di Redazione ZON

In sintesi. La batteria cala in fretta di solito per app in background, localizzazione, notifiche continue, schermo molto luminoso o batteria invecchiata. A novembre 2026 le schermate dei consumi si trovano su iPhone in Impostazioni > Batteria, su Pixel in Impostazioni > Batteria > Utilizzo della batteria, su Samsung Galaxy in Impostazioni > Assistenza dispositivo > Batteria.

I punti chiave Su iPhone la schermata dei consumi si trova in Impostazioni > Batteria e mostra i dati delle ultime 24 ore oppure degli ultimi 7 o 10 giorni, a seconda di dispositivo e versione di iOS.

Google indica per i Pixel una soglia del 10%: se un componente di sistema supera il 10%, la guida consiglia di rivolgersi all’assistenza Pixel.

Google progetta la batteria dei Pixel dal Pixel 3 al Pixel 8 Pro e al Pixel Fold per mantenere almeno l’80% della capacità fino a circa 800 cicli di ricarica; da Pixel 8a in poi i cicli sono circa 1000.

Dopo un aggiornamento software la batteria di un Pixel si scarica un po’ più del solito, secondo Google.

Samsung spiega che nei primi giorni dopo l’acquisto il consumo può essere più alto, perché vengono ottimizzati vari servizi e app.

La batteria cala in fretta di solito per app che lavorano in background, per localizzazione e notifiche continue, per lo schermo molto luminoso o per una batteria invecchiata. Per trovare l’app colpevole apri la schermata dei consumi: su iPhone è Impostazioni > Batteria, su Pixel Impostazioni > Batteria > Utilizzo della batteria > Visualizza per app, su Samsung Impostazioni > Assistenza dispositivo > Batteria.

Quali sono le cause più comuni di una batteria che si scarica in fretta?

Le principali sono quattro: app che consumano in background, servizi di localizzazione attivi, notifiche che accendono di continuo lo schermo e una batteria con molti cicli di ricarica alle spalle. Anche lo schermo molto luminoso pesa.

Google aggiunge un’altra causa: la batteria si scarica molto più in fretta quando è calda, anche se non usi il telefono. Evitare il surriscaldamento è quindi parte del problema.

Cosa serve per controllare i consumi

Il telefono in mano, senza installare nulla: le schermate dei consumi sono nelle impostazioni.

Su Pixel, Android 11 o successivo per la schermata «Utilizzo della batteria».

Su Pixel, Android 14 o successivo per la guida al consumo eccessivo, e un Pixel 6 o successivo per la «Diagnostica della batteria».

Su Samsung, l’app Samsung Members, solo se vuoi usare la diagnostica dello smartphone.

Dove si trova la schermata dei consumi sul tuo telefono?

I percorsi qui sotto valgono a novembre 2026. I nomi dei menu cambiano secondo il produttore e la versione del software.

Telefono Percorso Da sapere iPhone Impostazioni > Batteria Le percentuali per app non si vedono mentre il telefono è in carica Pixel Impostazioni > Batteria > Utilizzo della batteria > Visualizza per app Richiede Android 11 o successivo Samsung Galaxy Impostazioni > Assistenza dispositivo > Batteria Su alcuni modelli la voce è «Assistenza dispositivo e batteria» Altri Android Batteria > Utilizzo (o Uso) della batteria Le diciture cambiano secondo il produttore

Come vedere quale app consuma di più su iPhone?

Apri Impostazioni > Batteria. Scorri fino all’elenco delle app e cerca quelle con molta attività senza che tu le abbia aperte. Tocca un’app per capire se ha consumato mentre la usavi o in background.

Apple spiega le etichette in inglese: «Background Activity» indica che l’app ha consumato batteria mentre usavi un’altra app, «Location and Background Location» che sta usando i servizi di localizzazione. Un’app con attività in background alta che non hai aperto è un segnale di malfunzionamento.

I dati coprono le ultime 24 ore oppure gli ultimi 7 o 10 giorni, a seconda di dispositivo e versione di iOS.

Come ridurre i consumi di un’app su iPhone?

Individuata l’app, puoi intervenire su tre fronti, uno alla volta, così capisci quale cambiamento funziona.

Per l’attività in background, vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento app in background (nella pagina Apple in inglese è «Background App Refresh») e scegli Wi-Fi, Wi-Fi e dati cellulare oppure Off. In italiano la dicitura può variare. Per la localizzazione, vai su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi di localizzazione, scegli l’app e regola il permesso. Per le notifiche, vai su Impostazioni > Notifiche, tocca l’app e disattiva l’opzione che consente le notifiche (nella pagina Apple in inglese è «Allow Notifications»).

Se è l’app Mail a mostrare «Background Activity», Apple suggerisce di scaricare i dati manualmente o di allungare l’intervallo di recupero.

Come vedere quale app consuma di più su un Pixel?

Apri l’app Impostazioni. Tocca Batteria, poi Utilizzo della batteria. Tocca Visualizza per app per vedere i consumi di ogni app.

Per alcune app puoi limitare l’utilizzo della batteria in background. Se l’opzione c’è, la trovi tra le impostazioni batteria dell’app.

Su Pixel 6 e successivi, con Android 14 o successivo, c’è anche un percorso guidato: Batteria > Diagnostica della batteria > Consumo eccessivo della batteria.

Quando il consumo di un Pixel è fuori norma?

