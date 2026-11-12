Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026: la lettera che scuote Villa Guarnieri

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 23 al 27 novembre 2026, alle 16:00 su Rai 1, Il Paradiso delle Signore porta a Villa Guarnieri una lettera inattesa, in arrivo venerdì 27. Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore e rompe con Carla. Iacopo rivela invece a Valeria un segreto sulla vita intima di Roberto.

Aggiornamenti Aggiornamento del 12/11/2026 alle 10:10 Aggiornamento. Secondo le anticipazioni giorno per giorno pubblicate da Tvserial.it, la lettera arriva a Villa Guarnieri venerdì 27 novembre 2026. Mercoledì 25 novembre Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore. Giovedì 26 Diana si rifiuta di chiedere scusa e lo scontro con Carla arriva al punto di rottura. Venerdì Diana vuole lasciare l’università, andarsene di casa e incassare la sua parte di eredità. Lunedì 23 la piccola Margherita torna a Parigi. Martedì 24 Iacopo fa a Valeria una proposta di lavoro e Delia attende con ansia l’arrivo dei suoi genitori.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 alle 16:00 dal 23 al 27 novembre 2026.

Una lettera inattesa arriva a Villa Guarnieri e riapre questioni che sembravano archiviate.

Iacopo confida a Valeria una questione personale che riguarda Roberto e che fino a quel momento era rimasta privata.

Diana valuta di allontanarsi dalle aspettative che altri hanno costruito per lei, ma una scoperta inattesa cambia il suo punto di vista.

Riccardo fatica a tornare alla normalità dopo il tempo trascorso con la piccola Margherita e rimpiange la fine della storia con Nicoletta.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre 2026, su Rai 1 alle 16:00, una lettera inattesa riporta l’inquietudine a Villa Guarnieri.

La settimana di Il Paradiso delle Signore si concentra soprattutto sulla famiglia Guarnieri. Sono attese tensioni e rivalità anche al negozio di Roberto Landi e alla Galleria Milano Moda.

Una lettera inattesa interrompe la serenità di Villa Guarnieri

A Villa Guarnieri, dopo alcune settimane di relativa calma, arriva una comunicazione inattesa. Il contenuto della lettera getta nuove ombre sul futuro della famiglia e riapre questioni che sembravano archiviate.

Riccardo vive un momento delicato. Tornare alla normalità dopo il tempo trascorso con la piccola Margherita è più difficile del previsto, e la lontananza dalla bambina riaccende i rimpianti per la fine della storia con Nicoletta. Familiari e amici gli stanno vicino, ma il giovane fatica a nascondere il vuoto che sente.

Odile ha sostenuto l’espansione della GMM verso nuovi settori e continua a seguire da vicino diversi progetti. Intanto comincia a osservare con più attenzione alcuni rapporti che si stanno sviluppando attorno a lei, e certe dinamiche le fanno nascere più di una domanda.

Iacopo confida a Valeria una questione personale che riguarda Roberto

Valeria si trova al centro di una situazione sempre più complessa. Le opportunità che le vengono offerte la mettono davanti a una scelta difficile sulla direzione da dare alla propria carriera.

Chi ne risente di più è Iacopo, ferito dalle decisioni di Valeria più di quanto sia disposto ad ammettere. Nel tentativo di gestire la delusione, Iacopo confida a Valeria una questione personale che riguarda Roberto e che fino a quel momento era rimasta in ambito privato. Il passo potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Diana pensa di rompere con tutto, ma una scoperta cambia il suo punto di vista

Diana attraversa una fase di forte ribellione. I contrasti accumulati nel tempo la portano a immaginare un futuro lontano dalle aspettative che altri hanno costruito per lei, e a valutare l’idea di allontanarsi da ciò che considera una costrizione.

Quando sembra ormai decisa, una scoperta inattesa rivoluziona il suo punto di vista. Quanto emerge può modificare molte delle sue convinzioni e costringerla a rivedere i piani.

Non mancano le vicende delle Veneri. Lia attira l’attenzione con un cambiamento inaspettato, Irene si conferma una preziosa alleata nelle iniziative di beneficenza e Delia deve affrontare situazioni familiari che la mettono in forte imbarazzo.

Domande frequenti A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore? Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 alle 16:00. Le puntate di questa anticipazione vanno dal 23 al 27 novembre 2026. Cosa succede a Villa Guarnieri nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre 2026? A Villa Guarnieri arriva una lettera inattesa dopo alcune settimane di relativa calma. Il contenuto della lettera getta nuove ombre sul futuro della famiglia Guarnieri e riapre questioni che sembravano archiviate. Cosa confida Iacopo a Valeria ne Il Paradiso delle Signore? Iacopo confida a Valeria una questione personale che riguarda Roberto e che fino a quel momento era rimasta in ambito privato. Lo fa mentre cerca di gestire la delusione per le decisioni di Valeria, e il passo potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Cosa succede a Diana nel Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre? Diana attraversa una fase di forte ribellione e valuta di allontanarsi da ciò che considera una costrizione. Quando sembra ormai decisa, una scoperta inattesa rivoluziona il suo punto di vista e la costringe a rivedere i piani.

Fonte: Blasting News