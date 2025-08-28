Protocollo d’intesa tra Comune di Castel San Giorgio e Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno per la tutela del territorio

di Redazione ZON

Stamane la firma che darà il via alla costituzione di un vero e proprio hub emergenziale volto anche a prevenire e mitigare i rischi dovuti agli incendi boschivi.

«La firma del protocollo d’intesa rappresenta un passo importante per la tutela e la salvaguardia del territorio. Le opere di mitigazione del rischio idraulico e di prevenzione degli incendi sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere l’ambiente – ha affermato il sindaco Paola Lanzara subito dopo la firma del protocollo negli uffici del Consorzio a Nocera Inferiore –.

La collaborazione con il Consorzio è essenziale per affrontare le sfide che il territorio presenta, questa mattina con il vice sindaco Giustina Galluzzo, delegata alla manutenzione, e con l’assessore alla Protezione Civile Domenico Rescigno, abbiamo sottoscritto questo ulteriore e fondamentale protocollo d’intesa che ci auguriamo porterà benefici al nostro paese.

Il Presidente Rosario D’Angelo ha mostrato, in questi anni, oltre a grandi competenze e professionalità, anche di avere a cuore il comune di Castel San Giorgio e sta dando risposte importanti per la tutela e messa in sicurezza – ha aggiunto Paola Lanzara –.

Il protocollo mira alla difesa e conservazione del suolo, a ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, tutelare il territorio e valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alle aree percorse dal fuoco, rese ancora più fragili ed esposte a fenomeni di dissesto. Continuiamo a lavorare, in sinergia con gli enti sovracomunali, per il bene della comunità» – ha concluso Paola Lanzara.