La guida Google indica una soglia del 10%. Se un componente di sistema (Sistema operativo Android, Schermo, CPU, Wi-Fi, Rete mobile) supera il 10%, consiglia di rivolgersi all’assistenza Pixel.

Se a superare il 10% è un’app di sistema o un’app Google, consiglia di osservare il telefono nella routine abituale per 2-5 giorni. Per le app Google scaricabili da Play, come Chrome o YouTube, suggerisce di disinstallare gli aggiornamenti dell’app.

Google Play Services, invece, non può essere arrestato forzatamente né disinstallato.

Come vedere quale app consuma di più su un Samsung Galaxy?

Vai su Impostazioni > Assistenza dispositivo (su alcuni modelli «Assistenza dispositivo e batteria») e apri Batteria. Controlla il consumo per app e funzione, e i dati dettagliati di ogni app. Se serve, tocca Limiti per l’uso in background nella sezione Batteria. Per ottimizzare a mano, tocca Ottimizza ora (Impostazioni > Assistenza dispositivo > Ottimizza ora).

Samsung consiglia di disinstallare le app scaricate che consumano troppo, oppure di metterle in sospensione o sospensione avanzata. Attenzione alle app aggiunte a «App mai in sospensione automatica»: non vanno mai in sospensione e possono consumare in background.

Per un controllo più ampio apri l’app Samsung Members e usa Diagnostica dello smartphone. Se non si avvia, Samsung suggerisce di aprire la funzione dal browser Samsung Internet.

È normale che la batteria cali di più dopo un aggiornamento o con un telefono nuovo?

Sì, per un periodo. Google dice che dopo un aggiornamento software la batteria di un Pixel si scarica un po’ più del solito. Samsung spiega che nei primi giorni dopo l’acquisto vengono ottimizzati vari servizi e app, e il consumo può essere più alto.

Prima di incolpare un’app, conviene quindi osservare il telefono per qualche giorno.

Quali errori evitare quando cerchi l’app colpevole?

Chiudere le app dal multitasking su iPhone. Secondo una testata specializzata non è una soluzione: il sistema decide da solo quando sospenderle. Un’app tra quelle recenti non sta per forza consumando in background, e su iPhone non esiste un pulsante «chiudi tutto».

Disattivare del tutto l’aggiornamento in background. Secondo Apple, con Off Mail non scarica contenuti in background e AirDrop, sincronizzazione iCloud e Continuity vengono disattivati. Più prudente scegliere il solo Wi-Fi o regolare le singole app.

Affidarsi solo al risparmio energetico. Su Samsung, con «Risparmio energetico» attivo le app in background perdono Wi-Fi e dati mobili e funzioni come Always On Display vengono disabilitate. È una soluzione temporanea, che non dice quale app consuma.

Dare per scontati i nomi dei menu. Samsung avverte che nomi, percorsi e layout possono cambiare per modello, software o versione dell’app. Se non trovi una voce, cercala dalle impostazioni dell’app o del telefono.

E se nessuna app risulta anomala?

Allora la batteria può essere invecchiata. Su iPhone puoi vedere la capacità massima in Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria.

Per i Pixel, Google indica che la batteria è progettata per mantenere almeno l’80% della capacità fino a circa 800 cicli di ricarica, dal Pixel 3 al Pixel 8 Pro e al Pixel Fold. Da Pixel 8a in poi i cicli sono circa 1000. Dopo, Google consiglia la sostituzione.

Su Samsung, una batteria che si scarica subito dopo la ricarica o spegnimenti improvvisi possono indicare una batteria da sostituire. Possono però dipendere anche da app in background o da sovraccarico del sistema. Per una diagnosi precisa Samsung consiglia un Centro Assistenza.

Quali impostazioni Android consumano meno?

Tra quelle indicate da Google: ridurre la luminosità o usare quella automatica, accorciare il timeout dello schermo, limitare le app a consumo elevato, attivare la batteria adattiva, eliminare gli account inutilizzati e usare il tema scuro.

Domande frequenti Come vedere quale app scarica di più la batteria su iPhone? Su iPhone apri Impostazioni > Batteria e scorri fino all’elenco delle app. Cerca quelle con molta attività che non hai aperto, poi tocca un’app per capire se ha consumato mentre la usavi o in background. Come vedere quali app consumano più batteria su un Pixel? Su un Pixel apri Impostazioni > Batteria > Utilizzo della batteria e tocca Visualizza per app. La schermata richiede Android 11 o successivo. Come controllare il consumo della batteria su Samsung Galaxy? Su Samsung Galaxy vai su Impostazioni > Assistenza dispositivo (su alcuni modelli «Assistenza dispositivo e batteria») e apri Batteria. Lì vedi il consumo per app e funzione e puoi toccare Limiti per l’uso in background. Quando il consumo della batteria di un Pixel è anomalo? La guida Google indica una soglia del 10%. Se un componente di sistema come Sistema operativo Android, Schermo, CPU, Wi-Fi o Rete mobile la supera, consiglia di rivolgersi all’assistenza Pixel. È normale che la batteria si scarichi di più dopo un aggiornamento? Sì, per un periodo. Google dice che dopo un aggiornamento software la batteria di un Pixel si scarica un po’ più del solito, e Samsung spiega che nei primi giorni dopo l’acquisto il consumo può essere più alto. Prima di incolpare un’app conviene osservare il telefono per qualche giorno.

Foto: Samsung_Focus_and_Google_Nexus_S.jpg: Cambodia4kids.org Beth Kanter from California, USA derivative work: Chris Ssk (tal (CC BY)

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