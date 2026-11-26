di Redazione ZON

In sintesi. Il 26 novembre 2026 escono nelle sale dieci nuovi film. Il titolo di punta è Le nuove disavventure di Cliff Booth, diretto da David Fincher con Brad Pitt. Tra le uscite ci sono Storie parallele di Asghar Farhadi con Isabelle Huppert, tre commedie, due documentari musicali su Jovanotti ed Elisa, un horror e un film d’animazione.

I punti chiave Dieci nuovi film escono nelle sale il 26 novembre 2026.

Le nuove disavventure di Cliff Booth è diretto da David Fincher, ha la sceneggiatura di Quentin Tarantino e come protagonista Brad Pitt.

Storie parallele, diretto da Asghar Farhadi, ha nel cast Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel e Pierre Niney.

Due documentari musicali arrivano in sala: Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, su Jovanotti, e Kintsugi… e sono la mia opera, su Elisa.

Tre commedie escono il 26 novembre 2026: È andata così di Gianni Zanasi, La notte delle fragole di Alessandro Genovesi e Ti presento i Fotter di John Hamburg.

Dieci nuovi film escono nelle sale il 26 novembre 2026. Il titolo di punta è Le nuove disavventure di Cliff Booth, diretto da David Fincher, con Brad Pitt di nuovo nei panni dello stuntman.

Il filo che lega l’uscita è fatto di famiglie complicate, ex ingombranti e relazioni sentimentali. Tra i titoli ci sono commedie italiane, due documentari musicali, un film d’animazione, un horror e un film d’impegno civile.

Brad Pitt torna nei panni di Cliff Booth, con Fincher alla regia e Tarantino alla sceneggiatura

Le nuove disavventure di Cliff Booth è diretto da David Fincher. La sceneggiatura è firmata da Quentin Tarantino. Nel cast ci sono Brad Pitt, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki e Carla Gugino.

Cliff Booth è lo stuntman che Brad Pitt interpretava in C’era una volta a… Hollywood. Nel nuovo film continua a muoversi tra i set cinematografici ed è un fixer, cioè una persona che risolve problemi delicati negli ambienti della Hollywood dell’epoca.

Asghar Farhadi dirige Isabelle Huppert in una scrittrice che spia i vicini

Storie parallele (titolo originale Histoires parallèles) è l’ultimo film di Asghar Farhadi. Nel cast ci sono Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel e Pierre Niney.

Il film è liberamente ispirato al Decalogo sei di Kieślowski. Sylvie, la scrittrice interpretata da Isabelle Huppert, cerca ispirazione per il nuovo romanzo e si mette a spiare i vicini di casa, immaginando tra loro dinamiche singolari e complicate.

Tre commedie ruotano attorno a ex mariti, ex mogli e famiglie in subbuglio

È andata così di Gianni Zanasi ha per protagonista Cecilia, madre single che vive in un casolare di campagna. Davanti alla crisi della figlia maggiore Elisa, Cecilia chiede aiuto ai tre uomini che hanno segnato la sua vita. Nel cast ci sono Michele Riondino, Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi.

La notte delle fragole di Alessandro Genovesi è una commedia con Salvo Ficarra e Valentino Picone. Valentino vive tranquillo con la moglie Elena e con Carolina, figlia adolescente di lei. L’equilibrio salta quando arriva Salvo, ex marito di Elena e padre della ragazza, che chiede ospitalità per una notte. La permanenza si prolunga.

Ti presento i Fotter di John Hamburg è un nuovo capitolo della saga comica, con Robert De Niro, Ben Stiller, Skyler Gisondo e Ariana Grande. Henry, figlio di Greg e Pam, annuncia di voler sposare una donna dal carattere forte e imprevedibile, molto diversa da quella che la famiglia immaginava.

Due documentari musicali portano in sala Jovanotti ed Elisa

Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti è diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti. Il film è un viaggio personale e musicale nella vita di Lorenzo Cherubini, dagli esordi nelle radio locali ai grandi concerti davanti a migliaia di spettatori.

Kintsugi… e sono la mia opera di Ludovico Boccianti accompagna Elisa attraverso le emozioni da cui è nato il suo nuovo album. Musica, danza, immagini e parole raccontano dolore, fragilità e capacità di rinascere.

Animazione, horror in Amazzonia e un film sulla libertà di informazione

Hexe – Il regno delle streghe è un film d’animazione di Jason Hand e Fawn Veerasunthorn. Billie, adolescente impulsiva e anticonformista, fatica a trovare un equilibrio con la madre Alice, prudente e organizzata. La sua vita cambia quando scopre di avere misteriosi poteri magici.

Il risveglio di Boiúna di Mike P. Nelson è l’horror della settimana, con Logan Marshall-Green, Jessica Rothe, Kiana Madeira e Jackson Bews. Un gruppo di giovani medici parte per una missione umanitaria lungo il Rio delle Amazzoni, per portare assistenza sanitaria alle comunità più isolate. Il viaggio si trasforma presto in un incubo.

Radio Praga – Le onde della libertà di Jiří Mádl è ambientato nella Cecoslovacchia della fine degli anni Sessanta. Un gruppo di giornalisti della Radio nazionale cerca di difendere la libertà d’informazione. Il giovane Tomáš entra nella redazione internazionale diretta da Milan Weiner e realizza il sogno del fratello minore Pavel.

Domande frequenti Quali film escono al cinema il 26 novembre 2026? Il 26 novembre 2026 escono nelle sale dieci nuovi film. Sono Le nuove disavventure di Cliff Booth, Storie parallele, È andata così, La notte delle fragole, Ti presento i Fotter, Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, Kintsugi… e sono la mia opera, Hexe – Il regno delle streghe, Il risveglio di Boiúna e Radio Praga – Le onde della libertà. Chi dirige Le nuove disavventure di Cliff Booth? Le nuove disavventure di Cliff Booth è diretto da David Fincher, mentre la sceneggiatura è firmata da Quentin Tarantino. Nel cast ci sono Brad Pitt, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki e Carla Gugino. Il film esce nelle sale il 26 novembre 2026. Di cosa parla Storie parallele di Asghar Farhadi? Storie parallele (titolo originale Histoires parallèles) è liberamente ispirato al Decalogo sei di Kieślowski. Sylvie, una scrittrice interpretata da Isabelle Huppert, cerca ispirazione per il nuovo romanzo e si mette a spiare i vicini di casa, immaginando tra loro dinamiche singolari e complicate. Quali documentari musicali escono al cinema il 26 novembre 2026? Escono due documentari musicali. Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, di Dario Zonta e Carlo Zoratti, racconta la vita di Lorenzo Cherubini. Kintsugi… e sono la mia opera, di Ludovico Boccianti, accompagna Elisa attraverso le emozioni da cui è nato il suo nuovo album. Qual è il film horror in uscita il 26 novembre 2026? L’horror in uscita il 26 novembre 2026 è Il risveglio di Boiúna, diretto da Mike P. Nelson. Nel cast ci sono Logan Marshall-Green, Jessica Rothe, Kiana Madeira e Jackson Bews. Un gruppo di giovani medici parte per una missione umanitaria lungo il Rio delle Amazzoni e il viaggio si trasforma presto in un incubo.

Fonte: ANSA · ANSA