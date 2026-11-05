È sempre Cartabianca del 4 novembre 2026: su quale canale e come vederlo in streaming

di Redazione ZON

In sintesi. Il talk di Bianca Berlinguer È sempre Cartabianca è andato in onda mercoledì 4 novembre 2026 su Rete 4, canale 4 del digitale terrestre, dalle 21,20. I clienti Sky trovavano il programma al tasto 104. Lo streaming gratuito era su Mediaset Infinity, da computer, iOS e Android.

I punti chiave È sempre Cartabianca, il talk di Bianca Berlinguer, è andato in onda mercoledì 4 novembre 2026 su Rete 4 alle 21,20.

Rete 4 corrisponde al canale 4 del digitale terrestre e al tasto 104 del telecomando Sky.

Mediaset Infinity, la piattaforma di streaming su cui era disponibile È sempre Cartabianca, è gratuita e funziona su computer, iOS e Android.

Il 4 novembre 2026 Viola come il mare 3 è andato in onda su Canale 5 alle 21:20 circa e Il tavolo di Che tempo che fa sul Nove alle 21,15.

La terza stagione di Viola come il mare ha 12 episodi, distribuiti in sei prime serate.

È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer, è andato in onda mercoledì 4 novembre 2026 su Rete 4 a partire dalle 21,20.

Come si poteva seguire È sempre Cartabianca il 4 novembre 2026

Sul digitale terrestre È sempre Cartabianca andava in onda sul canale 4, quello di Rete 4. I clienti Sky potevano trovarlo al tasto 104 del telecomando.

Il programma era disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La piattaforma è gratuita e funziona su computer e su dispositivi iOS e Android.

Di cosa si occupa il talk di Bianca Berlinguer

È sempre Cartabianca dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: politica, cronaca, società ed economia. In studio ci sono giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti.

Nella puntata del 28 ottobre 2026 il programma ha intervistato Andrea Sempio, con un approfondimento sul caso Garlasco. Il focus di quella serata comprendeva anche le elezioni in Israele e le proteste in piazza.

Tra gli ospiti del 28 ottobre 2026 c’erano Angela Taccia, Giuseppe Brindisi, Rula Jebreal e Beppe Severgnini.

Cosa andava in onda sugli altri canali nella stessa serata

Il 4 novembre 2026 la prima serata televisiva proponeva altri due appuntamenti, in concorrenza con il talk di Rete 4.

Programma Canale Orario È sempre Cartabianca Rete 4 21,20 Viola come il mare 3 Canale 5 21:20 circa Il tavolo di Che tempo che fa Nove 21,15

Su Canale 5 è partita la terza stagione di Viola come il mare, con Francesca Chillemi. La stagione ha 12 episodi, distribuiti in sei prime serate, e vede nel cast Rodrigo Guirao Díaz.

Sul Nove Fabio Fazio ha ospitato ne Il tavolo di Che tempo che fa Carlo Conti, Max Angioni, Nek, Roberto Saviano e il direttore de Il Post Francesco Costa.

Domande frequenti A che ora è andato in onda È sempre Cartabianca il 4 novembre 2026? È sempre Cartabianca è andato in onda mercoledì 4 novembre 2026 su Rete 4 a partire dalle 21,20. Il programma è condotto da Bianca Berlinguer. Su che canale è È sempre Cartabianca? È sempre Cartabianca va in onda su Rete 4, che sul digitale terrestre è il canale 4. I clienti Sky possono trovare Rete 4 al tasto 104 del telecomando. Dove vedere È sempre Cartabianca in streaming? È sempre Cartabianca era disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La piattaforma è gratuita e funziona su computer e su dispositivi iOS e Android. Cosa andava in onda contro È sempre Cartabianca il 4 novembre 2026? Il 4 novembre 2026 su Canale 5 andava in onda Viola come il mare 3, alle 21:20 circa. Sul Nove andava in onda Il tavolo di Che tempo che fa, alle 21,15. Chi erano gli ospiti di È sempre Cartabianca il 28 ottobre 2026? Nella puntata del 28 ottobre 2026 di È sempre Cartabianca erano ospiti Angela Taccia, Giuseppe Brindisi, Rula Jebreal e Beppe Severgnini. Il programma ha anche intervistato Andrea Sempio, con un approfondimento sul caso Garlasco.

Immagine di repertorio

Fonte: The Post Internazionale · Zazoom Social News · DANinSERIES