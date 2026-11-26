di Redazione ZON

In sintesi. Disney mantiene Avatar 4 nel proprio calendario delle uscite, con debutto fissato al 21 dicembre 2029 nelle sale statunitensi. Avatar 5 resta previsto per il 19 dicembre 2031. Essere in calendario non equivale a un via libera definitivo alla produzione: restano da chiarire costi e condizioni di finanziamento da parte dello studio.

I punti chiave Disney ha fissato l’uscita di Avatar 4 al 21 dicembre 2029 nelle sale statunitensi.

Disney ha fissato l’uscita di Avatar 5 al 19 dicembre 2031.

Avatar: Fuoco e cenere ha incassato circa 1,49 miliardi di dollari nel mondo, secondo The Numbers, contro circa 2,3 miliardi di Avatar: La via dell’acqua e oltre 2,9 miliardi di Avatar.

Il budget di produzione riportato per Avatar: Fuoco e cenere è di circa 400 milioni di dollari, promozione esclusa.

James Cameron ha girato alcune sequenze di Avatar 4 durante le riprese del secondo e del terzo film, e i copioni dei due film in programma sono completati.

Disney mantiene Avatar 4 nel proprio calendario delle uscite: il film è previsto per il 21 dicembre 2029 nelle sale statunitensi. Avatar 5 resta fissato al 19 dicembre 2031.

Le due date non sono nuove, perché erano già state assegnate in precedenza. La loro conferma arriva però dopo mesi di dubbi sul futuro della saga di Pandora.

Perché la conferma del calendario di Avatar 4 conta

Nei mesi scorsi James Cameron aveva evitato di garantire che entrambi i sequel sarebbero stati realizzati. Il regista aveva legato la prosecuzione della saga anche alla sostenibilità economica dell’operazione.

Per questo la presenza di Avatar 4 e Avatar 5 nel calendario Disney viene letta come un segnale incoraggiante. Inserire un film in calendario, però, non significa averne autorizzato in via definitiva la produzione.

Quanto ha incassato Avatar: Fuoco e cenere rispetto ai film precedenti

Avatar: Fuoco e cenere ha incassato circa 1,49 miliardi di dollari nel mondo, secondo i dati di The Numbers. È un risultato molto alto in assoluto, ma inferiore a quello dei due film precedenti.

Film Incasso mondiale Avatar oltre 2,9 miliardi di dollari Avatar: La via dell’acqua circa 2,3 miliardi di dollari Avatar: Fuoco e cenere circa 1,49 miliardi di dollari

Per Avatar: Fuoco e cenere è stato riportato un budget di produzione di circa 400 milioni di dollari, promozione esclusa. Gli incassi in sala non coincidono con i ricavi dello studio, perché una parte considerevole resta agli esercenti.

Il calo rispetto ai capitoli precedenti non dimostra che il terzo film sia stato un insuccesso economico. Per stabilirlo servirebbe il quadro completo di costi, incentivi e ricavi successivi all’uscita in sala.

Cosa è già stato girato e cosa resta da definire

Una parte di Avatar 4 è già stata girata. Cameron aveva approfittato delle riprese del secondo e del terzo film per realizzare alcune sequenze del quarto.

L’obiettivo era preservare l’età degli interpreti più giovani prima del salto temporale previsto dalla sceneggiatura. I copioni dei due film in programma sono già stati completati.

Restano da chiarire i costi e le condizioni alle quali Disney finanzierà i prossimi capitoli. Né lo studio né James Cameron hanno fornito nuovi aggiornamenti su questi aspetti organizzativi ed economici.

Domande frequenti Quando esce Avatar 4? Disney ha fissato l’uscita di Avatar 4 al 21 dicembre 2029 nelle sale statunitensi. Avatar 5 è previsto per il 19 dicembre 2031. Le due date erano già state assegnate in precedenza e ora sono state mantenute nel calendario. Avatar 4 si farà davvero? Disney mantiene Avatar 4 in calendario, ma inserire un film in calendario non significa averne autorizzato in via definitiva la produzione. James Cameron aveva evitato di garantire che entrambi i sequel sarebbero stati realizzati, legando la prosecuzione della saga anche alla sostenibilità economica. Quanto ha incassato Avatar: Fuoco e cenere? Avatar: Fuoco e cenere ha incassato circa 1,49 miliardi di dollari nel mondo, secondo i dati di The Numbers. È meno dei circa 2,3 miliardi di Avatar: La via dell’acqua e degli oltre 2,9 miliardi di Avatar. Avatar 4 è già stato girato? In parte sì. James Cameron ha approfittato delle riprese del secondo e del terzo film per realizzare alcune sequenze del quarto, con l’obiettivo di preservare l’età degli interpreti più giovani prima del salto temporale previsto dalla sceneggiatura.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · Il Cineocchio