A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’: interventi di Anas e Polizia Stradale sul tratto campano per rimuovere i rifiuti abbandonati sulle piazzole di sosta

di Redazione ZON

Recuperati quintali di rifiuti di vario genere

Le Squadre Anas, in collaborazione con la Polizia Stradale, sono impegnate da questa mattina nella gestione della viabilità per consentire gli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nel territorio comunale di Polla, in provincia di Salerno.

Le attività sono orientate a prevenire pericoli per la viabilità, l’ambiente e la salute pubblica oltre che al mantenimento del decoro dell’autostrada che, nel corso dell’esodo estivo, é stata interessata da un abbandono eccezionale di rifiuti solidi urbani.

Durante le operazioni di pulizia sono stati raccolti diversi quintali di rifiuti di vario genere.

Anas è spesso costretta ad intervenire lungo le tratte di competenza sostituendosi alle amministrazioni competenti con interventi di rimozione di rifiuti solidi urbani sempre più frequenti.

L’incessante ed illegale abbandono di detti rifiuti lungo le strade rende però questa attività sempre più dispendiosa, distraendo così risorse che dovrebbero diversamente essere destinate ad attività di manutenzione.

Nel raccomandare lo smaltimento corretto dei rifiuti si segnala che lungo la rete gestita da Anas sono attive telecamere destinate anche alla rilevazione di eventuali illeciti.

