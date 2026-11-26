di Redazione ZON

In sintesi. La Guida de L’Espresso 2027, 47esima edizione intitolata di nuovo «La Guida d’Italia», assegna il Cappello a 300 ristoranti. I ristoranti con il massimo di cinque Cappelli salgono a 27, sei in più rispetto allo scorso anno. I nuovi ingressi in guida sono 91. La guida è stata presentata al Pirelli HangarBicocca di Milano.

I punti chiave La Guida de L’Espresso 2027 assegna il Cappello a 300 ristoranti e riunisce in un unico volume anche 300 cantine.

I ristoranti con cinque Cappelli nella Guida de L’Espresso 2027 sono 27, sei in più rispetto allo scorso anno.

I nuovi ingressi nella guida sono 91, e 13 di questi debuttano direttamente con quattro o cinque Cappelli.

I ristoranti con il punteggio pieno di 20/20 passano da sei a dodici.

Le etichette di vino premiate con il «110 cum laude» sono 12, e sette di queste sono toscane.

La Guida de L’Espresso 2027 premia 300 ristoranti con il Cappello: i locali con il massimo riconoscimento di cinque Cappelli salgono a 27, sei in più rispetto allo scorso anno.

La 47esima edizione torna al nome delle origini

La 47esima edizione della guida de L’Espresso si chiama di nuovo «La Guida d’Italia», il nome delle origini. Riunisce in un unico volume 300 ristoranti e altrettante cantine.

Il volume conta circa 800 pagine ed è bilingue, in italiano e inglese. Esce nel primo anno dopo il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco.

La guida è stata presentata al Pirelli HangarBicocca di Milano, sotto i Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer. Presenti oltre 1.500 ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

«Con La Guida d’Italia torniamo alle origini, ma l’obiettivo resta quello di guardare sempre avanti, raccontando ristoranti e cantine insieme, come accade su ogni tavola del Paese», ha detto il direttore de L’Espresso Emilio Carelli.

Sono 91 i nuovi ingressi, quasi uno su tre

Tra i 300 ristoranti premiati con il Cappello, i nuovi ingressi sono 91. Di questi, 13 debuttano direttamente con quattro o cinque Cappelli.

Tra i debutti di rilievo ci sono il St. George di Heinz Beck a Taormina e la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze. Carlo Cracco entra in guida anche con Viride a Roma.

Sette nuovi nomi salgono ai cinque Cappelli

I ristoranti con i cinque Cappelli passano a 27. I sette nuovi nomi al vertice sono:

Emanuele Scarello, con Agli Amici;

Giancarlo Perbellini, con Casa Perbellini 12 Apostoli;

Enrico Bartolini, con Mudec;

Anthony Genovese, con Il Pagliaccio;

Michelangelo, con La Rei Natura;

Floriano Pellegrino e Isabella Potì, con Bros;

Nino Rossi, con Qafiz.

I punteggi pieni di 20/20 raddoppiano, da sei a dodici. I sei già premiati erano i ristoranti di Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni, Carlo Cracco, Niko Romito e Ciccio Sultano.

Si aggiungono sei nuovi 20/20: Jessica Rosval, Heinz Beck, i fratelli Cerea, l’Enoteca Pinchiorri, Davide Oldani e Mauro Uliassi.

I premi speciali vanno ai giovani, all’innovazione e alla Juventus

La guida segnala dieci giovani talenti tra i nuovi ingressi. Ecco i premi speciali dell’edizione 2027.

Premio Assegnato a Miglior giovane chef 2027 Laura Santosuosso, ristorante Sandì, Milano Esperienza innovativa Contraste di Matias Perdomo, Milano Leggenda dell’ospitalità Juventus, per l’esperienza enogastronomica all’Allianz Stadium

Il premio «Leggenda dell’ospitalità» alla Juventus è stato ritirato da Giorgio Chiellini, ex calciatore e ora dirigente sportivo.

Per il vino dodici etichette al massimo dei voti

Le etichette premiate con il massimo dei voti, il «110 cum laude», sono 12. Sette sono toscane, e Montalcino è protagonista con sei Brunello dell’annata 2021.

Alla guida si affiancano un magazine trimestrale e un’app. Da gennaio l’app permetterà di prenotare esperienze nei ristoranti e nelle cantine aderenti al progetto.

Domande frequenti Quanti ristoranti hanno cinque Cappelli nella Guida L’Espresso 2027? Nella Guida de L’Espresso 2027 i ristoranti con il massimo riconoscimento di cinque Cappelli sono 27. Sono sei in più rispetto allo scorso anno. Sette di questi sono nuovi nomi al vertice. Quali sono i nuovi ristoranti con cinque Cappelli nella Guida L’Espresso 2027? I sette nuovi nomi ai cinque Cappelli sono Agli Amici di Emanuele Scarello, Casa Perbellini 12 Apostoli di Giancarlo Perbellini, Mudec di Enrico Bartolini e Il Pagliaccio di Anthony Genovese. Si aggiungono La Rei Natura di Michelangelo, Bros di Floriano Pellegrino e Isabella Potì e Qafiz di Nino Rossi. Quali ristoranti hanno preso 20/20 nella Guida L’Espresso 2027? I ristoranti con 20/20 nella Guida de L’Espresso 2027 sono dodici, il doppio dei sei dello scorso anno. I sei nuovi sono quelli di Jessica Rosval, Heinz Beck, i fratelli Cerea, l’Enoteca Pinchiorri, Davide Oldani e Mauro Uliassi. Quali sono le novità della Guida L’Espresso 2027? La 47esima edizione torna al nome delle origini, «La Guida d’Italia», e riunisce in un volume 300 ristoranti e 300 cantine. I nuovi ingressi sono 91, tra cui la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze, il St. George di Heinz Beck a Taormina e Viride di Carlo Cracco a Roma. Chi ha vinto il premio Leggenda dell’ospitalità della Guida L’Espresso 2027? Il premio «Leggenda dell’ospitalità» è andato alla Juventus, per l’esperienza enogastronomica all’Allianz Stadium. Il riconoscimento è stato ritirato da Giorgio Chiellini, ex calciatore e ora dirigente sportivo.

Fonte: ANSA