5 Novembre 2026 - 10:58

Forbidden Fruit 4, anticipazioni del 6 novembre: il piano di Hasan Ali contro Sahika

forbidden fruit

In sintesi. Nella puntata di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma) in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5, Hasan Ali vuole il divorzio da Sahika e prepara un piano per accusarla di aver rubato denaro alla holding. Ender si offre di aiutare Hasan Ali, ma vuole metterlo contro Sahika.

I punti chiave

  • La puntata di Forbidden Fruit 4 va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5.
  • Hasan Ali vuole il divorzio da Sahika e prepara un piano per accusarla di aver rubato denaro alla holding.
  • Ender si offre di aiutare Hasan Ali a inscenare un tradimento di Sahika, ma il suo vero obiettivo è metterli l’uno contro l’altra.
  • Hasan Ali fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e un figlio si insospettisce.
  • Le puntate della quarta stagione di Forbidden Fruit già andate in onda sono in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma) in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5, Hasan Ali prepara un piano per incastrare Sahika.

Hasan Ali vuole il divorzio da Sahika e la accusa di furto

Hasan Ali è esasperato da Sahika. Per ottenere il divorzio, escogita un piano: accusarla di aver rubato denaro alla holding.

Ender si offre di aiutare Hasan Ali, ma ha un altro obiettivo

Ender si offre di aiutare Hasan Ali a inscenare un tradimento di Sahika. In realtà, Ender vuole mettere Hasan Ali e Sahika l’uno contro l’altra.

L’acquisizione dell’azienda di Cagatay salta e un figlio si insospettisce

Nella stessa puntata Hasan Ali fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay. Il figlio si insospettisce.

Dove vedere Forbidden Fruit 4

La serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è in onda con la quarta stagione su Canale 5. Le puntate della quarta stagione già andate in onda sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda Forbidden Fruit 4 il 6 novembre 2026?

La puntata di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma) va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 14:10 su Canale 5.

Cosa succede nella puntata di Forbidden Fruit del 6 novembre 2026?

Hasan Ali, esasperato da Sahika, prepara un piano per ottenere il divorzio accusandola di aver rubato denaro alla holding. Nella stessa puntata fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e un figlio si insospettisce.

Cosa vuole fare Ender in Forbidden Fruit?

Nella puntata del 6 novembre 2026 Ender si offre di aiutare Hasan Ali a inscenare un tradimento di Sahika. In realtà il suo obiettivo è mettere Hasan Ali e Sahika l’uno contro l’altra.

Dove vedere Forbidden Fruit 4 in streaming?

Le puntate della quarta stagione di Forbidden Fruit già andate in onda sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La serie è trasmessa in tv su Canale 5.

Immagine di repertorio

Fonte: Mediaset Infinity

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