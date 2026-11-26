di Redazione ZON

In sintesi. Il tennista altoatesino Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, è stato operato al ginocchio destro il 24 novembre 2026 a Turku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen. Sinner salta gli Australian Open 2027, in programma a Melbourne dall’11 al 31 gennaio 2027, e punta a rientrare al Master 1000 di Montecarlo il 4 aprile 2027.

I punti chiave Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro il 24 novembre 2026 a Turku, in Finlandia.

Il professor Lasse Lempainen ha eseguito l’allungamento della bandelletta ileotibiale, infiammata in modo cronico, e l’intervento è riuscito.

I medici stimano per Sinner uno stop di circa tre o quattro mesi.

Sinner salta gli Australian Open 2027, in programma a Melbourne dall’11 al 31 gennaio 2027.

L’obiettivo di Sinner è il rientro al Master 1000 di Montecarlo, che comincia il 4 aprile 2027.

Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro il 24 novembre 2026 a Turku, in Finlandia, e salta gli Australian Open 2027.

Il forfait del tennista altoatesino, numero 2 del ranking ATP, è stato ufficializzato con una nota dagli organizzatori del torneo. Gli Australian Open si giocano a Melbourne dall’11 al 31 gennaio 2027.

Che intervento ha fatto Sinner a Turku

Il professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico, ha eseguito l’allungamento della bandelletta ileotibiale del ginocchio destro di Sinner, infiammata in modo cronico. L’intervento è riuscito. Era la soluzione meno invasiva possibile e la permanenza nella clinica Pihlajalinna è durata poche ore.

Lempainen ha commentato l’esito sui social:

«La chirurgia è andata bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato.»

Quanto resta fermo Sinner e quando può rientrare

I medici stimano per Sinner uno stop di circa tre o quattro mesi. I tempi precisi dipendono dall’andamento della riabilitazione. L’obiettivo del rientro è il Master 1000 di Montecarlo, che comincia il 4 aprile 2027 e di cui Sinner è il campione in carica.

Sinner non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio 2026, giorno della vittoria a Wimbledon. Da allora lui e il suo staff medico hanno tentato terapie conservative e riposo per evitare la sala operatoria. Sinner ha spiegato:

«Abbiamo provato di tutto per evitare la chirurgia e tornare in campo il prima possibile, ma il ginocchio non ha risposto come speravamo. Ora la priorità assoluta è guarire al cento per cento senza affrettare i tempi.»

Dove si trova Sinner e cosa farà nei prossimi giorni

Sinner è tornato in Italia il 25 novembre 2026, con un volo privato atterrato a Bolzano intorno alle 10.40. Ad accoglierlo c’era il fratello Mark. Poche ore dopo l’operazione, Sinner e il suo team avevano cenato in un hotel nel centro di Turku per festeggiare il compleanno del padre Hanspeter.

Sono previsti alcuni giorni di riposo in famiglia in Alto Adige. Poi Sinner rientrerà a Montecarlo per iniziare fisioterapia e riabilitazione. Con lui viaggiano il preparatore Ferrara e l’osteopata Zanetti.

Come vive la Nazionale di Coppa Davis l’assenza di Sinner

Il 25 novembre 2026 l’Italia di Filippo Volandri ha iniziato senza Sinner la rincorsa alla quarta Insalatiera consecutiva. Sul messaggio con cui Sinner ha annunciato la buona riuscita dell’intervento hanno risposto Berrettini, Cobolli, Musetti, Vavassori, Bolelli e Alex De Minaur.

Volandri ha detto che nella chat della squadra c’è anche Sinner e che i compagni fanno il tifo per lui. Il commissario tecnico ha aggiunto: «Ci manca, manca a tutti».

Domande frequenti Perché Sinner salta gli Australian Open 2027? Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro il 24 novembre 2026 a Turku, in Finlandia, e il forfait è stato ufficializzato con una nota dagli organizzatori del torneo. Terapie conservative e riposo non hanno funzionato: il ginocchio non ha risposto come sperato. Gli Australian Open 2027 si giocano a Melbourne dall’11 al 31 gennaio 2027. Che intervento ha fatto Sinner al ginocchio? Il professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico, ha eseguito a Jannik Sinner l’allungamento della bandelletta ileotibiale del ginocchio destro, infiammata in modo cronico. L’intervento è riuscito. La permanenza di Sinner nella clinica Pihlajalinna di Turku è durata poche ore. Quando rientra Sinner dopo l’operazione al ginocchio? I medici stimano per Jannik Sinner uno stop di circa tre o quattro mesi, con tempi che dipendono dall’andamento della riabilitazione. L’obiettivo del rientro è il Master 1000 di Montecarlo, che comincia il 4 aprile 2027. Sinner ne è il campione in carica. Dove farà la riabilitazione Sinner dopo l’operazione? Jannik Sinner è tornato in Italia il 25 novembre 2026 con un volo privato atterrato a Bolzano. Sono previsti alcuni giorni di riposo in famiglia in Alto Adige. Poi Sinner rientrerà a Montecarlo per iniziare fisioterapia e riabilitazione. Quando ha giocato l’ultima partita ufficiale Sinner? L’ultima partita ufficiale di Jannik Sinner è del 12 luglio 2026, giorno della vittoria a Wimbledon. Da allora Sinner e il suo staff medico hanno tentato terapie conservative e riposo per evitare la sala operatoria.

Immagine di repertorio

Fonte: Corriere della Sera · Rai News · La Gazzetta dello Sport