Chris Evans compie 40 anni. Interprete di numerosi film e serie tv di successo, l’attore si è trasformato in una star mediatica grazie al ruolo di Capitan America nei film targati Marvel

Chris Evans compie oggi 40 anni. L’attore statunitense, grazie a sua interpretazione di Capitan America nei film della saga di “Avengers”, è divenuta una delle star più famose e amate dal grade pubblico. Ma una carriera non vive solo di film della Marvel, e nel corso degli anni, Evans si è buttato a capofitto in molti altri progetti, sia per il grande schermo che per la televisione.

Chris Evans nasce a Sudbury, in Massachusetts, il 13 Giugno del 1981. Figlio di un dentista americano e di una ballerina di origini italo-irlandesi, trascorre la sua infanzia a Boston, dove frequenta la Lincoln-Sudbury Regional High School. Ed è proprio tra le mura di quel liceo, che il giovane Evans scoprirà la sua passione per la recitazione, al punto da iscriversi alla Lee Strasberg Theatre and Film Institute, una delle più importanti scuole di recitazione di New York, fondata dal Maestro Lee Strsberg.

Appena ventenne, una volta terminati gli studi, viene ingaggiato per brevi apparizioni in serie tv quali Opposite sex o Il fuggitivo. Il suo esordio al cinema, avviene con il film “The Newcomers”; anche se il primo vero ruolo rilevante è nella pellicola diretta Joel Gallen dal titolo “Non è un’altra stupida commedia”, che può essere considerata una parodia dei classici teen movie americani. Dopo aver recitato nel 2004 al fianco di Scarlett Johansson – di cui è tutt’oggi grande amico – in Perfect Score, condivide lo schermo con una delle attrici simbolo degli anni ’80, Kim Basinger, nel thriller Cellular.

Ma è nel 2005 che Evans cattura l’attenzione del pubblico, grazie alla sua interpretazione della Torcia Umana nel film “I Fantastici Quattro”; ruolo che riprenderà anche nel sequel “I Fantastici 4 e Silver Surfer“. La sua carriera d’attore procede con pellicole quali “Sunshine“, un film di fantascienza diretta da David Boyle in cui recita al fianco di Cillian Murphy, e La notte non aspetta con Keanu Reeve e Hugh Laurie.

Il successo mediatico arriva però con ruolo di Captain America nel film Captain America – Il primo Vendicatore. La pellicola diretta da Joe Johnston racconta la storia di Steve Rogers, un minuto ragazzo di Brooklyn che viene trasformato nel super soldato Capitan America per aiutare i soldati durante la seconda guerra mondiale. Un successo di critica e pubblico, che permetterà a Chris Evans di riprendere il ruolo anche in altri progetti di Casa Marvel, quali il film corale di The Avengers, con Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, Captain America: The Winter Soldier insieme a Scarlett Johansson e Sebastian Stan, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, e soprattutto Avengers: Endgame. Quest’ultimo film ha ricevuto il plauso dalla critica e dal pubblico, divenendo il maggior incasso nella storia del cinema, primato che precedentemente spettava ad Avatar. Record che manterrà fino al Marzo del 2021, venendo superato nuovamente dal film di James Cameron.

Nel 2014 debutta nelle vesti di regista con la pellicola Before We Go, che lo vede anche come attore protagonista, presentata al Toronto International Film Festival. I suoi ultimi lavori includono la partecipazione a progetti come Cena con delitto – Knives Out, nei panni di un glaciale antagonista, e In difesa di Jacob, miniserie dal taglio giudiziario in cui recita al fianco di Michelle Dockery, disponibile su Apple TV.

Attualmente, Chris Evans è uno dei protagonisti dell’attesissimo Don’t Look Up, pellicola diretta da Adam McKay con un cast stellare. Oltre ad Evans, vi saranno infatti attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Matthew Perry e Ariana Grande.