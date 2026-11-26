di Redazione ZON

In sintesi. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega che reintroduce l’elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, superando la riforma Delrio del 2014. Al 26 novembre 2026 mancano le norme di dettaglio: i tecnici dei partiti lavorano a un voto a turno unico con premio di maggioranza, soglie da definire.

I punti chiave Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega che reintroduce l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.

Il disegno di legge delega il governo a rivedere il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e non contiene ancora norme di dettaglio.

I tecnici dei partiti lavorano a un’elezione a turno unico con premio di maggioranza, come alle Regionali, e le soglie non sono ancora indicate.

Il ministro Roberto Calderoli dichiara che non ci saranno nuovi esborsi: i fondi per le funzioni delle Province saranno presi dagli enti che oggi le svolgono.

La riforma Delrio del 2014 ha introdotto l’elezione di secondo grado: sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia eleggono tra loro il presidente e i consiglieri provinciali.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega che reintroduce l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Il testo supera la riforma Delrio del 2014.

Il provvedimento non contiene ancora le norme di dettaglio. Delega il governo a rivedere il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. I contenuti dovrà scriverli lo stesso esecutivo, che poi li sottoporrà al Parlamento.

Come si voterebbe e quali poteri tornano alle Province

La mediazione su cui lavorano i tecnici dei partiti prevede un’elezione a turno unico con premio di maggioranza, come alle Regionali. Le soglie non sono ancora indicate. L’ipotesi iniziale era un ballottaggio tra i candidati che avessero superato appena il 40%.

Il Consiglio dei ministri ha licenziato il testo senza indicare modelli di legge elettorale, che saranno eventualmente scelti in un secondo momento.

Il ministro degli Affari regionali e Autonomie, il leghista Roberto Calderoli, vuole restituire alle Province poteri passati alle Regioni. Secondo Calderoli è fondamentale che abbiano competenze su appalti, lavori pubblici e coordinamento, soprattutto per gli oltre 5.000 Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Sui costi Calderoli dichiara che non ci saranno nuovi esborsi: i fondi per le funzioni oggi svolte da altri enti saranno presi da quegli enti. Una Provincia che vorrà spendere di più dovrà trovare altre entrate, dai tributi propri ai fondi perequativi.

Che cosa cambia rispetto alla riforma Delrio

La riforma Delrio fu elaborata nel 2014 da Graziano Delrio, ministro delle Autonomie del governo Letta. Introdusse l’elezione di secondo grado: sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia eleggono tra loro il presidente, scelto tra i sindaci, e i consiglieri provinciali. Per i consiglieri non era prevista alcuna indennità.

Quella riforma nasceva come transitoria, in vista della liquidazione delle Province prevista dalla riforma costituzionale Renzi-Boschi. Il referendum del 2016 bocciò quel piano. Le Province sono rimaste, con meno fondi e con competenze come strade provinciali, edilizia scolastica delle scuole superiori e pianificazione territoriale.

Perché il ritorno del voto diretto fa discutere

Nel gennaio 2014 Giorgia Meloni, allora deputata, presentò alla Camera con Edmondo Cirielli un disegno di legge costituzionale per eliminare tutte le Province. La proposta prevedeva anche di trasformare le 20 regioni in 36 macro-aree, con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai cittadini e tagliare i costi della politica.

Oggi Meloni è presidente del Consiglio e il governo da lei guidato ha approvato la legge delega che rilancia le Province.

Le reazioni e la prospettiva in Parlamento

La Lega ha parlato di «un segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all’efficienza dei servizi». Il partito ha rivendicato una «vittoria della Lega, che da anni, anche in solitudine, porta avanti questa battaglia per rimediare ai disastri della riforma Delrio».

Calderoli spera in una «riforma bipartisan, valida per tutti e utile al Paese», pur con la legislatura vicina alla conclusione. Ha lavorato anche con l’opposizione per arrivare a un testo condiviso e approvabile entro questa legislatura. Resta da vedere se la riforma entrerà in vigore presto o se passerà alla prossima.

Domande frequenti Cosa prevede il ddl sull’elezione diretta delle Province? Il disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei ministri, reintroduce l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Delega il governo a rivedere il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Le norme di dettaglio non ci sono ancora: le scriverà il governo, che poi le sottoporrà al Parlamento. Come si voterebbe per le Province con la nuova riforma? La mediazione su cui lavorano i tecnici dei partiti prevede un’elezione a turno unico con premio di maggioranza, come alle Regionali. Le soglie non sono ancora indicate. L’ipotesi iniziale era un ballottaggio tra i candidati che avessero superato appena il 40%. Cosa prevede la riforma Delrio sulle Province? La riforma Delrio, elaborata nel 2014 da Graziano Delrio, ministro delle Autonomie del governo Letta, ha introdotto l’elezione di secondo grado. Sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia eleggono tra loro il presidente, scelto tra i sindaci, e i consiglieri provinciali. Per i consiglieri non era prevista alcuna indennità. Il ritorno delle Province elette direttamente costerà di più? Il ministro Roberto Calderoli dichiara che non ci saranno nuovi esborsi: i fondi per le funzioni oggi svolte da altri enti saranno presi da quegli enti. Una Provincia che vorrà spendere di più dovrà trovare altre entrate, dai tributi propri ai fondi perequativi. Quando entrerà in vigore l’elezione diretta delle Province? Non c’è una data. Il ministro Roberto Calderoli spera di arrivare a un testo condiviso e approvabile entro questa legislatura, ma la legislatura è vicina alla conclusione. Resta da vedere se la riforma entrerà in vigore presto o se passerà alla prossima.

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Fonte: Il Fatto Quotidiano · Corriere della Sera (Roma)