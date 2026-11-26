di Redazione ZON

In sintesi. «Se telefonando» è una canzone di Mina, uscita come singolo a maggio 1966, che racconta la fine di un amore appena nato: una persona vorrebbe lasciare il partner ma non sa come dirglielo. Il testo è di Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo, la musica di Ennio Morricone. Il brano nacque come sigla del programma Rai «Aria condizionata».

I punti chiave Il singolo «Se telefonando» di Mina è uscito a maggio 1966, con musica di Ennio Morricone e testo di Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo.

Mina ha presentato «Se telefonando» in televisione il 28 maggio 1966, nella sedicesima puntata di «Studio Uno».

Mina ha modificato un solo verso di «Se telefonando»: ha trasformato al plurale il contatto tra le mani dei due, espresso al singolare nell’originale.

Nella classifica annuale dei singoli 1966 di Hitparadeitalia «Se telefonando» è al 46° posto, con un massimo all’11° posto il 3 settembre 1966 e 36 settimane in classifica.

L’album «Studio Uno 66» ha raggiunto il 1° posto nella classifica album il 30 luglio 1966 ed è stato il settimo più venduto del 1966.

«Se telefonando» di Mina racconta la fine di un amore appena nato. Una persona vorrebbe lasciare il partner, ma non sa come dirglielo e teme di fargli del male. Lo ha spiegato Maurizio Costanzo, coautore del testo con Ghigo De Chiara. La musica è di Ennio Morricone e il singolo è uscito a maggio 1966.

Di cosa parla «Se telefonando»?

Il tema è un addio che non riesce a essere pronunciato. Costanzo lo spiegò in una trasmissione radiofonica con ospite Maria De Filippi: il testo racconta una storia che finisce, vista da chi vuole lasciare l’altro ma non sa come farlo.

Citando l’autore, le ricostruzioni giornalistiche aggiungono due ostacoli: la paura della sofferenza che l’addio provocherebbe e la mancanza delle parole giuste. Il telefono è lo strumento che potrebbe risolvere tutto, ma resta lì, inutilizzato.

Come nasce il brano e chi l’ha scritto?

Nasce come sigla di «Aria condizionata», programma Rai di cui Costanzo e De Chiara erano autori. De Chiara aveva lavorato con Morricone in uno spettacolo teatrale e propose di chiedergli la musica. Morricone accettò. Costanzo ricostruì la vicenda in un’intervista del 2018 a Radio Radio, con Rudy Zerbi.

Il telefono come elemento centrale fu un’idea di Costanzo, che disse a Morricone come stesse diventando di moda. Morricone, telefonando, gli suggerì di pensare alla sirena della polizia di Marsiglia. Da quel suono sarebbero nate le tre note su cui si regge il tema principale e l’attacco del pezzo.

L’incontro con Mina avvenne nel centro di produzione Rai di via Teulada, a Roma, alla presenza del suo impresario. Morricone suonò il pezzo al pianoforte. Mina chiese il testo e lo cantò davanti a tutti, come se lo conoscesse da sempre.

Il 28 maggio 1966, nella sedicesima puntata di «Studio Uno», lo presentò in televisione.

Elemento Dato Uscita del singolo maggio 1966 Testo Ghigo De Chiara, Maurizio Costanzo Musica, arrangiamento e direzione Ennio Morricone Lato B del 45 giri «No», firmata da Gianni Boncompagni Album «Studio Uno 66» (1966) Classifica annuale dei singoli 1966 46° posto

Il singolo uscì per le edizioni BMG Ricordi. I video entrarono nel secondo ciclo di spot Barilla di Mina per Carosello. «Studio Uno 66» raccoglie le canzoni scritte per Mina per la quarta edizione del varietà che conduceva.

Cosa racconta il testo, parte per parte?

Le fonti descrivono tre momenti, e vanno intese come parafrasi interpretative, non come dichiarazioni degli autori. Nella prima parte due sconosciuti si incontrano e si ritrovano sorpresi da una notte di stupore sul mare.

Nella seconda arriva la consapevolezza: la storia è già finita e non si sa come spiegarlo all’altro.

Nel ritornello la voce è quella di una donna, lo si deduce da un verso al femminile. Si chiede come cambierebbero le cose se trovasse il coraggio di telefonare. Il condizionale è il cuore del brano: tutto resta ipotesi.

Quali letture sono state date del significato?

La spiegazione di Costanzo è quella di un addio che non si sa dire. Intorno a questa ci sono letture critiche, che vanno tenute distinte dalle parole degli autori.

Secondo una lettura, il condizionale del ritornello esprime l’incompiutezza di un amore nato e già finito. Sarebbe una giovane coppia, con una passione intensa e fragile, nata all’improvviso nel buio della notte e destinata a spegnersi in poche ore.

Un’altra lettura vede nel testo il flusso di pensieri di lei: il sentimento la spaventa e la blocca, e si chiede cosa succederebbe se chiamasse. Alcuni siti parlano anche di una storia estiva o di un rapporto occasionale che lei teme possa farsi serio. È una lettura possibile, ma non è quella degli autori.

