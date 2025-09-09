Salerno, San Matteo Apostolo 2025: il programma dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono e Protettore di Salerno

di Redazione ZON

Si è tenuta oggi, 9 settembre 2025, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, la presentazione dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo, Apostolo ed Evangelista, Santo Patrono e Protettore della città.

Ad illustrare il calendario degli appuntamenti, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, insieme al Parroco della Cattedrale, Don Felice Moliterno.

“Celebrare il nostro Patrono San Matteo rappresenta una grande occasione per ritornare alle origini autentiche della nostra identità ecclesiale e cittadina. Quest’anno, poi, la Solennità si interseca con l’Anno Giubilare che stiamo vivendo e rappresenta così un ulteriore stimolo per essere Pellegrini di speranza, in un momento storico, come quello attuale, gravato da conflitti e orizzonti futuri preoccupanti. Ma, come diceva Papa Francesco, nessuno possa rubarci la speranza!”

(S.E. Monsignor Andrea Bellandi)

Programma 2025

Intronizzazione di San Matteo – Domenica 14 settembre

La venerata statua d’argento del Santo Patrono Matteo (1691, argentiere napoletano Nicola de Aula) sarà collocata solennemente nella Cappella della Pentecoste, riccamente allestita per l’occasione.

La cappella, progettata dall’architetto Ferdinando Sanfelice, ospita sculture di Bottigliero (1717) e la cona marmorea di Virginio Ogna. Il busto sarà esposto su un’antica base dorata, per essere visibile e venerato in modo più solenne.

Nella Cappella della Famiglia Pinto saranno invece collocati i Santi compatroni: San Giuseppe, i Martiri Salernitani Gaio, Ante e Fortunato e San Gregorio VII. Sul presbiterio, resterà il prezioso reliquiario del braccio del Santo.

Omaggio Floreale della Città – Lunedì 15 settembre

Ore 20 – Piazza Flavio Gioia. Tradizionale omaggio floreale della Città di Salerno al Patrono, con la partecipazione dell’Arcivescovo Bellandi e delle Autorità civili e militari.

Celebrazioni in Cattedrale – Triduo

Giovedì 18 settembre – Ore 19

Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Orazio Soricelli , Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Animazione: Corale “Sacro Cuore di Gesù” di Bellizzi (M° Giovanni Moscariello). Partecipazione degli sportivi a cura dell’Ufficio Pastorale Sport e Tempo Libero.

Santa Messa presieduta da , Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Animazione: Corale “Sacro Cuore di Gesù” di Bellizzi (M° Giovanni Moscariello). Partecipazione degli sportivi a cura dell’Ufficio Pastorale Sport e Tempo Libero. Venerdì 19 settembre – Ore 19

Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Angelo Spinillo , Vescovo di Aversa. Animazione: Corale “San Pietro Apostolo” di Montecorvino Rovella (M° Grazia Petrosino).

Santa Messa presieduta da , Vescovo di Aversa. Animazione: Corale “San Pietro Apostolo” di Montecorvino Rovella (M° Grazia Petrosino). Sabato 20 settembre – Ore 19

Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Andrea Bellandi. Animazione: Corale “Schola Cantorum Matthaeana” della Cattedrale (M° Ermenegildo Guerra). A seguire: rito della raccolta della manna presso la tomba dell’Apostolo.

Solennità di San Matteo Apostolo ed Evangelista – Domenica 21 settembre

Sante Messe:

Cripta: 6.30 – 7.30 – 8.30 – 9.30

Basilica superiore: 7.00 – 8.00 – 9.00

Ore 11 – Cattedrale Primaziale: Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore. Animazione: Coro della Diocesi di Salerno (M° Remo Grimaldi) e corali delle parrocchie cittadine.

Ore 18 – Processione

Simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’Ante e San Fortunato per le vie del centro. Percorso: via Duomo → via Mercanti → Corso Vittorio Emanuele → via Velia → via S. Benedetto → via Giovanni Cuomo → via dei Principati → via Cilento → Corso Garibaldi → via Roma → Teatro Verdi → via Portacatena → Largo Campo → via Da Procida → via Mercanti → via Duomo → ritorno in Cattedrale. Soste: Caserma GdF, piazza Dante (Benedizione sul mare), Palazzo di Città.

Ore 22 – Cripta di San Matteo: Santa Messa conclusiva della processione.

Visita del Braccio di San Matteo

Mercoledì 17 settembre – Ore 11 : Ospedale “Ruggi d’Aragona”

: Ospedale “Ruggi d’Aragona” Giovedì 18 settembre : 9.30 Guardia di Finanza (Caserma “Giudice”) 11.00 Casa Circondariale di Fuorni 17.00 Ordine dei Commercialisti (via Roma 39)

: 9.30 Guardia di Finanza (Caserma “Giudice”) 11.00 Casa Circondariale di Fuorni 17.00 Ordine dei Commercialisti (via Roma 39) Venerdì 19 settembre – Ore 11: Campolongo Hospital (Eboli)

Giornate Matteane – 18 e 19 settembre

Due giorni di incontri culturali al Tempio di Pomona di Salerno, dal titolo “Lo seguirono molte folle e li curò tutti” (Mt 12,15b), organizzati dall’Ufficio Diocesano Cultura e Arte.

Relatori: Mons. Andrea Bellandi, Prof.ssa Lorella Parente, Dott.ssa Tonia Willburger, Dott. Giovanni Minucci.

Giovedì 18 settembre – Ore 17.30 : • “Egli ha preso le nostre infermità…” – Prof. Matteo Munari OFM • “I miracoli di guarigione nell’arte” – Prof. Giorgio Agnisola

: • “Egli ha preso le nostre infermità…” – Prof. Matteo Munari OFM • “I miracoli di guarigione nell’arte” – Prof. Giorgio Agnisola Venerdì 19 settembre – Ore 17.30: • “Proclamava l’evangelo del regno…” – Prof. Antonio Landi • “L’inclusione sociale ed ecclesiale delle persone con disabilità” – Dott.ssa Fernanda Cerrato

Al termine del ciclo, visita guidata alla Cripta di San Matteo a cura della Cooperativa Sociale Il Tulipano (ingresso gratuito).

Eventi collaterali

Sabato 13 settembre : Mostra “I Sentieri del Sacro” al Tempio di Pomona (fino al 12 ottobre). A cura di Micol Forti e Alessandra Mauro.

: Mostra “I Sentieri del Sacro” al Tempio di Pomona (fino al 12 ottobre). A cura di Micol Forti e Alessandra Mauro. Domenica 14 settembre : Palio Remiero San Matteo all’Arenile di Santa Teresa (ore 10-13), organizzato da CONI Campania e Circolo Canottieri Irno.

: Palio Remiero San Matteo all’Arenile di Santa Teresa (ore 10-13), organizzato da CONI Campania e Circolo Canottieri Irno. Lunedì 15 e Martedì 16 settembre : “La via dei pellegrini: una notte in Cattedrale” – visite guidate con attori e coro. Martedì ore 21: visita per adulti. Mercoledì ore 18: visita per bambini.

: “La via dei pellegrini: una notte in Cattedrale” – visite guidate con attori e coro. Martedì ore 21: visita per adulti. Mercoledì ore 18: visita per bambini. Mercoledì 17 settembre – Ore 20: Concerto d’organo in Cattedrale con il M° Lorenzo Bonoldi (Teatro alla Scala di Milano).

Con preghiera di divulgazione,

La Portavoce dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno,

dott.ssa Marilia Parente