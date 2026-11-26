di Redazione ZON

In sintesi. Nel primo trimestre del 2026 le app di serie verticali, o microdrama, hanno incassato circa 670 milioni di euro in acquisti in app, secondo Sensor Tower. Una serie verticale realizzata con l’AI costa circa 18mila euro, contro 135-225mila euro con attori veri, secondo le stime di Lameng Bei, ex head of studio di DramaBox, per gli Stati Uniti.

I punti chiave Le app di serie verticali hanno incassato circa 670 milioni di euro con gli acquisti in app nel primo trimestre del 2026, secondo Sensor Tower.

Le app di serie verticali sono state scaricate più di 850 milioni di volte nel mondo nel primo trimestre del 2026, il 140% in più dell’anno precedente.

ReelShort e DramaBox hanno incassato circa 125 milioni di euro ciascuna nel primo trimestre del 2026.

Una serie verticale con AI di buona qualità costa circa 18mila euro e richiede meno di un mese, contro 135-225mila euro e 8-11 settimane con attori veri, secondo Lameng Bei.

Nel secondo trimestre del 2026 il tempo medio quotidiano su ReelShort da smartphone negli Stati Uniti ha raggiunto 38 minuti, secondo Omdia.

Le app di serie verticali, le cosiddette microdrama da guardare sullo smartphone, hanno incassato circa 670 milioni di euro con i soli acquisti in app nel primo trimestre del 2026, secondo Sensor Tower. Le serie fatte con l’AI sono quelle che crescono più in fretta.

Come le app trasformano una clip di un minuto in un abbonamento

Su TikTok o Instagram compare una clip di circa un minuto che si interrompe un secondo prima della rivelazione. Per sapere come finisce bisogna scaricare l’app, dove i primi episodi sono gratis.

Poi arriva il paywall, cioè il punto in cui per continuare servono monete, diamanti o un abbonamento. Nello store italiano i prezzi partono da 8,99 euro a settimana e arrivano a 22,99 euro su app come DramaWave e VibeShort.

Secondo Lameng Bei, partner di LAT Entertainment ed ex head of studio di DramaBox e head of production di ReelShort, il paywall può cadere tra il decimo e il ventesimo episodio. Prima di quel punto ogni puntata deve far venire voglia della successiva.

Nel primo trimestre del 2026 le app di serie verticali sono state scaricate più di 850 milioni di volte nel mondo, il 140% in più dell’anno precedente, secondo Sensor Tower. ReelShort e DramaBox hanno incassato circa 125 milioni di euro ciascuna.

Nel secondo trimestre del 2026 il tempo medio quotidiano su ReelShort da smartphone negli Stati Uniti ha raggiunto 38 minuti, secondo Omdia. È più di Netflix, Prime Video e Disney+.

Perché una serie AI costa una frazione di una con attori

Le stime di Lameng Bei riguardano gli Stati Uniti e mettono a confronto i due modi di produrre una serie verticale.

Tipo di produzione Costo stimato Tempi Con attori veri da 135mila a 225mila euro da 8 a 11 settimane Con AI, buona qualità circa 18mila euro meno di un mese

Secondo Bei, l’idea che basti scrivere un prompt per ottenere una serie vendibile è sbagliata. Servono sceneggiatura, personaggi, stile visivo, divisione in inquadrature e controllo della coerenza tra episodi, prima di montaggio, voci e musica.

Bei racconta anche un cambio di strategia avvenuto in pochi mesi. A inizio 2026 alcune grandi piattaforme puntavano a 300-400 serie con attori all’anno. Poi hanno scelto l’AI, e oggi una singola piattaforma può produrre più di 200 serie AI al mese.

Cosa rischiano gli attori i cui volti finiscono nelle serie AI

Negli Stati Uniti alcune app hanno rifatto con l’AI serie già girate, clonando volti e voci degli interpreti originali senza chiedere il permesso.

L’attrice e infermiera Ashley BeLoat racconta di aver trovato online una copia identica della sua serie, con una versione più giovane di sé. È tornata a fare l’infermiera.

Evan Gambardella dice di aver riconosciuto il proprio volto in una serie AI mai girata, per la quale non ha ricevuto nulla. Per il ruolo originale aveva incassato circa 4.500 euro.

La maggior parte di questi attori non è iscritta al sindacato SAG-AFTRA e ha quindi pochissime tutele.

Cosa guarderemo sullo smartphone: un nuovo genere, non la fine del cinema

Lai Jiang, sound designer ed ex lead sound editor e music supervisor di GoodShort, non crede che l’AI ucciderà il cinema. Per lei però «non saremo noi ad avere ancora il posto garantito».

Jiang considera queste serie un nuovo genere, diverso sia dall’animazione sia dal live action, che non prenderà il posto di nessuno dei due. A suo giudizio l’attore vero resta insuperabile nella commedia, per tempi comici e improvvisazione.

Per Bei le immagini AI sono quasi troppo perfette, con pelle, luci e paesaggi idealizzati. Il pubblico potrebbe sceglierle lo stesso, come accade con i cartoni animati.

L’AI generativa non riguarda solo le app. Netflix ha dichiarato di averla usata in circa 300 titoli nel 2026, soprattutto in post-produzione. Al Festival di Busan il regista coreano Kang Yoon-sung ha stimato che sul suo film d’azione può tagliare circa il 40% del budget.

Domande frequenti Quanto incassano le app di microdrama? Nel primo trimestre del 2026 le app di serie verticali hanno incassato circa 670 milioni di euro con i soli acquisti in app, secondo Sensor Tower. ReelShort e DramaBox hanno incassato circa 125 milioni di euro ciascuna. Quanto costa produrre una serie verticale con l’AI? Secondo le stime di Lameng Bei per gli Stati Uniti, una serie verticale con AI di buona qualità costa circa 18mila euro e richiede meno di un mese. Con attori veri il costo va da 135mila a 225mila euro e i tempi da 8 a 11 settimane. Quanto costano le app di serie verticali in Italia? Nello store italiano i prezzi partono da 8,99 euro a settimana e arrivano a 22,99 euro su app come DramaWave e VibeShort. I primi episodi sono gratuiti, poi scatta il paywall. Cos’è il paywall nelle serie verticali? Il paywall è il punto in cui, per continuare a guardare una serie verticale, servono monete, diamanti o un abbonamento. Secondo Lameng Bei, può cadere tra il decimo e il ventesimo episodio. Cosa rischiano gli attori i cui volti finiscono nelle serie AI? Negli Stati Uniti alcune app hanno rifatto con l’AI serie già girate, clonando volti e voci degli interpreti originali senza chiedere il permesso. La maggior parte di questi attori non è iscritta al sindacato SAG-AFTRA e ha pochissime tutele.

Fonte: Rolling Stone Italia