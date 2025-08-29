29 Agosto 2025 - 08:00
Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 29 Agosto
Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.
Marina vuole spingere Antonietta a far confessare a Gennaro l’omicidio di Assane e registrare tutto, ma purtroppo questo piano non filerà liscio come sperato. Mariella rientra dalle vacanze con Sasà mentre Guido l’attende per chiarire cosa è successo tra loro. Filippo e Niko organizzano ogni dettaglio per rendere perfetta la proposta di matrimonio di Niko a Manuela. Lei, insieme a Serena, inizia a sospettare del suo fidanzato e si crea un grande equivoco.
Anticipazioni Un Posto al Sole: Ilenia Lazzarin- Filmografia
Cinema
- Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell (2002)
Televisione
- Atlantis, regia di Gilberto Squizzato (2000)
- Le ali della vita 2, regia di Stefano Reali (2001)
- Un posto al sole, registi vari (dal 2001)
- Un posto al sole d’estate, soap opera (2006)
- Un passo dal cielo, regia di Enrico Oldoini (2011)
- Fuoriclasse, regia Riccardo Donna (2011)
- Il contadino cerca moglie, programma TV (2016-2017)
Cortometraggi
- I silenzi del cuore, regia di Onofrio Brancaccio (2005)
- Tutto in un minuto, regia di Andrea Bermani (2007)
- Liberiamo qualcosa, regia di Guido Tortorella (2009)[5]
Teatro
- Come sopravvivere ai lavori in casa, regia di Paolo Migone (2014)
Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio Rispo- Filmografia
Cinema
- Nel regno di Napoli, regia di Werner Schroeter (1979)
- Ricomincio da tre, regia di Massimo Troisi (1981)
- Morte di un matematico napoletano, regia di Mario Martone (1992)
- Pacco, doppio pacco e contropaccotto, regia di Nanni Loy (1993)
- Sarahsarà, regia di Renzo Martinelli (1994)
- Figurine, regia di Giovanni Robbiano (1997)
- Le mani forti, regia di Franco Bernini (1997)
- La vita degli altri, regia di Nicola De Rinaldo (2001)
- Travolti dal destino (Swept Away), regia di Guy Ritchie (2002)
- Olimpo Lupo cronista di nera, regia di Fabrizio Laurenti (2003)
- Il Natale rubato, regia di Pino Tordiglione (2003)
- Certi bambini, regia di Andrea Frazzi e Antonio Frazzi (2004)
- Ci sta un francese, un inglese e un napoletano, regia di Eduardo Tartaglia (2008)
- Linea di konfine, regia di Fabio Massa (2009)
- Il fotografo, regia di Carmine Girolamo (2009)
- L’era legale, regia di Enrico Caria (2010)
- Teresa Manganiello, Sui passi dell’amore, regia di Giuseppe Tordiglione (2011)
- Impepata di nozze – Sposarsi al sud è tutta un’altra storia…, regia di Angelo Antonucci (2012)
- Benvenuto Presidente!, regia di Riccardo Milani (2013)
- Neverending Summer, regia di Brando Improta (2013)
- Malanapoli, regia di Enzo Morzillo (2013)
- The grotto, regia di Giordany Orellanna (2013)
- Graffiti – Story of a Tagging Crew, regia di Alfonso Cioce (2014)
- Bruciate Napoli, regia di Arnaldo Delehaye (2016)
- Ammore e malavita, regia dei Manetti Bros. (2017)
Televisione
- La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani, regia di Luigi Perelli – miniserie TV (1995)
- Morte di una strega, regia di Cinzia TH Torrini – miniserie TV (1995)
- Il grande fuoco, regia di Fabrizio Costa – miniserie TV (1995)
- Un posto al sole, registi vari – soap opera (1996-in corso)
- Pazza famiglia – serie TV (1996)
- Gente di mare – serie TV, primo episodio (2005)
- Assunta Spina, regia di Riccardo Milani – miniserie TV (2006)
- Crimini – episodio Il covo di Teresa, regia di Stefano Sollima – serie TV (2006)
- Un posto al sole d’estate, soap opera (2007)
- 7 vite 2 – Sitcom, episodio Arrivano gli arabi (2009)
- Nero Wolfe, regia di Riccardo Donna (2012)
- Caruso, la voce dell’amore, regia di Stefano Reali (2012)
- Un posto al sole coi fiocchi, regia di Fabio Sabbioni – film TV (2013)
- Figli del destino, regia di Francesco Miccichè – film TV (2019)
Programmi TV
- A livello di domenica – autore e conduttore (2009)
- Cuochi artificiali – autore e conduttore (2009)
- L’ora legale – autore e conduttore (2011)
- Cuochi pirotecnici – autore e conduttore (2012)
- Un posto al sole show, regia di Fabio Sabioni (2015)