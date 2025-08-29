di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 29 Agosto 2025

Bill ha invitato a pranzo Poppy a “Il Giardino” e cerca di mettere in difficoltà sia Deacon che Sheila, che però sono abituati alle sue battute pungenti e non si scompongono più di tanto. Poppy è stupita che Bill tratti così male Sheila e lui le spiega che si tratta proprio della persona che ha tentato di uccidere sia sua sorella Li che Steffy oltre ad aver rapito e rischiato di uccidere anche Finn. Poppy gli chiede perché frequenti proprio quel ristorante e Bill le spiega di farlo per tenere d’occhio Sheila. Eric è arrivato a casa ed è molto frastornato. Carter gli fa un bellissimo discorso di benvenuto. A “Il Giardino”, Bill sostiene di essere stanco di parlare di Sheila. Corteggia Poppy e le dice di non aver mai dimenticato la notte passata insieme a lei tanti anni prima. In particolare ricorda come lei ballava, disinvolta e sensuale.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione