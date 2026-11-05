Forbidden Fruit 4, anticipazioni del 6 novembre: il piano di Hasan Ali contro Sahika
In sintesi. Nella puntata di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma) in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5, Hasan Ali vuole il divorzio da Sahika e prepara un piano per accusarla di aver rubato denaro alla holding. Ender si offre di aiutare Hasan Ali, ma vuole metterlo contro Sahika.
I punti chiave
- La puntata di Forbidden Fruit 4 va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5.
- Hasan Ali vuole il divorzio da Sahika e prepara un piano per accusarla di aver rubato denaro alla holding.
- Ender si offre di aiutare Hasan Ali a inscenare un tradimento di Sahika, ma il suo vero obiettivo è metterli l’uno contro l’altra.
- Hasan Ali fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e un figlio si insospettisce.
- Le puntate della quarta stagione di Forbidden Fruit già andate in onda sono in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma) in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5, Hasan Ali prepara un piano per incastrare Sahika.
Hasan Ali vuole il divorzio da Sahika e la accusa di furto
Hasan Ali è esasperato da Sahika. Per ottenere il divorzio, escogita un piano: accusarla di aver rubato denaro alla holding.
Ender si offre di aiutare Hasan Ali, ma ha un altro obiettivo
Ender si offre di aiutare Hasan Ali a inscenare un tradimento di Sahika. In realtà, Ender vuole mettere Hasan Ali e Sahika l’uno contro l’altra.
L’acquisizione dell’azienda di Cagatay salta e un figlio si insospettisce
Nella stessa puntata Hasan Ali fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay. Il figlio si insospettisce.
Dove vedere Forbidden Fruit 4
La serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è in onda con la quarta stagione su Canale 5. Le puntate della quarta stagione già andate in onda sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Domande frequenti
A che ora va in onda Forbidden Fruit 4 il 6 novembre 2026?
La puntata di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma) va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5.
Cosa succede nella puntata di Forbidden Fruit del 6 novembre 2026?
Hasan Ali, esasperato da Sahika, prepara un piano per ottenere il divorzio accusandola di aver rubato denaro alla holding. Nella stessa puntata fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e un figlio si insospettisce.
Cosa vuole fare Ender in Forbidden Fruit?
Nella puntata del 6 novembre 2026 Ender si offre di aiutare Hasan Ali a inscenare un tradimento di Sahika. In realtà il suo obiettivo è mettere Hasan Ali e Sahika l’uno contro l’altra.
Dove vedere Forbidden Fruit 4 in streaming?
Le puntate della quarta stagione di Forbidden Fruit già andate in onda sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La serie è trasmessa in tv su Canale 5.
Immagine di repertorio
Fonte: Mediaset Infinity
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