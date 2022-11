La baguette francese diventa patrimonio dell’umanità

L’Unesco inserisce, nella sua lista di patrimoni immateriali dell’umanità, la baguette francese. Questo importante riconoscimento non solo rappresenta una vera e propria valorizzazione del prodotto stesso, ma anche della cultura francese in merito alle competenze artigianali. È sempre bello quando un prodotto diventa un emblema di quel luogo, andando a ricreare un’esperienza immersiva alla scoperta della città, che coinvolge anche il palato. È impossibile non lasciarsi trasportare dall’odore del pane appena sfornato, mentre si passeggia tra i vicoletti parigini. Ormai è diventata anche una specialità dello street food francese, “Une baguette s’il vous plait” sarà la frase che molto probabilmente sentirete più spesso tra i negozi francesi.

Questo tipo di pane, dalla crosta croccante e la mollica soffice, è apprezzato in tutto il mondo. Basta pensare che ogni giorno 12 milioni di consumatori francesi entrano in panetteria per comprarla e ogni anno escono dalle panetterie più di sei miliardi di baguette. “E’ un riconoscimento per la comunità degli artigiani fornai e pasticceri. La baguette è farina, acqua, sale, lievito, è il savoir-faire dell’artigiano“, ha affermato il presidente della Confederazione nazionale della panetteria-pasticceria francese.

Origine della baguette

E’ stata inventata all’inizio del XIX secolo dai fornai di Napoleone, essendo più leggera e meno ingombrante della tradizionale pagnotta, sarebbe stata più facile da portare nelle tasche dei soldati. Ma secondo un’altra fonte, fu un panettiere austriaco, August Zang, a portare la baguette in Francia.

Una giornata dedicata alla baguette, chiamata “Giornata del forno aperto”. E’ questa l’iniziativa del governo francese, nata per avvicinare di più i francesi alla loro cultura e contrastare il declino delle panetterie tradizionali. La baguette ormai viene venduta in diversi punti vendita, compresi i supermercati, grosso punto a sfavore per le panetterie tradizionali, che puntano sulla qualità del prodotto.

Per scoprire la ricetta originale della baguette clicca su questo link: https://zon.it/baguette-francese-ricetta/