculisti, è stata più volte segnalata anche a livello istituzionale.

Nel frattempo, per molti cittadini l’unica alternativa resta il ricorso alla sanità privata, con inevitabili costi aggiuntivi.