di Redazione ZON

In sintesi. Andy Taylor, chitarrista della formazione originale dei Duran Duran, è morto lunedì 23 novembre 2026 a 65 anni nella sua casa di Londra. La causa è un tumore alla prostata metastatico, diagnosticato nel 2018. La famiglia di Andy Taylor e i Duran Duran hanno dato l’annuncio il 25 novembre 2026 con un comunicato.

I punti chiave Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, è morto a 65 anni lunedì 23 novembre 2026 nella sua casa di Londra.

La famiglia di Andy Taylor e i Duran Duran hanno annunciato la morte il 25 novembre 2026 con un comunicato.

La causa è un tumore alla prostata metastatico, diagnosticato ad Andy Taylor nel 2018 e reso pubblico nel 2022.

Andy Taylor ha suonato nei primi tre album dei Duran Duran, usciti tra il 1981 e il 1983, e ha lasciato la band nel 1986 e di nuovo nel 2006.

Andy Taylor lascia la moglie Tracey e quattro figli: Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.

Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran, è morto a 65 anni lunedì 23 novembre 2026 nella sua casa di Londra. La famiglia e la band hanno dato la notizia il 25 novembre 2026 con un comunicato.

Perché se ne parla: l’annuncio della famiglia e della band

Andy Taylor è morto per un tumore alla prostata metastatico, che gli era stato diagnosticato nel 2018. Il comunicato, pubblicato sull’account Instagram e sul sito dei Duran Duran, dice che si è spento serenamente, circondato dai suoi cari.

La moglie di Andy Taylor, Tracey, ha dichiarato: «Ha affrontato questi ultimi anni con grande coraggio e determinazione. Non ha mai smesso di lottare, fino all’ultimo istante, senza mai perdere il suo amore per la vita».

In una dichiarazione la famiglia di Andy Taylor ha aggiunto: «Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso». Andy Taylor lascia la moglie Tracey e i figli Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.

Il tumore reso pubblico nel 2022, alla vigilia della Rock and Roll Hall of Fame

Andy Taylor ha raccontato la diagnosi di cancro alla prostata metastatico al quarto stadio nel 2022, quando i Duran Duran stavano per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame. Lo ha fatto con una lettera, letta dal cantante Simon Le Bon durante la cerimonia di Los Angeles.

Le condizioni di salute gli avevano impedito di partecipare. Quella serata avrebbe dovuto segnare una reunion con la band.

Le cure gli avevano comunque consentito di continuare a occuparsi di musica. Nel 2023 Andy Taylor era tornato a collaborare con i Duran Duran per l’album «Danse Macabre».

Il tumore della prostata si definisce metastatico quando raggiunge organi distanti o le ossa. Generalmente non è guaribile, ma oggi può essere tenuto sotto controllo anche per diversi anni grazie a terapie ormonali di nuova generazione, chemioterapia, farmaci mirati e radiofarmaci.

Dai primi tre album ai Power Station: la carriera di Andy Taylor

Andy Taylor è nato il 16 febbraio 1961 a Cullercoats, nel nord-est dell’Inghilterra. Si è unito ai Duran Duran a Birmingham nell’aprile 1980, a 19 anni, e ha fatto parte della formazione originale.

La sua chitarra ha segnato i primi tre album della band, usciti tra il 1981 e il 1983. Il primo singolo, «Planet Earth», ha raggiunto la dodicesima posizione in classifica. Il terzo, «Girls on Film», ha portato i Duran Duran alla fama mondiale.

Quei tre dischi contengono anche «Union of the Snake», «The Chauffeur» e «Save a Prayer». Negli anni successivi sono arrivati «The Wild Boys», «New Moon on Monday» e «Come Undone».

I Duran Duran hanno registrato la colonna sonora del film di James Bond «Bersaglio mobile» e hanno suonato al Live Aid nel 1985. La band è stata associata al movimento dei New Romantics, e anche la principessa Diana era una loro fan.

A metà degli anni Ottanta sono emersi dissidi nella formazione. Andy Taylor ha lasciato il gruppo nel 1986, si è dedicato ad altri progetti, tra cui i Power Station, e ha avviato una carriera da solista.

Andy Taylor è poi tornato nei Duran Duran per la reunion della formazione classica e ha lasciato di nuovo il gruppo nel 2006. Le fonti indicano date diverse per il rientro: il 2000 oppure il 2001.

I Duran Duran hanno vinto due Grammy Awards e due Ivor Novello Awards, e hanno ricevuto il premio Mtv Video Visionary Award. La band ha ottenuto nove dischi d’oro e sei dischi di platino, con 20 singoli nella Top 20 britannica e 18 in quella statunitense.

Il ricordo dei Duran Duran: «Presente fin dall’inizio della nostra storia»

I Duran Duran hanno ricordato Andy Taylor in una dichiarazione: «Andy era presente fin dall’inizio della nostra storia. Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato un fuoco e una spavalderia indelebili alla nostra musica».

Il gruppo ha aggiunto che il suo modo di suonare ha dato impulso alle canzoni che hanno portato la band in giro per il mondo. Con il suo umorismo asciutto e la sua visione pragmatica della vita, secondo i Duran Duran, Andy Taylor ha tenuto il gruppo con i piedi per terra.

Domande frequenti Quando è morto Andy Taylor dei Duran Duran? Andy Taylor è morto lunedì 23 novembre 2026 nella sua casa di Londra. La famiglia e i Duran Duran hanno dato la notizia il 25 novembre 2026 con un comunicato. Di cosa è morto Andy Taylor? Andy Taylor è morto per un tumore alla prostata metastatico, che gli era stato diagnosticato nel 2018. Il comunicato dice che si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Quanti anni aveva Andy Taylor? Andy Taylor aveva 65 anni. Era nato il 16 febbraio 1961 a Cullercoats, nel nord-est dell’Inghilterra. Quando Andy Taylor ha lasciato i Duran Duran? Andy Taylor ha lasciato i Duran Duran una prima volta nel 1986, dopo dissidi nella formazione. È tornato per la reunion della formazione classica e ha lasciato di nuovo il gruppo nel 2006. Quando Andy Taylor ha raccontato di avere il cancro? Andy Taylor ha reso pubblica la diagnosi di cancro alla prostata metastatico al quarto stadio nel 2022, quando i Duran Duran stavano per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame. Lo ha fatto con una lettera, letta dal cantante Simon Le Bon durante la cerimonia di Los Angeles.

Fonte: Rainews · ANSA · Mondosanità