di Redazione ZON

In sintesi. Artemis II è la missione NASA che nell’aprile 2026 ha portato quattro astronauti, Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, in un volo di quasi 10 giorni intorno alla Luna. Quasi 150 milioni di persone hanno seguito Artemis II sulle piattaforme online della NASA. L’equipaggio di Artemis II ha raccontato i giorni a bordo della capsula Orion.

I punti chiave L’equipaggio di Artemis II è composto da 4 astronauti: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman.

Il volo di Artemis II intorno alla Luna è durato quasi 10 giorni, nell’aprile 2026.

Durante il passaggio dietro la Luna l’equipaggio di Artemis II è rimasto 40 minuti senza contatto radio.

Quasi 150 milioni di persone hanno seguito i momenti chiave di Artemis II sulle piattaforme online della NASA.

L’astrofotografo Stefano Ivan Stinga ha unito 62 foto RAW scattate a bordo di Artemis II in un’unica immagine dell’eclissi totale di Sole.

Artemis II torna in cima alle ricerche: l’equipaggio della missione NASA ha raccontato il volo intorno alla Luna dell’aprile 2026 e un astrofotografo ha elaborato nuove immagini dai dati pubblici.

Cosa ha raccontato l’equipaggio di Artemis II sul volo lunare

L’equipaggio di Artemis II è composto da quattro astronauti: Jeremy Hansen, unico canadese, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman. Il viaggio intorno alla Luna è durato quasi 10 giorni, nell’aprile 2026.

Secondo Hansen, gli astronauti hanno capito di essere diventati un caso mondiale solo al settimo giorno, durante la seconda conversazione con le famiglie. Prima di allora erano concentrati sul lavoro a bordo.

Durante il passaggio dietro la Luna l’equipaggio è rimasto 40 minuti senza contatto radio. In quel tratto gli astronauti hanno brindato con dei biscotti all’acero e hanno scelto un cratere da dedicare a Carroll, la moglie di Wiseman, morta di cancro nel 2020.

«Ho capito subito che saremmo rimasti legati per la vita.»

Reid Wiseman, astronauta di Artemis II, dopo il rientro del contatto radio

Perché la missione ha coinvolto quasi 150 milioni di persone

Sulle piattaforme online della NASA quasi 150 milioni di persone hanno seguito i momenti chiave di Artemis II. Le dirette offrivano un accesso quasi continuo agli interni della capsula Orion.

La missione ha messo alla prova i sistemi di supporto vitale, di navigazione e di pilotaggio di Orion, che ha viaggiato fino a 25.000 miglia all’ora. A bordo non sono mancati gli imprevisti:

un filtro del condotto principale dell’urina si è intasato e l’equipaggio ha usato un metodo di riserva;

un rilevatore di fumo è scattato per errore a 80.000 miglia dalla Terra, causando 15 minuti di forte tensione.

Prima del lancio i quattro astronauti hanno lavorato anche sull’affiatamento. Nel settembre 2024, durante un addestramento in Islanda, hanno dedicato due giorni extra a colloqui ed esercizi di squadra con l’esperto di leadership Rick Rochelle. Il patto era: partire da amici e atterrare da amici.

Come un astrofotografo ha usato le foto della missione

Stefano Ivan Stinga, astrofotografo e ricercatore indipendente di Osaka, ha unito 62 foto RAW scattate a bordo di Artemis II in un’unica immagine. La scena è l’eclissi totale di Sole vista dalla capsula.

Il 7 aprile 2026 (UTC) Orion è passata nell’ombra della Luna. Per quasi un’ora l’equipaggio ha visto il Sole nascosto dietro il lato lontano e ha fotografato la scena con una Nikon Z9 e un obiettivo AF Nikkor 35mm f/2D.

Stinga ha scaricato i file grezzi il 7 ottobre 2026, quando la NASA li ha pubblicati nel Planetary Data System. L’agenzia ha caricato per la comunità scientifica oltre 800 GB di dati sulla missione, con più di 11.000 tra foto e video.

Nell’immagine finale, secondo Stinga, il bagliore morbido attorno al Sole nascosto è luce solare diffusa dalla polvere interplanetaria. Una sottile falce lunare è illuminata dalla luce riflessa dalla Terra.

Per il lavoro Stinga ha usato 17 fotogrammi per la Luna e 55 per il bagliore, e ha misurato e ridisegnato 9.430 stelle. Ha rimosso un riflesso di Venere sul finestrino di Orion e, secondo quanto riporta, non ha usato clonazione né intelligenza artificiale generativa. Durante l’eclissi l’equipaggio ha variato l’esposizione da 1/40 di secondo a 13 secondi.

Cosa succede adesso con Artemis III

Hansen, Glover e Wiseman hanno lasciato la vita da astronauti, mentre Koch ha assunto un ruolo di leadership alla NASA. Nessuno dei quattro dovrebbe tornare nello spazio.

Il prossimo passo è Artemis III, il cui lancio è previsto in via provvisoria per l’estate 2027.

Domande frequenti Chi sono gli astronauti di Artemis II? L’equipaggio di Artemis II è composto da quattro astronauti: Jeremy Hansen, unico canadese, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman. Hanno viaggiato a bordo della capsula Orion intorno alla Luna nell’aprile 2026. Quanto è durato il volo di Artemis II intorno alla Luna? Il viaggio di Artemis II intorno alla Luna è durato quasi 10 giorni, nell’aprile 2026. La capsula Orion ha viaggiato fino a 25.000 miglia all’ora. Quante persone hanno seguito la missione Artemis II? Sulle piattaforme online della NASA quasi 150 milioni di persone hanno seguito i momenti chiave di Artemis II. Le dirette offrivano un accesso quasi continuo agli interni della capsula Orion. Come è stata realizzata l’immagine dell’eclissi di Artemis II? L’astrofotografo Stefano Ivan Stinga ha unito 62 foto RAW scattate a bordo di Artemis II con una Nikon Z9. Ha usato 17 fotogrammi per la Luna e 55 per il bagliore attorno al Sole, e ha misurato e ridisegnato 9.430 stelle. Quando parte Artemis III? Il lancio di Artemis III è previsto in via provvisoria per l’estate 2027. Nessuno dei quattro astronauti di Artemis II dovrebbe tornare nello spazio.

Immagine di repertorio

Fonte: Wired · Wisevoter · Nikon Rumors