Sul telefono Costanzo osservò, in un’intervista, che cambia con i tempi. Disse di preferire il contatto diretto con l’altro e che non avrebbe scritto un titolo sul modello «Se whatsappando».

Quale verso cambiò Mina e perché?

Mina modificò un solo verso. Nell’originale compariva il contatto tra le mani dei due, espresso al singolare, che le sembrava ambiguo per i canoni dell’epoca. Lo trasformò al plurale.

Già al centro di scandali, preferì evitare polemiche. Secondo una ricostruzione giornalistica incise sia la versione originale sia quella modificata, e la prima uscì solo nel 1999 nella raccolta «Mina Gold 2».

Le fonti riportano il verso originale in modi diversi, per questo qui si descrive solo la modifica.

Perché è un brano difficile da cantare?

Dal punto di vista musicale richiede molto: i salti di tonalità sono numerosi e l’estensione vocale è ampia. Mina lo rese celebre grazie alla tecnica e alla potenza della voce.

Sull’arrangiamento si cita spesso l’introduzione dei fiati, definita il primo biglietto da visita di Morricone. Si riporta anche che Morricone lo considerasse il brano di cui era più orgoglioso. Anni dopo rielaborò il tema per la colonna sonora di «Mission» di Roland Joffé.

Come fu accolto «Se telefonando»?

Nella classifica annuale dei singoli 1966 di Hitparadeitalia è al 46° posto. Il massimo fu l’11° posto il 3 settembre 1966, con 36 settimane in classifica, dal 7 maggio 1966 al 28 gennaio 1967. Altre pagine indicano posizioni massime diverse, quindi il dato dipende dal tipo di classifica consultata.

L’album «Studio Uno 66» raggiunse il 1° posto nella classifica album il 30 luglio 1966 e fu il settimo più venduto del 1966.

Chi ha ripreso il brano?

Nel 1966 Françoise Hardy lo incise in francese come «Je changerais d’avis», con adattamento di Jacques Lanzmann e della stessa Hardy. Il pezzo è nell’album «La maison où j’ai grandi». Nello stesso anno lo cantò anche Iva Zanicchi.

La stampa cita poi le cover di Franco Battiato e Nek. Riferisce inoltre che Harry Styles lo canta nei suoi concerti.

Domande frequenti Di cosa parla «Se telefonando» di Mina? «Se telefonando» racconta un addio che non riesce a essere pronunciato. Secondo Maurizio Costanzo, coautore del testo, la canzone descrive una storia che finisce, vista da chi vuole lasciare l’altro ma non sa come farlo. Il telefono potrebbe risolvere tutto, ma resta inutilizzato. Chi ha scritto «Se telefonando»? Il testo di «Se telefonando» è di Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo, mentre la musica è di Ennio Morricone. Il brano nacque come sigla di «Aria condizionata», programma Rai di cui Costanzo e De Chiara erano autori. Quale verso ha cambiato Mina in «Se telefonando»? Mina ha modificato un solo verso di «Se telefonando». Nell’originale il contatto tra le mani dei due era espresso al singolare, formulazione che le sembrava ambigua per i canoni dell’epoca, e lei lo ha trasformato al plurale. Le fonti riportano il verso originale in modi diversi. Che posizione ha raggiunto «Se telefonando» in classifica? Nella classifica annuale dei singoli 1966 di Hitparadeitalia «Se telefonando» è al 46° posto. Il massimo è stato l’11° posto il 3 settembre 1966, con 36 settimane in classifica dal 7 maggio 1966 al 28 gennaio 1967. Altre pagine indicano posizioni diverse, perché il dato dipende dalla classifica consultata. Chi ha fatto una cover di «Se telefonando»? Nel 1966 Françoise Hardy ha inciso il brano in francese come «Je changerais d’avis», e nello stesso anno lo ha cantato anche Iva Zanicchi. La stampa cita poi le cover di Franco Battiato e Nek, e riferisce che Harry Styles lo canta nei suoi concerti.

Foto: Museu da Pessoa (CC BY)

Fonte: Hitparadeitalia (classifica annuale singoli 1966) · Hitparadeitalia (classifica annuale album 1966) · Hitparadeitalia (scheda del brano) · Hitparadeitalia (indice per titolo) · Il Giornale · Il Riformista · Il Messaggero · Fanpage · Tag43 · Libreriamo (intervista Costanzo 2018) · “Se telefonando”, un omaggio al grande Ennio Morricone – RomaSette · Se telefonando: la storia e il successo della canzone iconica di Mina · Se telefonando, la storia del brano scritto da Costanzo, tra scandali e cover · La maison où j’ai grandi (album) · Se telefonando · Se telefonando · “Se telefonando”, la canzone di Mina scritta da Maurizio Costanzo · “Se telefonando” e la sirena della polizia di Marsiglia – Musicologica · Il significato di Se telefonando, la canzone più famosa scritta da Maurizio Costanzo · List of cover versions and samples of Ennio Morricone compositions · Studio Uno 66 · Se telefonando – Mina – Il significato delle canzoni