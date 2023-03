Parmigiano, Financial Times: “Quello vero è del Wisconsin”

di Antonio Jr. Orrico

La provocazione del Financial Times arriva nei confronti del parmigiano. Per la Coldiretti si tratta di un attacco “surreale”

Un attacco nei confronti di una delle istituzioni italiane, nonché eccellenze, del panorama alimentare. Da un’intervista al docente di storia dell’alimentazione all’Università di Parma, è nata una polemica che sembra senza fine. Il Financial Times, infatti, ha attaccato, tramite l’intervista, la tradizione relativa alla carbonara, al panettone, per arrivare addirittura al tiramisù e al Parmigiano Reggiano. Un affronto visto poco bene dalla Coldiretti.

“Dal Financial Times, arriva un attacco surreale ai piatti simbolo della cucina italiana proprio in occasione dell’annuncio della sua candidatura a patrimonio immateriale dell’Umanità all’Unesco.” ha dichiarato la Coldiretti. L’intervista della giornalista Marianna Giusti ad Alberto Grandi, il docente, è stata bollata dall’azienda italiana come fantasiosa, rilevando che proprio lo stato americano del Wisconsin è la patria dei falsi formaggi (tra cui il Parmigiano) made in Italy.

Altrettanto fantasiose, prosegue la Coldiretti, sono le dichiarazioni secondo cui a inventare la carbonara sarebbero stati gli americani e quella che addita panettone e tiramisù come prodotti commerciali recenti.

“È un articolo ispirato da una vecchia pubblicazione di un autore italiano che potrebbe far sorridere, se non nascondesse preoccupanti risvolti di carattere economico e occupazionale. La mancanza di chiarezza sulle ricette Made in Italy offre infatti terreno fertile alla proliferazione di falsi prodotti alimentari italiani all’estero, dove le esportazioni potrebbero triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine.“