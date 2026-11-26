di Redazione ZON

In sintesi. Carlo Lorenzini, detto Collodi e autore di Pinocchio, è nato a Firenze il 24 novembre 1826. Per il bicentenario la Società Dante Alighieri ha avviato un anno di eventi. La prima tappa è una mostra a Palazzo Firenze, a Roma, aperta dal 26 novembre 2026 al 3 febbraio.

I punti chiave Carlo Lorenzini, detto Collodi, è nato a Firenze il 24 novembre 1826.

La Società Dante Alighieri ha avviato un anno di eventi per i 200 anni dalla nascita di Collodi.

La mostra sul bicentenario di Collodi è aperta a Palazzo Firenze, a Roma, dal 26 novembre 2026 al 3 febbraio.

Secondo Michele Rossi, direttore del Gabinetto Vieusseux, le «pinocchiate» sono più di 50 libri pubblicati tra il 1893 e il 1957.

La Società Dante Alighieri sarà alla fiera del libro di Guadalajara e a quella di Buenos Aires nel 2027.

Carlo Lorenzini, in arte Collodi, l’autore di Pinocchio, è nato a Firenze il 24 novembre 1826. Per i 200 anni dalla nascita la Società Dante Alighieri ha avviato un anno di eventi dedicati a lui.

La prima tappa è una mostra a Roma, aperta al pubblico dal 26 novembre 2026 al 3 febbraio nella sede della Società Dante Alighieri, a Palazzo Firenze.

Cinque cose che forse non sapevi su Carlo Collodi

Prima di diventare il papà del burattino più famoso della letteratura mondiale, Carlo Lorenzini ha avuto molte altre vite. Eccole.

Fu volontario nelle guerre d’indipendenza del 1848 e del 1859.

Lavorò come giornalista satirico e scrisse su testate come Scaramuccia e Fanfulla.

Fu traduttore e lessicografo: contribuì al Nuovo vocabolario della lingua italiana secondo l’uso di Firenze.

Fu critico teatrale e critico musicale, oltre che autore di opere per il teatro e di romanzi umoristico-satirici.

Scrisse testi pedagogici sia prima sia dopo Pinocchio.

Secondo la Società Dante Alighieri, Pinocchio ha contribuito in modo significativo alla nascita della lingua nazionale unitaria.

Che cosa si vede nella mostra sul bicentenario

La mostra fa parte del progetto «Col vivo splendore di Collodi. L’italiano che ride nel mondo». Il percorso ripercorre la biografia di Collodi, dall’impegno politico ai giornali, dal teatro al vocabolario.

Tra gli oggetti esposti ci sono le scarpe indossate da Nino Manfredi nei panni di Geppetto nel Pinocchio di Luigi Comencini. Sono in mostra anche alcune tavole del maestro Mimmo Paladino.

Un’altra sezione è dedicata al successo globale di Pinocchio e ai suoi «spinoff» scritti da altri autori, le cosiddette «pinocchiate».

Le «pinocchiate»: più di 50 libri tra il 1893 e il 1957

Michele Rossi, direttore del Gabinetto Vieusseux, spiega che le «pinocchiate» sono un filone letterario con più di 50 libri di autori diversi. Il primo è del 1893 e l’ultimo, del 1957, è «Il Pinocchio poeta» di Costantino Pisani.

Perché Collodi è più grande del suo burattino

Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, accosta tre opere: «Libro Cuore, Pinocchio e la Divina Commedia sono testi virali tradotti e straletti in tutto il mondo». Masi aggiunge che il Lorenzini raccontato è anche quello «dell’uomo risorgimentale, del patriota, prima e dopo Pinocchio».

Giuseppe Iannacone, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, definisce Pinocchio una lezione non banale. A suo giudizio la finalità educativa è «complicata» dall’amore per la libertà e per la ribellione.

Maria Cristina Misiti, componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, descrive Lorenzini come «un vero protagonista della vita culturale e politica dell’Ottocento».

Gli altri appuntamenti previsti

Il programma della Società Dante Alighieri comprende mostre, convegni, proiezioni di documentari, materiali realizzati appositamente e rassegne nazionali e internazionali. Gli eventi sono organizzati con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi e la Fondazione nazionale dedicata allo scrittore.

Secondo Alessandro Masi, l’iniziativa arriverà anche all’estero. La Società Dante Alighieri sarà alla fiera del libro di Guadalajara e a quella di Buenos Aires nel 2027.

Domande frequenti Chi è l’autore di Pinocchio? L’autore di Pinocchio è Carlo Lorenzini, detto Collodi, nato a Firenze il 24 novembre 1826. Prima del burattino fu volontario nelle guerre d’indipendenza del 1848 e del 1859, giornalista satirico, traduttore e lessicografo. Quando è nato Carlo Collodi? Carlo Collodi, il cui vero nome era Carlo Lorenzini, è nato a Firenze il 24 novembre 1826. Per i 200 anni dalla nascita la Società Dante Alighieri ha avviato un anno di eventi dedicati a lui. Fino a quando è aperta la mostra su Collodi a Roma? La mostra è aperta al pubblico dal 26 novembre 2026 al 3 febbraio nella sede della Società Dante Alighieri, a Palazzo Firenze, a Roma. Fa parte del progetto «Col vivo splendore di Collodi. L’italiano che ride nel mondo». Che cosa si vede nella mostra su Collodi a Palazzo Firenze? La mostra espone le scarpe indossate da Nino Manfredi nei panni di Geppetto nel Pinocchio di Luigi Comencini e alcune tavole del maestro Mimmo Paladino. Ripercorre la biografia di Collodi, dall’impegno politico ai giornali, dal teatro al vocabolario, e dedica una sezione al successo globale di Pinocchio. Che cosa sono le pinocchiate? Le «pinocchiate» sono gli «spinoff» di Pinocchio scritti da altri autori. Secondo Michele Rossi, direttore del Gabinetto Vieusseux, sono un filone di più di 50 libri: il primo è del 1893 e l’ultimo, «Il Pinocchio poeta» di Costantino Pisani, è del 1957.

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Fonte: ANSA · ANSA · ANSA